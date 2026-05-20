وخضع لاعب الوسط لعملية جراحية ناجحة في إصبع قدمه المكسور، وشارك رسالة مؤثرة مع مشجعيه وهو يبدأ رحلة طويلة نحو التعافي.
بيان برشلونة بعد العملية الجراحية .. وفيرمين لوبيز: الحياة وكرة القدم قاسيتان
نجاح العملية الجراحية لنجم برشلونة
أكد نادي برشلونة أن فيرمين خضع لعملية جراحية ناجحة في إصابة القدم التي تعرض لها خلال المرحلة الأخيرة من موسم الدوري الإسباني. واضطر لاعب الوسط الشاب إلى الخضوع للجراحة بعد تعرضه لكسر في عظم مشط القدم الخامس في قدمه اليمنى خلال المباراة التي فاز فيها الفريق 3-1 على ريال بيتيس يوم الأحد، وهي المباراة التي تم استبداله فيها في الشوط الأول.
وأصدر النادي بياناً رسمياً عقب العملية جاء فيه: "خضع فيرمين لعملية جراحية ناجحة لعلاج كسر في عظمة مشط القدم الخامسة في قدمه اليمنى. وأجريت العملية في مستشفى برشلونة، تحت إشراف الدكتور أنتوني دالماو كول وبإشراف الخدمات الطبية للنادي. وسيتم تحديد مدة التعافي بناءً على تطور حالته".
"الحياة وكرة القدم قاسيتان"
وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاع متابعيه على آخر المستجدات، لم يخف اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خيبة أمله من توقيت الإصابة، التي جاءت في الوقت الذي بدأت فيه استعدادات المنتخب الإسباني لكأس العالم 2026 تدخل مرحلة حاسمة. وأقر بالضغط النفسي الذي تسببه مثل هذه النكسة لرياضي محترف في ذروة عطائه.
وقال فيرمين: "سارت الجراحة على ما يرام، وأنا أفكر بالفعل في العودة أقوى جسديًا وذهنيًا. الحياة وكرة القدم قاسيتان عندما لا تتوقعهما أو تستحقهما، لكن عليك أن تتقبل أن كل ذلك جزء من الرحلة. إنها فترة صعبة للغاية بالنسبة لي وتحدٍ آخر في مسيرتي سأتغلب عليه، ولا شك في ذلك. حان الوقت الآن لدعم المنتخب الوطني وزملائي من المنزل. أشكر الجميع من أعماق قلبي على دعمهم ورسائلهم اللطيفة".
أحلام كأس العالم تتحطم
ويأتي توقيت الإصابة هذا ليشكل ضربة قاسية بشكل خاص للاعب خريج أكاديمية «لا ماسيا»، الذي كان أداؤه الرائع هذا الموسم - حيث سجل 13 هدفاً وصنع 17 تمريرة حاسمة في 48 مباراة - قد وضعه في صدارة المرشحين بقوة لشغل مكان في التشكيلة الأساسية للمدرب لويس دي لا فوينتي. ومع اقتراب انطلاق البطولة في يونيو، فقد اللاعب فعلياً حلمه بالمشاركة في كأس العالم بسبب المدة المتوقعة للتعافي.
تشير التقديرات الأولية إلى أن فيرمين سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، مما يعني أنه سيغيب ليس فقط عن البطولة العالمية في أمريكا الشمالية، بل أيضًا عن كامل فترة الإعداد للموسم الجديد مع برشلونة. وتعد هذه ضربة قوية لإسبانيا، التي تعاني بالفعل من مشاكل في اللياقة البدنية لعدد من اللاعبين الأساسيين الآخرين قبل مبارياتها الافتتاحية في دور المجموعات.
دعم قوي من عائلة البلوجرانا
على الرغم من الحسرة التي تسببها خسارة فرصة المشاركة في أكبر مسرح كروي، لم يُترك فيرمين يواجه رحلة تعافيه بمفرده. أفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن عددًا من زملائه البارزين زاروه في المستشفى، مما يسلط الضوء على الروابط القوية التي تربط بين أعضاء غرفة ملابس برشلونة الحالية. وكان نجوم مثل داني أولمو وإريك جارسيا وبيدري وفيران توريس من بين الذين زاروه لتقديم الدعم له فور خضوعه للعملية الجراحية.
يذكرنا هذا التضامن بالدعم الذي تلقاه جافي خلال فترة تعافيه من إصابة الرباط الصليبي الأمامي العام الماضي. وقد أعرب فيرمين عن امتنانه العميق لهذا الدعم، الذي شمل أيضًا زيارات من مسؤولي النادي.
سيركز برشلونة الآن على ضمان عودة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في أفضل حالاته لبدء موسم 2026-27. وفي الوقت الحالي، يواجه لاعب الوسط النشط صيفًا من العمل الشاق في صالة الألعاب الرياضية بدلاً من المجد الذي كان يأمل في تحقيقه على أرض الملعب.