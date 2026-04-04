AFP
ترجمه
برشلونة يتلقى دفعة مزدوجة على صعيد اللياقة البدنية بعد إصابة رافينيا قبل المواجهة الحاسمة مع أتلتيكو مدريد
عودة الثنائي الدفاعي إلى صفوف البلوغرانا
تتعزز الخيارات الدفاعية لفريق فليك في مرحلة حاسمة عقب فترة التوقف الدولية. فقد حصل كل من كوندي وبالدي على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للعودة إلى المنافسات بعد غياب دام شهراً كاملاً. وكان اللاعبان قد غابا عن الملاعب منذ بداية الشهر الماضي، مما ترك متصدر الدوري يعاني من نقص في الخيارات المتخصصة في مراكز الظهير. ويشكل عودتهما مصدر ارتياح كبير للجهاز الفني مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة.
أخبار متباينة بشأن الإصابات
ورغم أن عودة كوندي وبالدي تبعث على التفاؤل، إلا أن الأخبار ليست كلها سارة بالنسبة لمتصدر الدوري وهو يتوجه إلى العاصمة. فقد أكد الجهاز الطبي للنادي أن رافينها سيغيب عن المباراة بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي، مما يحرم المدرب فليك من أحد أكثر لاعبيه هجوميًا إنتاجية. علاوة على ذلك، لا يزال خط الوسط يعاني من نقص طفيف في القوام، حيث لا يزال كل من فرينكي دي يونغ وأندرياس كريستنسن غير متاحين للعب.
تم تأكيد تشكيلة فريق فليك
تم الإعلان عن التشكيلة الكاملة للفريق الذي سيتوجه إلى مدريد. وتضم التشكيلة لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري، إلى جانب لاعبي أكاديمية «لا ماسيا» إيدر ألير وتشافي إسبارت وتومي. وفي مواجهة أتلتيكو، سيسعى «البلوجرانا» إلى حصد النقاط الثلاث للحفاظ على صدارته في الدوري الإسباني، حيث يتخلف ريال مدريد عنه بأربع نقاط فقط في المركز الثاني.
- Getty Images
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد هذه المباراة، سيتواجه برشلونة وأتلتيكو مجدداً، لكن هذه المرة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وسيواجه فريق فليك بعد ذلك إسبانيول في ديربي كاتالونيا قبل أن يلتقي بـ«الروجيبلانكوس» في مباراة الإياب.