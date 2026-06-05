الحليف الخفي: ساعد برشلونة وتير شتيحن شاهد.. عندما تحوّل ميشيل من "هدف جوان لابورتا" إلى مهندس إنقاذه

في عالم كرة القدم، لا تُقاس العلاقات دائمًا بالعقود الموقعة، أو الصور الرسمية تحت أضواء "سبوتيفاي كامب نو"؛ بل بمعايير عديدة أخرى، سواء بشكلٍ مباشر أو دون قصد.

نعم.. المدير الفني الإسباني ميشيل خير دليل على ذلك؛ فهو تحوّل من أحد المرشحين لتولي منصب المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، إلى "حليف خفي" للنادي.

هذا التحالف غير المقصود بين ميشيل وإدارة برشلونة، برئاسة جوان لابورتا؛ حدث عندما كان المدير الفني الإسباني يقود الفريق المحلي جيرونا، وقد يستمر حتى بعد ذهابه إلى أياكس أمستردام الهولندي.

وقاد هذا المدرب البالغ من العمر 50 سنة، فريق جيرونا الأول لكرة القدم في الفترة من 2021 إلى 2026؛ قبل أن يوقع مع أياكس بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أصبح ميشيل "الحليف الخفي" للإدارة البرشلونية في السنوات الأخيرة، بدون قصد..