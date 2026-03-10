نسخة برشلونة الأكثر مللًا: القدر ينقذ لامين يامال ضد نيوكاسل يونايتد.. ودقوا "ناقوس الخطر" بسبب رافينيا!

رفضت قلعة العملاق الكتالوني برشلونة أن تسقط؛ وسط عاصفة القمصان المُخططة، للفريق الإنجليزي نيوكاسل يونايتد.
برشلونة خطف تعادلًا قاتلًا (1-1) أمام مستضيفه نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وتقدّم نيوكاسل بهدف أول مستحق، حيث كان الطرف الأفضل طوال الـ90 دقيقة؛ وذلك عن طريق نجمه هارفي بارنيس، في الدقيقة 86.
إلا أن الإسباني داني أولمو، صانع ألعاب نادي برشلونة، تحصل على "ركلة جزاء"، بمهارة كبيرة للغاية؛ ترجمها مواطنه الجوهرة لامين يامال إلى داخل الشباك، في الدقيقة 90+6.
ونحن سنستعرض من ناحيتنا، أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل برشلونة مع نيوكاسل ذهابًا، في انتظار مباراة الإياب الحاسمة..