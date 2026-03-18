برونو فرنانديز وكاسيميرو يطالبان مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نجم برازيلي في ظل سعي «الشياطين الحمر» لتعويض لاعب في خط الوسط
نجم ملينو يُعد هدفًا ذا قيمة كبيرة
في الوقت الذي يسعى فيه مانشستر يونايتد لملء الفراغ الذي سيخلفه رحيل اللاعب البرازيلي المخضرم الوشيك، وجه النادي اهتمامه بالكامل إلى ملعب مولينوكس. وقد تم تحديد أندريه كمرشح رئيسي لتعزيز خط الوسط، بعد أن قدم أداءً مبهراً منذ انضمامه قادماً من فلومينينسي في أغسطس 2024 مقابل 21 مليون جنيه إسترليني. على الرغم من أدائه القوي، يحتل ولفرهامبتون حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُعتقد أن عرضاً بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني سيكون كافياً لإقناع النادي بالبيع - وهي قيمة قد تنخفض بشكل كبير في حال فشل النادي في تجنب الهبوط، مما يجعله خياراً أكثر جاذبية بالنسبة للشياطين الحمر.
توصيات غرفة الملابس لأندريه
وقد تعززت مساعي التعاقد مع نجم «الذئاب» بفضل الدعم الكبير الذي حظي به من داخل صفوف الفريق الأول لمانشستر يونايتد. وتشير صحيفة «ذا صن» إلى أن كاسيميرو نفسه قد أوصى بزميله الوطني إلى مسؤولي النادي، معتقداً أن لاعب «فلومينينسي» السابق يمتلك بالضبط ما يلزم للنجاح في مانشستر.
ويقال أيضًا إن القائد فرنانديز من المعجبين باللاعب، في حين أن نجم ولفرهامبتون السابق ماتيوس كونها قد رشح أندريه للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى. وقد ساهمت هذه التوصيات في رفع ترتيب أندريه على قائمة المرشحين، حيث يتطلع مانشستر يونايتد إلى ضم لاعبين جديدين على الأقل في مركز خط الوسط خلال فترة الانتقالات المقبلة.
المنافسة على لاعب خط وسط فريق وولفز
ورغم أن أندريه لا يزال يحظى بتقدير كبير، فإن مانشستر يونايتد ليس النادي الأوروبي الكبير الوحيد الذي يراقب وضعه. فقد سبق أن نُسب اهتمام كل من ليفربول وبايرن ميونيخ باللاعب الدولي البرازيلي، الذي خاض 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكنه غاب عن التشكيلة الأخيرة للمنتخب البرازيلي قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.
أهداف بديلة على شاشة الرادار
ورغم أن أندريه يُعد اسمًا رئيسيًا على القائمة، إلا أن مانشستر يونايتد يبقي خياراته مفتوحة في إطار استعداداته لموسم صيفي حافل في ظل الهيكل الرياضي الجديد. كما ارتبط اسم النادي بنجم كريستال بالاس آدم وارتون ولاعب نوتنغهام فورست إليوت أندرسون، في إطار بحثه عن مواهب أثبتت جدارتها على الصعيد المحلي.
كارلوس باليبا لاعب برايتون هو اسم آخر يُذكر كثيرًا في دوائر التعاقدات في أولد ترافورد. مع توقع إجراء عملية تصفية قاسية لجمع الأموال وتوفير مساحة في التشكيلة، يظل خط الوسط هو المجال ذو الأولوية للتعزيز، حيث يسعى النادي لتوفير المزيد من الدعم لفيرنانديز في الثلث الأخير من الملعب.
