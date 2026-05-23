محمود خالد

صحوة الوداع: نجم برشلونة يعيد اكتشاف نفسه رغم "إحراج" السيدات .. وجمهور الريال حائر بين التقدير والغضب!

سقوط برشلونة وانتصار ريال مدريد في وداع "تحصيل حاصل"..

ليلة الوداع؛ فيض من المشاعر في نهاية الرحلة، هكذا شاهدنا في مباراتين "تحصيل حاصل" لبرشلونة وريال مدريد، في ختام الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026.

برشلونة، المتوّج رسميًا بلقب "لاليجا"، تلقى خسارة أمام مضيفه فالنسيا، على ملعب ميستايا، بنتيجة (1-3)، فيما حقق "الوصيف" ريال مدريد، انتصارًا كبيرًا على أتلتيك بيلباو، في السانتياجو برنابيو، بنتيجة (4-2).

رباعية الريال جاءت عن طريق جونزالو جارسيا وجود بيلينجهام وكيليان مبابي وبراهيم دياز، في الدقائق 12 و41 و51 و89، فيما أحرز جوركا جوروزيتا وأوركو إيزيتا، هدفي بيلباو، في الدقيقتين 45+1 و90+1.

أما عن لقاء برشلونة، فقد سجل هدفه الوحيد عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، بالدقيقة 61، قبل أن تقلب فالنسيا الطاولة، بثلاثية خافيير جويرا ولويس ريوخا وجويدو رودريجيز، في الدقائق 66 و71 و90+7.

    صحوة الوداع

    ربما كان القاسم المشترك بين برشلونة وريال مدريد، في ختام الموسم، هو "صحوة الوداع"، أي تألق النجوم الذين خاضوا آخر مبارياتهم بقميص عملاقي الليجا.

    في معركة الميستايا، شاهدنا روبرت ليفاندوفسكي، يدخل بعزيمة كبيرة، من أجل خير ختام لرحلته مع برشلونة، بعدما أعلن مسبقًا عن رحيله، ليودّع العملاق الكتالوني، بكرة استقبلها من تمريرة فيران توريس، ليضعها برد فعل سريع في الشباك.

    وإذا ما انتقلنا إلى البرنابيو، نشاهد أيضًا داني كارباخال، الذي يكتب كلمة النهاية لرحلة 13 عامًا في قلعة الميرينجي، يقدم أداءً متميزًا أمام أتلتيك بيلباو، وخاصة من الناحية الهجومية، بعدما أرسل كرة عرضية نموذجية، استغلها جونزالو جارسيا بذكاء كبير في كسر مصيدة التسلل، ليضعها على يسار الحارس أليكس باديلا.


    ليفاندوفسكي في "التوب 10"

    بعيدًا عن نتيجة المباراة، لم يكن الهدّاف البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، بحاجة لنهاية أفضل لمسيرته مع برشلونة، من ذلك الوداع الذي كتب به التاريخ في قلعة البلوجرانا قبل حزم أمتعته.

    ليفاندوفسكي سجل هدفه رقم 120، ليعادل رقم الإسباني جوسيب إيسكولا، في المركز العاشر بين أفضل هدافين في تاريخ برشلونة، في قائمة يتصدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الـ672 هدف.

    جماهير الريال .. وداع حزين

    إذا ما أردنا الحكم على أفضل لقطة في المباراة، فقد تمثلت في جماهير ريال مدريد، التي كانت حائرة بين الغضب والتقدير.

    جماهير الملكي أرادت أن تكرم داني كارباخال، وجاء ذلك في "البنر" الوداعي في مدرجات البرنابيو، بل وقامت بتحية دافيد ألابا، برفع الكراسي البيضاء، أثناء مغادرته ملعب المباراة.

    ولم تخفِ جماهير الريال غضبها، بصافرات ضد فيديريكو فالفيردي وكيليان مبابي، خلال المباراة، كونها لا تزال تحمل أوجاع الخروج الصفري من البطولات.

    نشيد رسمي معزوف للريال في قلب البرنابيو، تردده الجماهير بنبرة حزينة، ما بين الوداع والغضب، في ختام "بدون روح" لموسم 2025-2026، رأيناه في الاحتفال الهادئ لألفارو أربيلوا بأهداف الريال، فيما كانت المشاعر فائضة لحظة تنظيم الممر الشرفي لكارباخال (الذي نال جائزة أفضل لاعب)، ودافيد ألابا، اللذين يودعان قلعة الميرينجي.

    سيدات برشلونة تحرج الرجال

    بينما كان جوان لابورتا، رئيس برشلونة، يحتفل مع فريق السيدات الذي نصب نفسه على عرش أوروبا، بالفوز بلقب دوري الأبطال، كان الرجال يتجرعون هزيمة "لم تسمن ولا تغني من جوع" أمام فالنسيا، ولكنها ربما كانت بمثابة مؤشر محرج لكتيبة هانزي فليك.

    القصة لم تكن في نتيجة المباراة، وإنما في ذكاء سيدات برشلونة، واستغلال أنصاف الفرص، بلمسة سريعة للكرة في الشباك، في ليلة الرباعية ضد أولمبيك ليون، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

    أما في لقاء الرجال، شاهدنا استحواذًا كبيرًا "سلبيًا" لبرشلونة، سيطرة على الكرة بنسبة 76%، بينما كان فالنسيا الأكثر تسديدًا على المرمى (6 كرات من أصل 19 تسديدة)، مقابل 4 تسديدات على المرمى من 11 محاولة للبلوجرانا.

    أراوخو يعيد اكتشاف نفسه

    إذا ما أردنا البحث أيضًا عن عنوان مناسب، لمباراة برشلونة، فهي "أراوخو يعيد اكتشاف نفسه"، بعدما قدم القائد الأوروجوياني، 45 دقيقة مميزة أمام فالنسيا، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

    أراوخو قدم أداءً دفاعيًا مميزًا، تفوق في جميع المواجهات الثنائية بنسبة 100% (6 التحامات)، كما نجح في قطع تسديدة، واعتراض المنافس 4 مرات، واسترداد الكرة أربع مرات، كما قدم 3 عرقلات كلها ناجحة.

    وكان أراوخو بحق "سدًّا منيعًا" تأثر برشلونة كثيرًا بخروجه في الشوط الثاني، سواء تشافي إسبارت، أو على الطرف الأيمن أندرياس كريستنسن، في ارتكاب الأخطاء، وعدم إيقاف طوفان المنافس في الشوط الثاني.

    هذا الأمر ربما يمثل بادرة أمل للمدرب هانزي فليك، بأن أراوخو الذي عانى كثيرًا على مدار الموسم، من تراجع المستوى، والذي أثر عليه نفسيًا، بات الآن مصدر قوة دفاع يمكن لبرشلونة أن يعيد معه ترتيب أوراقه في الموسم المُقبل.