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Marcelo Brozovic - Ittihad Nassr 2024-2025Getty

ترجمه

بعد مغالاة ألابا في مطالبه .. لاتسيو يستهدف نجم النصر السابق

انتقالات
لاتسيو
مارسيلو بروزوفيتش
النصر
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي
دافيد ألابا

لاتسيو والبحث عن تدعيم في خط الوسط

لاتسيو يبحث في سوق اللاعبين الأحرار بعدما باع أليسيو رومانيولي إلى نادي السد في قطر، يرى نادي لاتسيو بقيادة رئيسه كلاوديو لوتيتو أن المطالب المالية للنمساوي ديفيد ألابا مبالغ فيها، وبالتالي فهو بصدد إتمام الصفقة التي تسير في طريقها الصحيح مع المدافع البرتغالي ديوجو ليتي بحسب "كالتشيو ميركاتو".

مواليد 1999 ولاعب بورتو السابق، وهو حر بعدما ترك نادي أونيون برلين الألماني بدون مقابل مالي بعد انتهاء عقده في الثلاثين من يونيو الماضي: وهناك عقد جاهز مدته أربع سنوات بقيمة 1,7 مليون يورو صافية في الموسم إضافة إلى المكافآت.


  • مسار بروزوفيتش

    خلال المؤتمر الصحفي لتقديم دافيدي فراتيزي في فورميلو، أكّد المدير الرياضي للاتسيو أنجيلو فابياني العرض (المرفوض حتى الآن) المقدَّم للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ولم يستبعد التعاقد مع لاعبين آخرين ما زالوا متاحين في سوق اللاعبين الأحرار: "نحن ندرس بعضهم".

    لا جازيتا ديلو سبورت تكتب أنّ الطريق الموصل إلى مارسيلو بروزوفيتش ما زال مفتوحًا. فبعد مغادرته النصر بطل السعودية، تلقّى لاعب الوسط الكرواتي مواليد 1992 عروضًا من الاتحاد وطرابزون سبور، لكنه يفضّل العودة إلى إيطاليا ويبدو أنّ مطالبه المالية أكثر منطقية مقارنةً بألابا.

    وكانت "إل ميساجيرو" قد ذكرت الجمعة أن ألابا أحد المطروحين على لاتسيو من أجل تعزيز صفوفه من اللاعبين الذين لا يرتبطوا بعقود عقب انتهاء عقده يونيو المقبل مع ريال مدريد، وعدم توصله لاتفاق مع أي فريق جديد بعد.


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