برونو فرنانديز وهاري ماجواير يحتفلان بعد أن سجل زميلهما السابق في مانشستر يونايتد خوان ماتا هدفاً رائعاً من ركلة حرة

عندما استعد ماتا لتسديد الركلة الحرة في الدقيقة 34 من المباراة، أخرج قائد مانشستر يونايتد الحالي فرنانديز هاتفه لتسجيل اللحظة. في مقطع فيديو تم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع ماجواير وهو يسأل: "فوق الحائط؟" فرد فرنانديز بثقة: "نعم، بالتأكيد. عليه أن يفعل ذلك".

تحققت التوقعات، حيث سدد ماتا كرة منحنية في الزاوية العليا، مما أثار مشاهد من الفرح في إنجلترا. بينما كان فرنانديز يصرخ من الفرح، صرخ ماجواير: "يا إلهي!"

لاحظ لاعب الوسط البرتغالي لاحقًا الثقة التي كان يضعها في قدرة صديقه، قائلاً: "الثقة التي أضعها في هذا الرجل، تصوير مباشر". instagram/brunofernandes8