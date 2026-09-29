وقد توترت العلاقة بين الناديين الإسبانيين العملاقين بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاهتمام الصريح الذي أبداه النادي الكتالوني بالتعاقد مع المهاجم خوليان ألفاريز.
"كل شيء واضح" .. لابورتا يعلن الصلح بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بعد أزمة خوليان ألفايز
مصالحة علنية في كوبنهاجن
يبدو أن التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد قد وصل إلى حل سلمي خلال الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للأندية الأوروبية لكرة القدم (EFC) في كوبنهاجن. وشكل هذا الحدث خلفية لاجتماع مهم بين خوان لابورتا وميجيل أنخيل جيل مارين.
وكانت التوترات قد تصاعدت خلال فترة الانتقالات الأخيرة، حيث تسبب سعي برشلونة لضم ألفاريز في إثارة غضب كبير في ملعب «الميتروبوليتانو»، مما أدى إلى تصريحات علنية من قيادات أتلتيكو بشأن السلوك المالي للبلوجرانا واستراتيجياته في سوق الانتقالات.
وعلى الرغم من حرب الكلمات السابقة، انتهز لابورتا الفرصة ليعلن أن العداء أصبح الآن شيئاً من الماضي. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام حول اللقاء، كشف رئيس برشلونة أن المسؤولين التنفيذيين تبادلا لحظة دافئة معاً.
وأشار إلى أن انتهاء فترة الانتقالات سمح لكلا الطرفين بتجاوز خلافاتهما السابقة. وقال لابورتا للصحفيين: «لقد تعانقنا أنا وجيل مارين»، في إشارة إلى أن الخلاف الشخصي والمهني الذي سيطر على عناوين الأخبار الصيفية في الدوري الإسباني قد تم إصلاحه أخيرًا.
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تهدئة الأجواء بعد أزمة ألفاريز
اندلع النزاع في الأصل عندما شنّ جيل مارين سلسلة من الهجمات اللفظية ضد لابورتا ومجلس إدارة برشلونة. وكان الرئيس التنفيذي لأتلتيكو صريحًا بشكل خاص بشأن ما اعتبره «سيركًا خاصًا» فيما يتعلق بالطريقة التي كان بها العملاق الكتالوني يتعامل مع سوق الانتقالات، مع التركيز بشكل خاص على محاولاتهم لجذب ألفاريز بعيدًا عن العاصمة.
في ذلك الوقت، شعر مسؤولو أتلتيكو أن برشلونة يتصرف بشكل غير محترم من خلال مناقشة أمر لاعب مرتبط بعقد مع نادٍ آخر علنًا، في حين أن وضعهم المالي كان لا يزال خاضعًا لرقابة صارمة من قبل سلطات الدوري الإسباني.
ومع ذلك، فإن لابورتا واثق الآن من أن أيام تلك الخلافات العلنية قد انتهت. وفي معرض حديثه عن محادثته مع رئيس «الروخيبلانكوس»، أعرب لابورتا عن إعجابه بنظيره وأصر على أن الأجواء قد صفت تمامًا.
وأضاف رئيس برشلونة: «التقينا وعانقنا بعضنا البعض. أنا متأكد من أننا قد سوينا الأمور بالفعل، ومن الآن فصاعدًا كل شيء واضح. إنه رجل رائع أشعر براحة كبيرة في التعامل معه».
العودة إلى أسرة كرة القدم الأوروبية
لم تكن الجمعية التي عُقدت في الدنمارك مجرد مسألة تتعلق بالسلام الداخلي فحسب؛ بل شكّلت علامة فارقة في جهود نادي برشلونة لإعادة ترسيخ مكانته ضمن المجتمع الأوروبي الأوسع لكرة القدم. ففي أعقاب مشاركته المثيرة للجدل في مشروع «الدوري الأوروبي الممتاز»، قضى النادي فترةً في ما يشبه «المنفى الإداري».
وفي حين حضر لابورتا اجتماعًا في روما أواخر عام 2025 بصفته ضيفًا، فإن حضوره في كوبنهاجن أكد مكانة برشلونة كعضو كامل العضوية مع استعادة حقوق التصويت. وقد كان هذا الاندماج مجددًا هدفًا رئيسيًّا للابورتا في سعيه لتعزيز النفوذ السياسي للنادي في جميع أنحاء القارة.
امتد ذوبان الجليد في العلاقات ليشمل شخصيات بارزة أخرى في عالم الرياضة، بما في ذلك أولئك الذين كانوا في يوم من الأيام من أشد منتقدي المتمردين في مشروع الدوري الأوروبي الفائق. وكان ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان وزعيم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (EFC)، مرحباً بشكل لافت بنظيره من برشلونة خلال الجلسات.
وقال الخليفي: «مرحباً بكم من جديد في العائلة»، معترفاً علناً بعودة العملاق الإسباني إلى الساحة الجماعية.
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تعزيز العلاقات مع قيادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)
إلى جانب تفاعلاته مع رؤساء الأندية المنافسة، ركز لابورتا أيضًا على توطيد علاقته برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أليكساندر تشيفيرين. وكانت العلاقة بينهما متوترة بشكل ملحوظ عقب الإعلان الأولي عن «الدوري السوبر» في عام 2021، الأمر الذي أدى إلى خوض معارك قانونية متعددة وتهديدات تأديبية. ومع ذلك، شهد العام الماضي تحولًا ملحوظًا، حيث توصل الطرفان إلى أرضية مشتركة بشأن مستقبل المسابقات الأوروبية.
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