برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي رسمياً برغبته في الرحيل

لطالما ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بالانتقال إلى الدوري الإسباني، ويُزعم أن أولويته لا تزال تتمثل في اللعب لصفوف برشلونة. وقد نشط وكيل أعماله، خورخي مينديز، في استطلاع آراء عدة أندية أوروبية عملاقة، حيث يُعتقد أن أتلتيكو مدريد ويوفنتوس ونابولي دخلوا أيضًا في المحادثات وهم يقيّمون جدوى الصفقة. ومع ذلك، فإن الانتقال إلى ملعب كامب نو بعيد كل البعد عن أن يكون مضمونًا. لا تزال القيود المالية التي يواجهها برشلونة تشكل عقبة، وهناك تساؤلات داخلية حول ما إذا كان النادي بحاجة إلى لاعب وسط آخر قادر على صناعة اللعب، بالنظر إلى عمق التشكيلة الحالية. وبحسب ما ورد، فإن سيلفا مستعد لقبول راتب أقل من أجل إتمام الصفقة، لكن النادي الكتالوني قد يعطي الأولوية لمراكز أخرى، مثل مهاجم جديد أو تعزيزات دفاعية.

خارج حدود أوروبا، أبدت الدوري السعودي للمحترفين اهتماماً كبيراً، حيث تستعد عدة أندية لتقديم راتب ضخم للاعب الدولي البرتغالي ليصبح أحدث الوافدين البارزين إلى الشرق الأوسط. وبالمثل، يمثل الدوري الأمريكي لكرة القدم مساراً ممكناً.