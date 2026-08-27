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أحمد فرهود

برشلونة "سعيد وحزين": كوارث مارك أندريه تير شتيجن الأوروبية عرض مستمر.. وعلى هانزي فليك شكر "الوكيل الخفي" مرتين

فقرات ومقالات
مارك أندريه تير شتيجن
برشلونة
أياكس
جوان جارسيا
دومينيك ليفاكوفيتش
أياكس ضد سيون
سيون
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
الدوري الإسباني

مستوى تير شتيجن في انهيار مستمر..

"لقد تعب عشاقك يا الألماني"؛ نعم.. هكذا هو لسان حال بعض الجماهير، التي لا تزال تُدافع عن مارك أندريه تير شتيجن.

شتيجن ذلك الحارس البالغ من العمر 34 سنة، قدّم موسمًا أو اثنين جيدين مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ ثم أصبح يرتكب كوارث كروية، بكل ما تحمله من معاني.

وزاد الطين بلة، الإصابات العديدة التي تعرض لها شتيجن، في السنوات القليلة الماضية؛ والتي أدت إلى تراجع مستواه أكثر فأكثر.

ولذا.. أصبح برشلونة يلجأ إلى "إعارة" الحارس الألماني؛ وآخرها عندما انضم إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي، في صيف العام الحالي.

ولم يتحسن أمر شتيجن مع أياكس؛ وهو ما ظهر في فوز فريقه (5-3) على نادي سيون السويسري، مساء يوم الخميس.

فوز العملاق الهولندي على سيون، في "إياب" التصفيات النهائية؛ أهله إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي رسميًا، ولكنه ترك علامات استفهام كثيرة على مستوى شتيجن.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد مستوى شتيجن مع أياكس أمستردام..

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    كوارث مارك أندريه تير شتيجن "عرض مستمر"

    لسنواتٍ عديدة للغاية، عانى العملاق الكتالوني برشلونة في مركز "حراسة المرمى"؛ بسبب مستوى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، المتراجع بشدة.

    حتى عندما تألق شتيجن في بعض المباريات المحلية، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ كان يهتز بشدة على المستوى القاري، ويتسبب في سقوط العملاق الكتالوني بنتائج قاسية.

    ويبدو أن الأمر سيتواصل مع نادي أياكس أمستردام الهولندي؛ الذي انتقل إليه في الميركاتو الصيفي الحالي، ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.

    نعم.. شتيجن يخوض منافسات دوري المؤتمر الأوروبي مع أياكس، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث نجح في تجاوز "التصفيات"، بشكلٍ رسمي.

    وفي طريقه لتجاوز التصفيات؛ فاز أياكس (9-5) على نادي سيون السويسري، بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

    وشارك الحارس الألماني المخضرم البالغ من العمر 34 سنة، في المباراتين "كاملتين"؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباراة الذهاب في سويسرا: استقبل هدفين؛ وتحصل على تقييم 6.7.

    * مباراة الإياب في هولندا: استقبل ثلاث أهداف؛ وتحصل على تقييم 5.8.

    والكارثة الأكبر.. شتيجن ارتكب أخطاءً فادحة للغاية؛ ومنها فشله في التعامل مع عرضية سيون "السهلة"، التي انتهت بالهدف الثاني في مباراة "الإياب".

    العرضية كانت في متناول شتيجن، حيث ارتمى عليها للتصدي لها؛ ولكنها فلتت من يديه بغرابة، لتصل إلى اللاعب وينسلي بوتيلي الذي سجل الهدف.

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    برشلونة.. بين الشعور بـ"الحزن والسعادة" بسبب شتيجن

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ فإننا نستطيع القول إن العملاق الكتالوني برشلونة يشعُر بأمرين، بعد أداء الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن مع نادي أياكس أمستردام الهولندي.

    * شعور إيجابي: السعادة بالتخلص من حارس يرتكب كوارث أوروبية.

    * شعور سلبي: عدم تألُقه سيعني تراجع الطلب عليه في الميركاتو.

    وأساسًا.. شتيجن يرتبط بعقدٍ مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2028؛ أي أنه سيتبقى له موسمًا رياضيًا آخر، مع نهاية إعارته إلى أياكس أمستردام.

    وأثناء الإعارة؛ يتحمل برشلونة ما نسبته 90% من راتبه الضخم، لعدم قدرة أي نادٍ آخر على دفع نفس المبالغ.

    وبالتالي؛ كانت أُمنية برشلونة أن يتألق الحارس الألماني المخضرم مع أياكس، من أجل بيعه نهائيًا في صيف عام 2027.

    إلا أنه بناء على ما شاهدناه حتى الآن، وتحديدًا في مباراة أياكس أمستردام ضد نادي سيون السويسري، مساء يوم الخميس، في إياب التصفيات النهائية المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي؛ فإن برشلونة سيواجه صعوبات كبيرة، للتخلص من شتيجن في الصيف القادم.

