"كل شيء واضح" .. لابورتا يعلن الصلح بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بعد أزمة خوليان ألفايز

يبدو أن التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد قد وصل إلى حل سلمي خلال الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للأندية الأوروبية لكرة القدم (EFC) في كوبنهاجن. وشكل هذا الحدث خلفية لاجتماع مهم بين خوان لابورتا وميجيل أنخيل جيل مارين.

وكانت التوترات قد تصاعدت خلال فترة الانتقالات الأخيرة، حيث تسبب سعي برشلونة لضم ألفاريز في إثارة غضب كبير في ملعب «الميتروبوليتانو»، مما أدى إلى تصريحات علنية من قيادات أتلتيكو بشأن السلوك المالي للبلوجرانا واستراتيجياته في سوق الانتقالات.

وعلى الرغم من حرب الكلمات السابقة، انتهز لابورتا الفرصة ليعلن أن العداء أصبح الآن شيئاً من الماضي. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام حول اللقاء، كشف رئيس برشلونة أن المسؤولين التنفيذيين تبادلا لحظة دافئة معاً.

وأشار إلى أن انتهاء فترة الانتقالات سمح لكلا الطرفين بتجاوز خلافاتهما السابقة. وقال لابورتا للصحفيين: «لقد تعانقنا أنا وجيل مارين»، في إشارة إلى أن الخلاف الشخصي والمهني الذي سيطر على عناوين الأخبار الصيفية في الدوري الإسباني قد تم إصلاحه أخيرًا.



