برشلونة يعيش في قلق: لامين يامال لم يتعلم من درس رافينيا القاسي.. ويصطدم بـ"القائم الملعون" ضد صربيا!

بينما كانت جماهير "البلوجرانا" تحبس أنفاسها، خوفًا على نجوم العملاق الكتالوني برشلونة، الذين يُشاركون مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي الحالي؛ رسم الجوهرة الإسبانية لامين يامال، سيناريو خاص به.

يامال شارك لأكثر من ساعة، في فوز منتخب إسبانيا (3-0) على صربيا وديًا؛ وذلك ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ولم ينجح يامال في تسجيل أو صناعة أي هدف، خلال 63 دقيقة ضد منتخب صربيا؛ قبل أن يتم استبداله بزميله فيران توريس، مهاجم برشلونة.

وسجل ثلاثية إسبانيا في الشباك الصربية؛ كل من ميكيل أويارزابال "ثنائية" في الدقيقتين 16 و43، وفيكتور مونيوز في الدقيقة 72.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور يامال في مباراة إسبانيا وصربيا الودية..