  • Joan-Garcia(C)GettyImages

    الوكيل الخفي.. رجل واحد أنقذ حاضر ومستقبل حراسة مرمى برشلونة

    الآن.. لنتحدث عن "الوكيل الخفي"؛ الذي أنقذ حاضر ومستقبل العملاق الكتالوني برشلونة، في مركز حراسة المرمى.

    هذا "الوكيل الخفي" الذي نقصده هُنا؛ ليس إلا آندي بارا الذي جلب لبرشلونة ومديره الفني الألماني هانزي فليك، كلًا من:

    * أولًا: الحارس الإسباني جوان جارسيا.

    * ثانيًا: الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش.

    جارسيا تابع للوكالة التي يُعد بارا عضوًا بارزًا فيها؛ حيث تواصل الأخير مع إدارة برشلونة، وأبلغها برغبة الحارس في الرحيل عن نادي إسبانيول صيف 2025.

    وسبب هذا التواصل؛ هو أن الوكيل يرتبط بعلاقة قوية مع إدارة العملاق الكتالوني، منذ صفقة النجم الإسباني داني أولمو.

    نعم.. بارا هو وكيل أولمو أيضًا، بل ولعب دورًا كبيرًا في إعادة اللاعب من نادي لايبزيج الألماني إلى بيته السابق برشلونة، في صيف عام 2024؛ ومنذ ذلك الوقت أصبح أحد المقربين من إدارة جوان لابورتا، والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.

    وبما أن ديكو كان معجبًا بجارسيا أساسًا؛ فإنه بمجرد رغبة الحارس في الرحيل عن إسبانيول، اتصل بارا ببرشلونة والمدير الرياضي البرتغالي لإخبارهما بقيمة الشرط الجزائي البالغ "25 مليون يورو".

    ولم ينتهِ الأمر هُنا.. بل أن بارا عاد وأمن لبرشلونة، "حارسًا احتياطيًا كبيرًا" في صيف العام الحالي، متمثّلًا في ليفاكوفيتش.

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    القصة الكاملة.. كيف تعاقد برشلونة مع دومينيك ليفاكوفيتش؟

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن قصة تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة مع الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، في صيف العام الحالي 2026.

    برشلونة لم يكن يريد التعاقد مع أي حارس مرمى، في صيف العام الحالي؛ حيث كانت الخطة الأساسية، هي كالتالي:

    * 1/ الإسباني جوان جارسيا "حارس أول".

    * 2/ البولندي فويتشيك شتشيسني "حارس ثانٍ".

    * 3/ المجري آرون ياكوبيشيفيلي "حارس ثالث".

    وبناء على ذلك.. كان برشلونة سينتظر إلى صيف عام 2027، عندما يرحل شتشيسني رسميًا؛ للتعاقد مع الحارس الإسباني أليكس ريميرو.

    ريميرو سينتهي عقده مع نادي ريال سوسييداد الإسباني، في صيف عام 2027؛ حيث كان يُعد "الهدف الأول" لبرشلونة، وفقًا للخطة.

    إلا أن ياكوبيشيفيلي رفض لعب دور "الحارس الثالث"، ليرحل إلى نادي ألميريا الإسباني؛ كما أن قيمة شراء ريميرو مرتفعة، في الصيف الحالي.

    هُنا.. ظهر الوكيل آندي بارا من العدم، واقترح على برشلونة شراء الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، الذي يمثّله هو أيضًا؛ خاصة أن اللاعب قرر الرحيل عن نادي فنربخشه التركي، وصفقته لن تكلف أكثر من 4 ملايين يورو "2 ثابت ومثلهما متغيّرات".

    وليفاكوفيتش أحد الحراس الذين تألُقوا في بطولة كأس العالم، سواء نسخة 2022 أو عام 2026؛ لذلك.. لم يتردد العملاق الكتالوني في التعاقد معه رسميًا، خلال الصيف الحالي.

    ولا يزال برشلونة يُفكر؛ هل يبقى ليفاكوفيتش وينافس شتشيسني على "الحارس الثاني" في الموسم الحالي، أم يخرج "إعارة" ويعود في العام الرياضي القادم 2027-2028.

  • Joan GarciaGetty

    كلمة أخيرة.. على برشلونة نسيان حراسة المرمى لسنوات!

    الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ؛ أننا نتحدث هُنا عن تطور رهيب في حراسة مرمى العملاق الكتالوني برشلونة، خلال عام واحد فقط.

    نعم.. بعدما كان برشلونة يُعاني من كوارث الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والذي يواصل إثباتها مع نادي أياكس أمستردام الهولندي؛ ها هو يمتلك واحد من أفضل الحراس الشباب، الإسباني جوان جارسيا.

    حتى أن بديل جارسيا، سواء في الموسم الحالي أو العام الرياضي القادم؛ سيكون هو الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، الذي أبدع في آخر نسختين لبطولة كأس العالم.

    أي أنه يجب على برشلونة، التركيز على مراكز أخرى؛ مع نسيان حراسة المرمى لسنواتٍ عديدة، بفضل التحركات التي حدثت في 2025 وصيف العام الحالي.