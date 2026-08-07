يبدو أن ميركاتو العملاق الكتالوني برشلونة، في صيف العام الحالي 2026؛ سيكون عنوانه هو "المفاجآت"، حتى اليوم الأخير.
نعم.. نحن أصبحنا نُشاهد يوميًا، تقلبُات مفاجئة في ميركاتو فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ سواء في الأسماء القادمة، أو بخصوص الراحلين.
يبدو أن ميركاتو العملاق الكتالوني برشلونة، في صيف العام الحالي 2026؛ سيكون عنوانه هو "المفاجآت"، حتى اليوم الأخير.
نعم.. نحن أصبحنا نُشاهد يوميًا، تقلبُات مفاجئة في ميركاتو فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ سواء في الأسماء القادمة، أو بخصوص الراحلين.
وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو، توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مع أحد نجوم العملاق الكتالوني برشلونة؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
هذا النجم؛ هو المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو البالغ من العمر 27 سنة، والذي ينشط في صفوف برشلونة منذ عام 2018.
وكشف رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في الدقائق الأولى من اليوم السبت، عن أن أراوخو سينتقل إلى ليفربول، على سبيل الإعارة.
وأشار الصحفي الرياضي إلى أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة؛ أعطى "الضوء الأخضر" لإتمام الصفقة، التي وصفها بالمدوية.
وعلى جانب آخر.. أعلنت شبكة "سكاي سبورت" مساء يوم الجمعة، فشل صفقة انتقال النجم الكوسوفي فيسنيك أسلاني، إلى نادي لايبزيج الألماني.
الشبكة العالمية أشارت إلى أن صفقة أسلاني، توقفت بشكلٍ مفاجئ للغاية؛ وذلك رغم اتفاق لايبزيج مع نادي هوفنهايم الألماني، على شراء عقد اللاعب مقابل 25 مليون يورو.
ولفتت الشبكة إلى أن النجم الكوسوفي الشاب، كان يستعد للتوقيع على عقود تربطه بلايبزيج، حتى 30 يونيو من عام 2031؛ قبل أن تتوقف الصفقة، في النهاية.
واستكمالًا لخبرها.. تحدثت شبكة "سكاي سبورت" عن سبب فشل انتقال النجم الكوسوفي فيسنيك أسلاني، إلى صفوف نادي لايبزيج الألماني.
وكشفت الشبكة العالمية مساء يوم الجمعة، عن أن سبب فشل صفقة انتقال أسلاني إلى لايبزيج، يعود إلى مخاوف طبية؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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النجم الكوسوفي فيسنيك أسلاني ارتبط اسمه طوال الصيف الحالي، بإمكانية الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك لخلافة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي رحل عن الفريق رسميًا.
لكن.. مصادر عديدة أكدت أن برشلونة، لا يرى أسلاني كـ"مهاجم أساسي" للفريق الأول؛ بل من الممكن أن يلعب دور "الاحتياطي" بدلًا من الإسباني فيران توريس، إذا رحل الأخير أيضًا.
ذلك كان قبل توصل النجم الكوسوفي، إلى اتفاق مع نادي لايبزيج الألماني، للانضمام إليه في الميركاتو الصيفي الحالي.
إلا أن الفشل المفاجئ في عملية انتقال أسلاني إلى لايبزيج، ربما يكون فرصة جديدة لبرشلونة، خاصة مع اقتراب رحيل توريس؛ رغم أنه سيكون على العملاق الكتالوني معرفة المشكلة الطبية أولًا، والتي عرقلت انتقال اللاعب إلى النادي الألماني.