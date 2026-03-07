الخصم المثالي في برشلونة.. لماذا يتمنى لابورتا أن يترشح فيكتور فونت في مواجهته كل مرة؟!

تعيش أروقة نادي برشلونة حالة من الغليان مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الخامس عشر من مارس الجاري، حيث عادت قضية نيجريرا لتتصدر المشهد الرياضي والسياسي داخل النادي الكتالوني.

ومع استمرار التحقيقات القضائية وتمديد فترات البحث عن أدلة جديدة، استغل المرشح الرئاسي فيكتور فونت هذا الملف لشن هجوم عنيف على إدارة جوان لابورتا الحالية.

ولم يكتف فونت بالإشارة إلى الأضرار التي لحقت بسمعة النادي، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بوصف النادي بأنه بات يدار بعقلية المحسوبية والأصدقاء، وهو ما اعتبره الكثيرون سقطة كبرى في توقيت يحتاج فيه الكيان إلى الوحدة خلف قضيته أمام المحاكم الإسبانية.