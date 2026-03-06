Getty Images Sport
ترجمه
برشلونة يبدأ مفاوضات تمديد العقد مع المدافع المخضرم بعرض عقد لمدة عامين
بلاوغرانا يتحرك لتأمين المدافع الدنماركي
بدأ نادي برشلونة مفاوضات رسمية مع كريستنسن بشأن عقد جديد. انضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى النادي في صفقة انتقال مجانية من تشيلسي في عام 2022 وأصبح شخصية موثوقة في غرفة الملابس، حتى في ظل غيابه الحالي بسبب الإصابة.
التقى المدير الرياضي ديكو مؤخرًا بممثل اللاعب، سيمون أوليفيرا، لتقديم عرض رسمي. مع انتهاء عقد كريستنسن الحالي في 30 يونيو، يتحرك النادي بسرعة لتجنب خسارته مجانًا إلى جانب زملائه في الفريق مثل روبرت ليفاندوفسكي.
- Getty Images Sport
شروط الاتفاقية الجديدة
قدم العملاق الكتالوني عرضًا لتمديد العقد لمدة عامين، لكن الصفقة تعكس الواقع المالي الصعب الذي يمر به النادي. ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الراتب المقترح أقل بكثير من راتبه الحالي، حيث يواصل برشلونة خفض نفقات الأجور.
استقر كريستنسن وعائلته في كاتالونيا، وأولويته هي البقاء مع البلوغرانا. ومع ذلك، يجب على المدافع الآن أن يقرر ما إذا كان سيقبل تخفيض الراتب أو يستكشف فرصًا أكثر ربحًا في أماكن أخرى في أوروبا أو الدوري السعودي للمحترفين.
أصل متعدد الاستخدامات لـ Flick
لا تزال إدارة النادي مقتنعة بقيمة كريستنسن بسبب مرونته التكتيكية. تحت قيادة هانسي فليك، يُنظر إلى الدنماركي على أنه عضو أساسي في الفريق يمكنه توفير تغطية ممتازة في مركز قلب الدفاع وفي دور لاعب وسط دفاعي.
بينما تراقب عدة أندية أوروبية كبرى وضعه، فإن كريستنسن مصمم على إثبات لياقته البدنية قبل نهاية الموسم. يريد أن يثبت لفليك أنه لا يزال لاعبًا رفيع المستوى قادرًا على قيادة خط دفاع شاب.
- Getty Images Sport
سباق مع الزمن من أجل اللياقة البدنية
يركز لاعب تشيلسي السابق حالياً على التعافي من إصابة في الأربطة تعرض لها في نهاية العام الماضي لضمان قدرته على اللعب في نهاية الموسم. ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب في أواخر أبريل أو أوائل مايو. وقد شارك هذا الموسم في 17 مباراة فقط في جميع المسابقات، وسجل هدفاً واحداً.
يتصدر برشلونة حالياً ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد. سيزور البلوغرانا نادي أتلتيك قبل أن يخوض مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد الأسبوع المقبل.
إعلان