برشلونة مستعد لتقديم عقد جديد لروبرت ليفاندوفسكي بشرط أساسي واحد

يقول رومانو إن العرض المقدم من برشلونة يأتي مشروطًا بشرط أساسي يتعلق براتبه. منذ انضمامه قادمًا من بايرن ميونيخ في صيف عام 2022 مقابل 45 مليون يورو، كان ليفاندوفسكي استثمارًا مذهلاً، حيث سجل 117 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة في 184 مباراة. ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا يعد حاليًا أحد أعلى اللاعبين أجراً في النادي. وتعتقد الإدارة أن تخفيض الراتب ضروري حتى يكون التجديد منطقيًا من الناحية التجارية.