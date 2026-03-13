Getty Images Sport
برشلونة يتنفس الصعداء بعد تعافي لامين يامال من المرض في الوقت المناسب لمواجهة الدوري الإسباني
فريق «فليك» يحظى بدفعة قوية بعودة نجمه الشاب
كانت الأجواء في مقر النادي أكثر استرخاءً بشكل ملحوظ صباح يوم الجمعة، حيث عاد يامال للانضمام إلى زملائه على العشب، وفقًا لصحيفة «ماركا». وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا قد غاب عن حصة التدريب يوم الخميس بسبب شعوره بتوعك عام، مما دفع الطاقم الطبي للنادي إلى زيارته في منزله لتقييم حالته.
امتد غيابه إلى الالتزامات الاجتماعية أيضًا، حيث اضطر الجناح إلى التغيب عن عشاء الفريق الذي أقامه رونالد أراوخو. ومع ذلك، تشير تعافيه السريع إلى أن المرض كان بسيطًا، مما سمح لهانسي فليك بالتنفس الصعداء فيما يتعلق بأكثر لاعبيه إبداعًا وتأثيرًا.
- Getty Images Sport
ينضم غارسيا إلى الفريق استعدادًا لمباريات نهاية الأسبوع
وتوالت الأخبار السارة للبلوجرانا، حيث شارك غارسيا أيضًا في الحصة التدريبية بالكامل دون أي مشاكل ملحوظة. وكان المدافع متعدد المهام قد غاب عن مباراة منتصف الأسبوع ضد نيوكاسل بعد تعرضه لإجهاد عضلي طفيف.
توفر عودة غارسيا مرونة تكتيكية أساسية لمدرب الفريق فليك، الذي استخدم اللاعب المولود في مارتوريل في أدوار متعددة هذا الموسم. ومن المتوقع الآن أن يكون كل من غارسيا ويامال في كامل لياقتهما البدنية، وسيتم ضمهما إلى قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة المقبلة ضد إشبيلية في كامب نو.
الزخم في سباق اللقب لا يزال مستمراً
يعد تواجد يامال أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما بالنظر إلى حجم المهام الملقاة على عاتقه هذا الموسم. فقد أصبح خريج أكاديمية النادي لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية، ونادرًا ما يجلس على مقاعد البدلاء رغم صغر سنه، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة للحفاظ على صدارته لترتيب الدوري الإسباني.
وقد أعرب فليك صراحةً عن ضرورة توفر أفضل لاعبيه خلال جدول المباريات المزدحم. ومع بقاء ما يقرب من 48 ساعة من وقت الاستراحة قبل انطلاق المباراة، يتوقع الطاقم الطبي أن يكون كلا اللاعبين في كامل لياقتهما البدنية لمواجهة إشبيلية.
وقال فليك: "في الوقت الحالي، نحتاج إلى الراحة، لأن مهمة اللاعبين في هذه اللحظة هي الراحة والاستعداد جيدًا للمباراة المقبلة. لدينا مباراة يوم الأحد، لذا لدينا بضعة أيام للاستعداد بشكل مناسب. ليس لدينا أي أيام راحة فعلية، لكن هذا أمر طبيعي. عندما تلعب على هذا المستوى، بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، من الطبيعي أن تكون هناك مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام".
- AFP
برشلونة يستعد لمواجهة إشبيلية في كامب نو
يتصدر برشلونة حالياً ترتيب الدوري الإسباني، وسيسعى إلى تعزيز صدارته عندما يستضيف إشبيلية يوم الأحد المقبل. ويظهر العملاق الكتالوني في حالة ممتازة، بعد أن حقق أربعة انتصارات وتعادل واحد في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات.
وبعد تلك المباراة، سيعود البلوغرانا لتركيز اهتمامهم على أوروبا، حيث سيواجهون نيوكاسل في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا – بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.
