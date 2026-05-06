وأفاد الرئيس السابق للبلوجرانا أن ناديًا لم يذكر اسمه كان مستعدًا لتفعيل بند الإفراج الضخم الخاص باللاعب الأرجنتيني باستخدام أموال من الشرق الأوسط.
"أموال قادمة من الشرق الأوسط" .. بارتوميو يروي قصة نجاة برشلونة من خسارة ليونيل ميسي مقابل 400 مليون يورو عقب رحيل نيمار
كشف مثير من بارتوميو
في مقابلة صريحة مع شبكة "كادينا سير"، تحدث بارتوميو بصراحة عن واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا خلال فترة رئاسته..
في أعقاب رحيل نيمار المفاجئ إلى باريس سان جيرمان عام 2017، أفادت التقارير أن النادي كان في حالة استنفار قصوى خوفًا من احتمال استقطاب نجم آخر. وشرح بارتوميو بالتفصيل كيف علمت الإدارة في كامب نو بوجود عملية مالية ضخمة تهدف إلى انتزاع ميسي من إسبانيا.
وأوضح الرئيس السابق كيف ظهرت الشائعات لأول مرة، قائلاً: "بعد بضعة أسابيع من رحيل نيمار، بدأت الشائعات تنتشر بأن أحد الأندية يستعد لدفع 400 مليون يورو (346 مليون جنيه إسترليني/470 مليون دولار) مقابل ميسي - وهو مبلغ بند التحرير في عقده".
كان هذا المبلغ سيضاعف تقريبًا الرقم القياسي البالغ 222 مليون يورو (192 مليون جنيه إسترليني/261 مليون دولار) الذي دُفع مقابل نيمار، مما كان سيغير بشكل جذري مشهد كرة القدم الأوروبية.
أموال غامضة وروابط بالشرق الأوسط
ورغم أن مانشستر سيتي كان يُربط اسمه مرارًا بميسي بسبب وجود بيب جوارديولا، سارع بارتوميو إلى استبعاد أن يكون هذا العملاق الإنجليزي هو الطرف المبادر في هذه الحالة بالذات. وألمح إلى أن الدعم المالي لهذه الصفقة يأتي من موارد على مستوى الدولة، مما أضفى مزيدًا من الغموض على هوية الطرف المهتم.
وكشف بارتوميو عن خطورة التهديد مشيرًا إلى أن الأموال كانت قد بدأت بالفعل في التحرك: "تم تحويل أموال من دولة عربية إلى حسابات في أوروبا".
وعندما طُلب منه المزيد من التفاصيل حول مصدر تلك الأموال، اختار بارتوميو عدم الكشف عن التفاصيل: "لا يهم الآن... هذه أخبار قديمة؛ كان ذلك منذ سنوات. هناك عدد قليل جدًا من الأندية في إنجلترا، أو الأندية المملوكة للدولة، التي يمكنها تحمل مثل هذه المبالغ".
هوية العاشق الغامض
على الرغم من عدم وجود اسم رسمي، فقد أثارت تعليقات بارتوميو جدلاً جديداً حول النادي الذي يمتلك القوة المالية والرغبة في القيام بمثل هذه الصفقة الضخمة. وأصرّ على أن النادي الأزرق في مانشستر لم يكن هو الذي يقود هذه المحاولة في تلك اللحظة بالذات، رغم أن الكثيرين اشتبهوا في أن «مجموعة سيتي لكرة القدم» هي الوحيدة القادرة على تحمل مثل هذا الإنفاق.
"كان هناك فريق مستعد لدفع 400 مليون يورو. لا أريد ذكر أسماء، لكنه لم يكن سيتي"، أوضح بارتوميو. وهذا يترك تشيلسي، أو باريس سان جيرمان، أو ربما نادٍ من الشرق الأوسط نفسه كمرشحين محتملين، على الرغم من أن الرئيس السابق ظل صامتاً بشأن الهوية النهائية للنادي الذي جعل مسؤولي برشلونة يتعرقون خوفاً على مستقبل أعظم لاعب في تاريخهم.
تأمين مستقبل ميسي في كامب نو
أجبر خطر خسارة الفائز بـ«الكرة الذهبية» ثماني مرات نادي برشلونة على التحرك فوراً. ووصف بارتوميو حالة الذعر التي سادت داخل النادي وكيف اضطروا إلى إعادة هيكلة عقد ميسي لضمان بقائه في كاتالونيا في المستقبل المنظور. وكان العقد الناتج عن ذلك من أكثر العقود ربحية في تاريخ الرياضة، مما جعل من المستحيل تقريباً على أي منافس أن يضاهي مثل هذه الشروط المالية.
وأوضح بارتوميو: "ما فعلناه هو التحدث إلى ليونيل ميسي ووالده ومناقشة الأمر: كان علينا رفع قيمة بند الإفراج. في ذلك الوقت، كانت قيمة البند 400، لذا رفعناها إلى 700، وهو رقم مرتفع للغاية. إذا رفعت قيمة بند الإفراج، عليك أيضًا رفع راتب اللاعب وتعويضاته".
أنهت هذه الخطوة المطاردة بشكل فعال، على الرغم من أنها ساهمت في الضغوط المالية التي أدت في النهاية إلى رحيل ميسي في عام 2021.