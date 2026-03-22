برونو غيمارايس يؤكد أنه يخضع للعزل الصحي بعد تشخيص إصابته بمرض عقب رحلته إلى برشلونة مع فريق نيوكاسل

أكد نغيماريس أنه يخضع حالياً للعزل الصحي بعد أن تم تشخيص إصابته بالنكاف. وكان غياب لاعب الوسط ملحوظاً خلال الهزيمة المخيبة للآمال التي مني بها «المغار» بنتيجة 2-1 أمام منافسهم المحلي «سندرلاند» يوم الأحد، وهي النتيجة التي حسمها هدف بريان بروبي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب «سانت جيمس بارك».

وقد لجأ اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لشرح سبب عدم تمكنه من دعم زملائه من المدرجات، وكشف أنه لاحظ ظهور أعراض جسدية عليه بعد فترة وجيزة من عودته من رحلة النادي إلى كامب نو في إطار دوري أبطال أوروبا. وكان غيمارايس قد سافر إلى إسبانيا لمشاهدة خسارة نيوكاسل 2-7 أمام برشلونة، على الرغم من أنه كان غائبًا بالفعل بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مباراة توتنهام في فبراير.