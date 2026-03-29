برشلونة يعرض على روبرت ليفاندوفسكي عقدًا جديدًا مع تخفيض في الراتب في محاولة لصد اهتمام دوري كرة القدم الأمريكية
تخفيض كبير في الرواتب مقابل البقاء في «سبوتيفاي كامب نو»
قدم نادي برشلونة عرضًا إلى ليفاندوفسكي من شأنه أن يمدد إقامته في كاتالونيا إلى ما بعد موسم 2025-2026، وفقًا لصحيفة «سبورت». ومع ذلك، تعكس شروط الصفقة القيود المالية المستمرة التي يواجهها النادي، حيث تتطلب من اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قبول تخفيض في راتبه بنحو النصف مقارنة براتبه الحالي. وتشتمل الصفقة على عدة بنود مرتبطة بالأداء قد تؤدي إلى زيادة أرباحه إذا حافظ على مستواه العالي داخل الملعب.
وقد أبدى رئيس النادي جوان لابورتا دعمه الصريح لهذه الخطوة، معلناً علناً رغبته في الاحتفاظ بالمهاجم الأسطوري في النادي. يُقال إن الأجواء بين معسكر اللاعب، بقيادة الوكيل الكبير بيني زهافي، ومجلس إدارة البلوغرانا في أفضل حالاتها على الإطلاق بعد النجاح الانتخابي الأخير الذي حققه لابورتا. وقد أعرب ليفاندوفسكي عن أن راحة عائلته في برشلونة هي أولويته القصوى، مما يجعله أكثر انفتاحًا على عرض مالي مخفض مما كان سيكون عليه الحال لولا ذلك.
لا يزال الاهتمام بالدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) والسعودية كبيرًا
يأتي عرض العقد في وقت تراقب فيه عدة أندية عالمية وضع المهاجم. ويُعتبر نادي «شيكاغو فاير» الذي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) أحد أبرز المهتمين من الولايات المتحدة، حيث يُقال إن المدرب غريغ بيرهالتر حريص على ضم اللاعب البولندي إلى «مدينة الرياح». بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الدوري السعودي للمحترفين خيارًا مربحًا، إلى جانب الاهتمام الذي أبداه العملاقان الإيطاليان «يوفنتوس» و«إيه سي ميلان».
ومع ذلك، لا يبدو أن ليفاندوفسكي في عجلة من أمره لحزم أمتعته. وفي حديثه مؤخرًا عن حالته النفسية، قال لصحيفة "ذا أثليتيك": "لا أعرف. لأنني يجب أن أشعر بذلك. في الوقت الحالي، لا يمكنني إخباركم بأي شيء لأنني لست متأكدًا بنسبة 50% حتى من الاتجاه الذي أريد أن أسلكه. لم يحن الوقت بعد".
توريس على وشك الإقالة
إن قرار الإبقاء على ليفاندوفسكي له تداعيات كبيرة على بقية أعضاء الفريق. وتشير التقارير إلى أن برشلونة مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لفيران توريس هذا الصيف للمساعدة في تحقيق التوازن المالي. ويعتقد النادي أنه من المستحيل الاحتفاظ بثلاثة مهاجمين من الطراز الرفيع في التشكيلة، ومن شأن بيع اللاعب الدولي الإسباني أن يوفر أموالاً حيوية لمطاردة أهداف أخرى مثل جوليان ألفاريز.
يعاني توريس مؤخرًا من تذبذب في مستواه، ومع انتهاء عقده في عام 2027، يمثل هذا الصيف الفرصة الأخيرة لبرشلونة للحصول على مبلغ كبير مقابل بيعه. في حين أشاد هانسي فليك بالتزام لاعب مانشستر سيتي السابق، ترى الإدارة أن رحيله يمثل تضحية ضرورية لتنشيط خط الهجوم مع الاحتفاظ بنجم الفريق المخضرم.
الرؤية طويلة المدى في عهد فليك
من خلال التعاقد مع ليفاندوفسكي، يهدف برشلونة إلى توفير جسر يربط بين الجيل الحالي والجيل القادم، مع السعي في الوقت نفسه إلى الفوز بالألقاب في المستقبل القريب. يتصدر فريق فليك حالياً سباق اللقب في الدوري الإسباني، ويرى المدرب أن ليفاندوفسكي يمثل حضوراً حيوياً في غرفة الملابس. وبينما يبحث النادي عن بدائل شابة لتولي زمام الأمور في المستقبل، فإن الهدف الفوري هو ضمان بقاء اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً في ملعب كامب نو ليقوم بتوجيه لاعبين مثل لامين يامال وغافي خلال صعودهم إلى النجومية العالمية.