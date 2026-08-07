وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو، توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مع أحد نجوم العملاق الكتالوني برشلونة؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

هذا النجم؛ هو المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو البالغ من العمر 27 سنة، والذي ينشط في صفوف برشلونة منذ عام 2018.

وكشف رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في الدقائق الأولى من اليوم السبت، عن أن أراوخو سينتقل إلى ليفربول، على سبيل الإعارة.

وأشار الصحفي الرياضي إلى أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة؛ أعطى "الضوء الأخضر" لإتمام الصفقة، التي وصفها بالمدوية.



