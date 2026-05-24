"برشلونة لا يملك المال!" .. أولي هونيس يسخر من انتقال هاري كين إلى الدوري الإسباني

كان تأثير كين في ملعب أليانز أرينا ثورياً بكل ما للكلمة من معنى، ولا يتردد هونيس في تحديد المكانة التي يحتلها قائد منتخب إنجلترا بالضبط في تاريخ النادي الحافل بالإنجازات. عقب فوز بايرن ميونخ أمام شتوتجارت بنتيجة 3-0 في نهائي كأس ألمانيا، حيث سجل كين ثلاثية رائعة أنهت انتظار النادي للقب الذي استمر ست سنوات، أطلق الرئيس الفخري أعلى درجات الثناء.

وفي حديثه إلى قناة "Das Erste" خلال احتفالات ما بعد المباراة، أدلى هونيس بتصريح قاطع بشأن إرث المهاجم في ميونخ، قائلًا: "هاري كين هو أفضل صفقة انتقالات قمنا بها على الإطلاق".