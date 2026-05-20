بيان برشلونة بعد العملية الجراحية .. وفيرمين لوبيز: الحياة وكرة القدم قاسيتان

أكد نادي برشلونة أن فيرمين خضع لعملية جراحية ناجحة في إصابة القدم التي تعرض لها خلال المرحلة الأخيرة من موسم الدوري الإسباني. واضطر لاعب الوسط الشاب إلى الخضوع للجراحة بعد تعرضه لكسر في عظم مشط القدم الخامس في قدمه اليمنى خلال المباراة التي فاز فيها الفريق 3-1 على ريال بيتيس يوم الأحد، وهي المباراة التي تم استبداله فيها في الشوط الأول.

وأصدر النادي بياناً رسمياً عقب العملية جاء فيه: "خضع فيرمين لعملية جراحية ناجحة لعلاج كسر في عظمة مشط القدم الخامسة في قدمه اليمنى. وأجريت العملية في مستشفى برشلونة، تحت إشراف الدكتور أنتوني دالماو كول وبإشراف الخدمات الطبية للنادي. وسيتم تحديد مدة التعافي بناءً على تطور حالته".



