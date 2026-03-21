برشلونة مستعد للتخلي عن جول كوندي مقابل السعر المناسب رغم تجديد عقده لفترة طويلة

وفقًا لصحيفة «ماركا»، لم يعد برشلونة يعتبر كوندي لاعبًا لا يمكن التخلي عنه، وسينظر في أي عروض قد ترد في الصيف للحصول على خدمات اللاعب الدولي الفرنسي. وكان كوندي قد وقع عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2030 في الصيف الماضي، لكنه عانى بعض الشيء من أجل استعادة مستواه تحت قيادة هانسي فليك، ويرجع ذلك أساسًا إلى تكتيكات الفريق القائمة على خط دفاع متقدم.

لعب كوندي في الغالب كظهير أيمن، لكنه كشف سابقًا أن تشافي أقنعه بالانتقال إلى كامب نو لأنه وعده بأنه سيلعب في قلب الدفاع، حيث اختار تجاهل تشيلسي والانتقال إلى إسبانيا.

وقال: "استمتعت بمحادثتنا. مر الوقت سريعًا، وهذا دائمًا علامة جيدة عندما تتحدث بشكل طبيعي. نتحدث بشكل أساسي عن كرة القدم، وهو ما أحب التحدث عنه أكثر من أي شيء آخر، خاصة مع المدرب تشافي، الذي كان أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق".

وأضاف: "تحدثت إلى توخيل وشعرت أنه يريدني أن أذهب، لكنني ببساطة فضلت نهج تشافي.

"اخترت برشلونة لأنني أعلم أنني سألعب في هذا المركز [قلب الدفاع] في معظم الأوقات".