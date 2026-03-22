الخبر الجديد إذن هو أن كوندي ليس لاعباًلا يمكن الاستغناءعنه، بل إنه معروض في سوق الانتقالات مقابل عرض جيد. كل هذا على الرغم من أن الفرنسي قد وقع، الصيف الماضي، على تمديد لعقده مع برشلونة حتى عام 2030 مع تخفيض في راتبه الذي انخفض الآن إلى 6.5 مليون يورو.





لكن السنوات الأخيرة لا تسير كما كان اللاعب يأمل. من ناحية، تؤثر الإصابات العديدة على وقت لعبه. حتى في هذه الفترة، يظل كوندي خارج الملاعب بسبب إصابة في العضلة الثنائية الرؤوسية في الركبة اليسرى. من ناحية أخرى، أدت بعض الخلافات التكتيكية مع فليك إلى تهميشه، مقارنة بالاستخدام الكامل الذي كان يمنحه إياه تشافي. كان المدرب الكتالوني نفسه هو من أقنعه بالانتقال إلى كاتالونيا ورفض عرض تشيلسي. قال الفرنسي: "اخترت برشلونة لأن تشافي وعدني بأنني سألعب في معظم الأحيان كمدافع مركزي". وهو ما فعله مع المدرب السابق، لكنه يفعله بشكل متناقص مع المدرب الألماني الذي يستخدمه كظهير جانبي، والذي كان له خلافات معه أيضًا بشأن خط الدفاع المتقدم للغاية الذي تعتمده فريقه، والذي غالبًا ما وضعه في موقف صعب.