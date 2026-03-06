Getty Images
برشلونة يفتح مفاوضات للتعاقد مع قلب دفاع شاب من توتنهام
السباق نحو نجم صاعد
أفادت قناة Sky أن بحث فليك عن تعزيزات دفاعية قاد برشلونة إلى هامبورغ، حيث يتمتع اللاعب المستعار من توتنهام فوسكوفيتش بموسم رائع. اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، الذي خاض 23 مباراة وسجل أربعة أهداف، أثبت نفسه كركيزة أساسية في دفاع هامبورغ، حيث يشكل تهديدًا في كلا المنطقتين. إحصائياته الأساسية مثيرة للإعجاب بنفس القدر، حيث يفتخر بنسبة نجاح في التمريرات تبلغ 84٪ ويفوز في 68٪ من المواجهات الفردية. في حين أن هامبورغ يحاول جاهدًا الاحتفاظ باللاعب الدولي الكرواتي تحت 21 عامًا، فإن ضعف قوته المالية مقارنة بالأندية الأوروبية الكبرى يجعل بقاءه في ألمانيا بشكل دائم أمرًا مستبعدًا.
حلم رومانسي مقابل الواقع
على الرغم من الاهتمام المتزايد من كامب نو، لا يزال هناك دافع عاطفي قوي يدفع فوسكوفيتش للبقاء في هامبورغ. شقيق المدافع، ماريو، يلعب أيضًا في هامبورغ ويقضي حاليًا عقوبة حظر بسبب تعاطي المنشطات، ولكن من المقرر أن يعود إلى الملاعب في نوفمبر. في حديثه في فبراير، اعترف لوكا أن اللعب إلى جانب شقيقه يمثل دافعًا كبيرًا له. وقال: "إذا تمكن ماريو من العودة للعب في الخريف، فسأحظى بفرصة اللعب معه، وهو أكبر أمنياتي حاليًا. سيكون ذلك حلمًا يتحقق بالنسبة لي".
ظل مدير كرة القدم المحترفة في هامبورغ، كلاوس كوستا، واقعيًا بشأن الموقف. وقال لـ Sport1: "من الناحية التعاقدية، لا توجد فرصة لبقائه. إنه مجرد إعارة، وليس لدينا أي وسيلة لتأمين بقاء لوكا في هامبورغ على المدى الطويل". واعترف المسؤول: "بالطبع، هناك فكرة رومانسية أن لوكا سيلعب يومًا ما إلى جانب شقيقه ماريو".
رؤية فليك للبلوغرانا
من المتوقع أن يتم تقديم فيلك مع لاعب دفاعي بارز واحد على الأقل هذا الصيف لتوفير منافسة للفريق الحالي. يمثل فوسكوفيتش، الذي يرتبط بعقد مع توتنهام حتى عام 2030، استثمارًا طويل الأجل وليس حلاً سريعًا. وقد تفوق توتنهام في البداية على العديد من الأندية الكبرى في التعاقد معه، ومع سعي النادي إلى بناء فريق شاب وديناميكي في شمال لندن، قد يواجه برشلونة مهمة صعبة في إقناع فريق الدوري الإنجليزي الممتاز بالتخلي عن أحد أهم أصوله.
قرار حاسم بالنسبة لفريق توتنهام
ينصب تركيز فوسكوفيتش حالياً على إنهاء الموسم بقوة مع هامبورغ في سعيه لتحقيق أهدافه الموسمية. وبمجرد انتهاء فترة الإعارة، ستكون الكرة في ملعب توتنهام. يجب على توتنهام أن يقرر ما إذا كان سيضم المراهق إلى تشكيلة الفريق الأول في فترة ما قبل الموسم أو يوافق على إعارة أخرى - ربما إلى هامبورغ - للسماح للأخوين فوسكوفيتش بالالتقاء مرة أخرى. بالنسبة لبرشلونة، ستقضي الأسابيع القليلة المقبلة في إضفاء الطابع الرسمي على اهتمامها، ولكن مع عقد يمتد لأربع سنوات أخرى، فإن أي صفقة ستتطلب رسوم انتقال كبيرة. ستكشف فترة الانتقالات الصيفية ما إذا كان إغراء الدوري الإسباني يفوق احتمالات مستقبله في الدوري الإنجليزي الممتاز.
