"ذهب إلى سانت جيمس بارك الحقيقي" .. قصة مشجع برشلونة الذي أخطأ ملعب نيوكاسل فوجد نفسه يحضر مباراة بين مغمورين!

مساء أمس الثلاثاء، ذهب أحد مشجعي برشلونة المتحمسين إلى إنجلترا، من أجل مشاهدة مباراة الفريق الكتالوني أمام نيوكاسل يونايتد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الوجهة المقصودة كانت ملعب "سانت جيمس بارك"، وبالفعل وصل إلى هناك، ولكنه لم يكن المكان الذي أراد هذا المشجع المسكين الذهاب له على الإطلاق.

عاشق برشلونة وجد نفسه على بعد 550 كيلومترًا من معقل نيوكاسل يونايتد، ليتابع مباراة أخرى تمامًا بين إكستر ولينكولن في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية "ليج ون".

ربما لن يندم المشجع كثيرًا على تفويت مباراة برشلونة ونيوكاسل، لأن فريقه لعب واحدة من أسوأ مبارياته، وتعادل 1/1 مع الفريق الإنجليزي بركلة جزاء متأخرة، ولكن ماذا حدث له بالضبط؟