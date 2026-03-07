Goal.com
الخصم المثالي في برشلونة.. لماذا يتمنى لابورتا أن يترشح فيكتور فونت في مواجهته كل مرة؟!

هدية فونت للابورتا!

تعيش أروقة نادي برشلونة حالة من الغليان مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الخامس عشر من مارس الجاري، حيث عادت قضية نيجريرا لتتصدر المشهد الرياضي والسياسي داخل النادي الكتالوني.

ومع استمرار التحقيقات القضائية وتمديد فترات البحث عن أدلة جديدة، استغل المرشح الرئاسي فيكتور فونت هذا الملف لشن هجوم عنيف على إدارة جوان لابورتا الحالية. 

ولم يكتف فونت بالإشارة إلى الأضرار التي لحقت بسمعة النادي، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بوصف النادي بأنه بات يدار بعقلية المحسوبية والأصدقاء، وهو ما اعتبره الكثيرون سقطة كبرى في توقيت يحتاج فيه الكيان إلى الوحدة خلف قضيته أمام المحاكم الإسبانية.

  • هفوات فيكتور فونت وهداياه المجانية للمنافسين

    يرى مراقبون كثر في الشأن الكتالوني أن فيكتور فونت يرتكب أخطاء تكتيكية فادحة تجعل من مهمة جوان لابورتا في اكتساح الانتخابات أمرًا في غاية السهولة. 

    فبدلا من التركيز على تقديم حلول اقتصادية ملموسة لأزمة الديون أو طرح رؤية شاملة لتطوير مدرسة لاماسيا اختار فونت التصعيد الشخصي ضد لابورتا والمقربين منه. 

     وصف النادي بأنه أصبح ملكية خاصة لعائلة لابورتا وأصدقائه استفز قطاعًا كبيرًا من الأعضاء الذين يرون في لابورتا الرجل الذي أنقذ النادي من الانهيار التام بعد حقبة جوسيب ماريا بارتوميو الكارثية. 

    هذا النوع من التصريحات يحول فونت في نظر الجماهير من مرشح جاد يمتلك مشروعًا حديثًا إلى مجرد معارض يسعى لهدم الاستقرار الرياضي من أجل مكاسب انتخابية ضيقة.

  • التهديد بإقالة ديكو وتأثيره العكسي على استقرار فليك

    من أغرب المواقف التي تبناها فيكتور فونت مؤخرًا هي إعلانه الصريح عن نية إقالة المدير الرياضي الحالي ديكو في حال وصوله إلى سدة الحكم.

    هذا التهديد لم يزعج ديكو وحده، بل امتد تأثيره ليشمل المدير الفني هانزي فليك الذي يعيش أفضل فتراته مع الفريق حتى بالخروج من كأس ملك إسبانيا.

    العلاقة الوطيدة والانسجام التام بين ديكو وفليك في اختيار الصفقات وإدارة غرفة الملابس جعلت من أي محاولة للمساس بهذا الهيكل خطرًا داهمًا على مستقبل الفريق. 

    وبدلا من أن يظهر فونت كداعم للمشروع الناجح، ظهر كمهدد لاستمرارية الانتصارات التي يحققها فليك، لقد منح فونت لابورتا سلاحًا فتاكًا، حيث بات بإمكان الرئيس الحالي إقناع الجماهير بأن التصويت لفونت يعني هدم كل ما بناه فليك وديكو والعودة إلى نقطة الصفر من جديد.

    لماذا يعتبر لابورتا وجود فونت مصلحة انتخابية؟

    يبدو أن جوان لابورتا يدرك جيدًا أن وجود خصم مثل فيكتور فونت هو أفضل وسيلة لضمان بقائه في منصبه لفترة رئاسية جديدة.

    فونت يمثل بالنسبة للابورتا النموذج المثالي للمرشح الذي يتحدث كثيرًا عن النظريات والبرامج الحاسوبية والتحول الرقمي، بينما يفتقر تمامًا للغة العاطفة والارتباط بالجماهير التي يتقنها لابورتا.

    عندما يهاجم فونت الإدارة في ملف نيجريرا، فإنه يظهر في صورة من يطعن النادي في ظهره أمام أعدائه في العاصمة مدريد، وهو ما يسمح للابورتا بلعب دور المحامي والمدافع عن كرامة برشلونة.

    التناقض بين واقعية لابورتا في التعامل مع الأزمات وبين ارتجالية تصريحات فونت الأخيرة جعلت من الأخير خصمًا يسهل التنبؤ بتحركاته وإفشالها قبل أن تبدأ.

  • الفشل في قراءة نبض الشارع الرياضي الكتالوني

    لقد أثبتت الأسابيع الأخيرة أن فيكتور فونت يعاني من انفصال واضح عن تطلعات أعضاء النادي، فالجمهور الذي يرى فريقه يتصدر الدوري الإسباني ويقدم كرة قدم ممتعة تحت قيادة فليك، لا يهتم كثيرًا بوعود فونت حول الهياكل الإدارية المعقدة أو تغييرات المناصب القيادية.

    إصرار فونت على مهاجمة الدائرة المقربة من لابورتا في هذا التوقيت تحديدًا يعكس سوء تقدير للموقف، حيث تتوحد الجماهير خلف الإدارة في مواجهة الضغوط الخارجية. 

    وبدلا من أن يكون فونت البديل الذي يبعث على الاطمئنان، أصبح يمثل مصدر قلق للمشجعين الذين يخشون ضياع المكتسبات الرياضية الحالية تحت وطأة التغييرات الإدارية غير المحسوبة التي يروج لها في برنامجه الانتخابي.

  • بيت القصيد

    المعضلة الحقيقية التي يواجهها فيكتور فونت ليست في ضعف برنامجه الانتخابي من الناحية التقنية، بل في افتقاره للذكاء السياسي الذي يتطلبه قيادة مؤسسة بحجم برشلونة.

    فمن خلال مهاجمة استقرار الفريق وتهديد ركائز النجاح الرياضي المتمثلة في ثنائية ديكو وفليك، ومن خلال منح خصمه لابورتا الفرصة ليظهر في ثوب البطل القومي المدافع عن النادي في قضية نيجريرا، تحول فونت من منافس حقيقي إلى أداة لترسيخ شرعية لابورتا.

    ويبدو أن لابورتا سيظل يتمنى مواجهة فونت في كل انتخابات، لأنه يدرك أن أخطاء فونت هي التي تفتح له أبواب الكامب نو على مصراعيها دون عناء يذكر.

