منتخب برشلونة بطلًا للعالم: عفوًا.. لا ترددوا الكذبة وتصدقوها فـ"سيناريو إسبانيا 2010 لم يتكرر رغم هدف فيران توريس"!

ومن أمم أوروبا 2024، سننتقل إلى بطولة كأس العالم 2026؛ حيث سنجد أن منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم يضم 8 نجوم من برشلونة، على النحو التالي:
* حراسة المرمى: جوان جارسيا.
* خط الدفاع: باو كوبارسي وإريك جارسيا.
* خط الوسط: بيدري جونزاليس، بابلو جافي وداني أولمو.
* خط الهجوم: لامين يامال وفيران توريس.
و"من هؤلاء النجوم.. كم لاعب تألق فعليًا؟!"؛ الإجابة لاعب واحد فقط وهو المدافع باو كوبارسي "19 سنة"، والذي توج بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026.
كوبارسي قدّم بطولة كأس عالم مبهرة، في نسخة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا 2026؛ حيث أوقف العديد من المهاجمين أصحاب الأسماء الرنانة، خاصة في الأدوار الإقصائية.
ومن ناحيته.. أظهر أولمو مستويات رائعة في بعض المباريات؛ بينما ظل تأثير يامال قليلًا نسبيًا، وذلك بسبب دخوله كأس العالم 2026 وهو غير جاهز بدنيًا وفنيًا بنسبة 100%.
أما المهاجم فيران توريس الذي تعرض لانتقادات عنيفة، طوال بطولة كأس العالم 2026؛ فقد أنصفه القدر في الليلة الختامية، بتسجيل هدف الفوز (1-0) ضد الأرجنتين.
هذا الهدف منح الأسبان اللقب المونديالي الثاني في التاريخ؛ وذلك بعد نسخة 2010 في جنوب إفريقيا، بقيادة نجوم كانوا الأفضل على الإطلاق في عصرهم.
وبخلاف ذلك؛ لم يقدّم باقي نجوم برشلونة أي شيء يذكر، وسط تألُق الكثير من اللاعبين الآخرين كالتالي:
* إيمريك لابورت: مدافع أتلتيك بيلباو الإسباني حاليًا؛ شكل ثنائية دفاعية مبهرة بجانب كوبارسي.
* بيدرو بورو: ظهير أيمن توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ أثبت موهبته الكبيرة "دفاعيًا وهجوميًا".
* مارك كوكوريلا: الظهير الأيسر المنضم إلى ريال مدريد الإسباني صيف العام الحالي؛ أكد أنه أحد أفضل اللاعبين في مركزه "دفاعيًا"، مع بعض التطور الهجومي أيضًا.
* رودري: متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي؛ تخلص من لعنة الإصابات وأعاد تقديم أفضل نسخة منه.
* ميكيل أويارزابال: مهاجم ريال سوسييداد الإسباني؛ هو هداف إسبانيا الأول في بطولة كأس العالم 2026.
كما كان للنجم ميكيل ميرينو، متوسط ميدان نادي آرسنال الإنجليزي؛ تأثيرًا كبيرًا للغاية بـ"أهدافه القاتلة"، بعد نزوله كبديل.