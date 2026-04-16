"في أي عالم يعيش هذا الفتى!" .. لاعب برشلونة السابق مهاجمًا لامين يامال: لن تكون ضمن قائمة الأفضل

في أعقاب خروج «البلوجرانا» من المسابقات الأوروبية، سارع دوجاري إلى تهدئة الحماس المحيط بيامال، مشيرًا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يتحدث كثيرًا ولا يقدم ما يكفي.

وفي حديثه إلى قناة RMC Sport، لم يتردد دوجاري، المهاجم السابق لبرشلونة وميلان، في التعبير عن رأيه بصراحة عند مناقشة أداء المراهق الأخير وشخصيته العامة.

وقال الفائز بكأس العالم 1998: "إذا كنت ستتحدث كثيرًا، فتأكد من أن فريقك قادر على الفوز. في أي عالم تعيش يا فتى؟ في العالم الحقيقي، أنت لا تفعل شيئًا".