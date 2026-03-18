برونو فرنانديز وكاسيميرو يطالبان مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نجم برازيلي في ظل سعي «الشياطين الحمر» لتعويض لاعب في خط الوسط

وقد تعززت مساعي التعاقد مع نجم «الذئاب» بفضل الدعم الكبير الذي حظي به من داخل صفوف الفريق الأول لمانشستر يونايتد. وتشير صحيفة «ذا صن» إلى أن كاسيميرو نفسه قد أوصى بزميله الوطني إلى مسؤولي النادي، معتقداً أن لاعب «فلومينينسي» السابق يمتلك بالضبط ما يلزم للنجاح في مانشستر.

ويقال أيضًا إن القائد فرنانديز من المعجبين باللاعب، في حين أن نجم ولفرهامبتون السابق ماتيوس كونها قد رشح أندريه للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى. وقد ساهمت هذه التوصيات في رفع ترتيب أندريه على قائمة المرشحين، حيث يتطلع مانشستر يونايتد إلى ضم لاعبين جديدين على الأقل في مركز خط الوسط خلال فترة الانتقالات المقبلة.