FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8
برشلونة، كوندي في سوق الانتقالات: سيغادر إذا ورد العرض المناسب. من يرغب في ضمه والتلاقي المحتمل مع باستوني لاعب إنتر

تتحضّر برشلونة لعمليات انتقالات كبيرة. قد يشهد فريق فليك تغييرات جذرية هذا الصيف، ويودّع العديد من نجوم هذه المرحلة التي بدأت مع تولي الألماني مقعد المدرب، والتي جلبت للنادي البلوغرانا العديد من الألقاب (وقد تجلب المزيد). من بين اللاعبين الذين قد يغادرون كاتالونيا (من شيزني إلى كريستنسن، وصولاً إلى ليفاندوفسكي)، قد ينضم قريباً اسم غير متوقع: جول كوندي.


كما كشف ماتيو موريتو في صحيفة ماركا، فإن برشلونة مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب الفرنسي الذي لم يعد يعتبر غير قابل للبيع. ووفقًا لخبير سوق الانتقالات، إذا وصلت عرض جيد للاعب السابق في إشبيلية، فإن برشلونة سيقيّمه وسيكون مستعدًا لقبوله، إذا كان يتوافق مع مطالب النادي.

  • كوندي قابل للتحويل

    الخبر الجديد إذن هو أن كوندي ليس لاعباًلا يمكن الاستغناءعنه، بل إنه معروض في سوق الانتقالات مقابل عرض جيد. كل هذا على الرغم من أن الفرنسي قد وقع، الصيف الماضي، على تمديد لعقده مع برشلونة حتى عام 2030 مع تخفيض في راتبه الذي انخفض الآن إلى 6.5 مليون يورو.


    لكن السنوات الأخيرة لا تسير كما كان اللاعب يأمل. من ناحية، تؤثر الإصابات العديدة على وقت لعبه. حتى في هذه الفترة، يظل كوندي خارج الملاعب بسبب إصابة في العضلة الثنائية الرؤوسية في الركبة اليسرى. من ناحية أخرى، أدت بعض الخلافات التكتيكية مع فليك إلى تهميشه، مقارنة بالاستخدام الكامل الذي كان يمنحه إياه تشافي. كان المدرب الكتالوني نفسه هو من أقنعه بالانتقال إلى كاتالونيا ورفض عرض تشيلسي. قال الفرنسي: "اخترت برشلونة لأن تشافي وعدني بأنني سألعب في معظم الأحيان كمدافع مركزي". وهو ما فعله مع المدرب السابق، لكنه يفعله بشكل متناقص مع المدرب الألماني الذي يستخدمه كظهير جانبي، والذي كان له خلافات معه أيضًا بشأن خط الدفاع المتقدم للغاية الذي تعتمده فريقه، والذي غالبًا ما وضعه في موقف صعب.

  • السوق

    لم يعد كوندي لاعباً أساسياً، وهو معروض للبيع الآن. ويتوقع برشلونة عرضاً يتناسب مع قيمة اللاعب (حوالي 50 مليون يورو)، ومن المتوقع أن يأتي هذا العرض من أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكما ذكرنا سابقاً، كان تشيلسي قد فكر جدياً في التعاقد معه، لكنه خسر السباق أمام برشلونة في اللحظة الأخيرة. أما في المستقبل، فقد يصبح كوندي هدفاً لمانشستر سيتي.


    أكد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أن فريق غوارديولا قد تحقق من توفر كوندي في الصيف الماضي. "كانوا يبحثون عن ظهير جانبي وسألونا عما إذا كان كوندي معروضاً في سوق الانتقالات. لكننا أجبنا بالنفي، وبالتالي لم تكن هناك أي عرض ولا أي مفاوضات".


    من الصعب التفكير، في الوقت الحالي، في أن أندية أخرى قد تدخل على اللاعب. قد يتحرك باريس سان جيرمان بشأن كوندي، بينما لا توجد تأكيدات من إيطاليا بشأن شائعات تبادل محتمل مع باستوني. لاعب وسط إنتر هو بالفعل من بين اللاعبين الذين يتابعهم الكتالونيون ليحلوا محله، لكن فكرة إجراء مفاوضات بين اثنين من أفضل المدافعين على الساحة الدولية تبدو معقدة في الوقت الحالي.

