فرصة لبرشلونة للتعلم ولجمهور كريستيانو رونالدو للسخرية من ميسي .. "خذلان الحظ" يحرج ليو في ليلة إنتر ميامي التاريخية أمام أوستن!

على المستوى الفردي، فكالعادة فعل ميسي كل شيء ممكن في المباراة، مقدمًا 90 دقيقة رائعة، لكن عانده الحظ بدرجة كبيرة، فكان مفتاح عودة إنتر ميامي للمباراة، وسبب التعادل في الوقت ذاته..

لنبدأ بالحديث عن هدفه الليلة، حيث كان صاحب الـ"بري أسيست" به وصاحب الهدف أيضًا، حيث بدأ الهجمة من وسط الملعب ثم مرر الكرة وتقدم إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحول عرضية من الجهة اليمنى إلى رأسية في شباك أوستن.

هذا الهدف هو رقم 29 خلال مسيرة ميسي من الرأسيات، والخامس له مع إنتر ميامي بهذه الطريقة.

ليو كان قريبًا من إضافة هدف ثاني له في المباراة بطريقته المفضلة؛ ركلة حرة، وقد نفذها بالفعل بطريقة أكثر من رائعة، لكن القائم تعاطف مع الضيوف وتصدى له.

لم يهدأ ميسي ولم تهدأ تسديداته، لكن في كل مرة إما بجوار القائم أو في القائم أو يتألق براد ستوفر؛ حارس مرمى أوستن، أمامه في سوء حظ غريب.

واستكمالًا لسوء حظ ليو في أول مباراة لإنتر ميامي على ملعبه الجديد "نو ستاديوم"، كانت بداية هدف أوستن الثاني في المباراة من عند النجم الأرجنتيني..

الكرة قُطعت من ميسي أمام منطقة جزاء الخصم بسهولة كبيرة، مع تقدم كافة لاعبي إنتر ميامي، لم يحتج لاعبو أوستن سوى ثلاث تمريرات فقط من بعد قطع الكرة من ليو، حتى أحرزوا هدفهم الثاني في الدقيقة 53 عن طريق البديل جايدن نيلسون، بعد نزوله بثماني دقائق فقط.



