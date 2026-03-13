برشلونة يراقب نجم تشيلسي بيدرو نيتو، حيث يأمل فريق الدوري الإسباني في الاستفادة من علاقته مع الوكيل خورخي مينديز

على الرغم من وجود اثنين من أفضل لاعبي الأجنحة في أوروبا، لامين يامال ورافينها، اللذين سجلا معًا 34 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، إلا أن برشلونة حريص على تعزيز جودة أجنحته. وفقًا لتقارير من موندو ديبورتيفو، برز نيتو، الذي انضم إلى تشيلسي في عام 2024 مقابل 60 مليون يورو، كمرشح مثالي نظرًا لقدرته على اللعب في أي من الجناحين أو كلاعب رقم 9 زائف. أصبحت فترة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في لندن معقدة بسبب المنافسة الشرسة من لاعبين مثل إستيفاو وأليخاندرو غارناشو وجيمي جيتنز. يقال إن المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، يبحث في السوق عن لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة ويمكنه توفير منافسة عالية المستوى، وسجل نتو الحافل في الدوري الإنجليزي يجعله خيارًا بارزًا لإدارة البلوغرانا.