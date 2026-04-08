برشلونة يُعرض عليه فرصة التعاقد مع نجم ميلان صاحب 80 هدفًا بعد تحديد قيمة الصفقة

في تطور دراماتيكي للأحداث في ملعب سان سيرو، يبدو أن مستقبل ليو في نادي ميلان قد وصل إلى نقطة حاسمة. وفقًا لتقارير صحيفة كورييري ديلا سيرا، تم عرض الجناح على العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مع برشلونة في مقدمة الطابور. في حين كان اللاعب يُعتبر في يوم من الأيام غير قابل للتداول - بعد أن سجل 80 هدفًا للروسونيري منذ وصوله من ليل في صيف 2019 - إلا أن المشهد في ميلان قد تغير بشكل كبير.

يقال إن الروسونيري مستعدون للموافقة على بيعه مقابل مبلغ يقارب 50 مليون يورو. وهذا يمثل انخفاضاً كبيراً عن قيمة الشرط الجزائي الرسمي للاعب البالغة 170 مليون يورو، والتي تم تحديدها عند تجديد عقده حتى عام 2028.