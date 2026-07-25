Getty Images
ترجمه
بعد تحوله لبطل قومي .. خطوة مهمة من برشلونة في ملف بيع فيران توريس إلى باريس سان جيرمان
مستقبل بطل كأس العالم محل شك
بعد أسبوع واحد فقط من تسجيله هدف الفوز لإسبانيا في الوقت الإضافي خلال نهائي كأس العالم المثير ضد الأرجنتين، يتصدر فيران توريس عناوين أخبار الانتقالات.
ويقضي اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا حاليًا إجازة ما بعد البطولة في إيبيزا، لكن مستقبله المباشر مع ناديه يقترب من منعطف حاسم.
ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، حدد «البلوجرانا» موعدًا لعقد اجتماع مباشر مع مهاجمهم الأسبوع المقبل. ويرغب العملاق الكتالوني في تسوية وضع عقده بسرعة، في ظل متابعة باريس سان جيرمان عن كثب لتطورات الموقف.
- Getty
باريس سان جيرمان مستعد
حتى قبل أن يقدم أداءً بطوليًّا مع «لا روخا» على الساحة العالمية، كان توريس هدفًا رئيسيًّا لباريس سان جيرمان.
وتشير التقارير، وفقًا لموقع «Foot01»، إلى أن بطل الدوري الفرنسي مستعد لتقديم عرض بقيمة 35 مليون يورو (30 مليون جنيه إسترليني/40 مليون دولار) لضمان التعاقد معه هذا الصيف.
وتقول تقارير إسبانية إن المهاجم ربما يكون قد توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع فريق لويس إنريكي.
وتعد احتمالية عودة توريس للعمل مع المدرب السابق للمنتخب الإسباني في باريس أمراً مغرياً للغاية بالنسبة للنادي الذي يلعب في الدوري الفرنسي.
ويدرك جوان لابورتا وإدارة برشلونة جيدًا هذا التهديد. ولا تزال العلاقة بين الناديين متوترة، وسيشكل خسارة لاعب رئيسي لصالح باريس سان جيرمان ضربة قاسية للبلوجرانا.
لابورتا يطالب بتوضيح
على الرغم من التكهنات المكثفة، لم يفقد لابورتا الأمل في الاحتفاظ بتوريس في كامب نو، وقد قدم برشلونة بالفعل عرضًا لتمديد العقد، لكن اللاعب لم يبدِ بعد ردًا إيجابيًا.
ووفقًا لصحيفة«موندو ديبورتيفو»، يريد لابورتا الآن الحصول على إجابة صريحة ومباشرة من المهاجم شخصيًا.
وإذا رفض توريس العرض الجديد رسمياً، فسوف يبدأ النادي على الفور في النظر في العروض المقدمة. ولن يفتقر النادي الكتالوني إلى المهتمين بخدماته إذا أصبح متاحاً.
وفي حين يتصدر باريس سان جيرمان السباق، فإن إنجازاته في كأس العالم قد جذبت أيضاً استفسارات جادة من أتلتيكو مدريد وفريق آخر لم يُذكر اسمه من الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty Images Sport
تحديد شهر أغسطس موعداً نهائياً لاتخاذ القرار النهائي
الوقت عامل حاسم بالنسبة لبرشلونة مع اقتراب الشهر الأخير من فترة الانتقالات. ولا يمكن للنادي ببساطة أن يتحمل ترك الوضع يستمر دون حل.
ينتهي العقد الحالي لتوريس في عام 2027، مما يعني أنه دخل الآن الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده. وبالنسبة للبلوجرانا، فإن رؤية بطلهم في كأس العالم يغادر مجانًا العام المقبل يُعتبر كارثة مطلقة. وقد وصف التقرير نفسه القمة المرتقبة بأنها حاسمة. يجب على المهاجم اتخاذ قراره النهائي قبل الأول من أغسطس، وهو ما سيحدد في النهاية الخطوة التالية في مسيرته الكروية.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا