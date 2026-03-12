Goal.com
أحمد فرهود

اهتمام برشلونة ليس من فراغ: عبدالصمد الزلزولي يتخلص من "لعب الحواري".. ويتحوّل إلى بديل رافينيا المثالي

الزلزولي أثبت نفسه بقوة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

قبل 3 سنوات تقريبًا، غادر النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، أسوار العملاق الكتالوني برشلونة؛ متجهًا إلى الأندلس، حيث نادي ريال بيتيس.

لكن.. هذا الرحيل قد يتحوّل إلى "استراحة محارب" فقط؛ إذا ما صدقت التقارير الصادرة في الساعات القليلة الماضية، بشأن مستقبله.

نعم.. صحيفة "ماركا" الإسبانية فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بإعلانها رغبة برشلونة في التعاقد مع الزلزولي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

الصحيفة كشفت عن أن العملاق الكتالوني، وضع النجم المغربي كـ"بديل محتمل"؛ إذ لم يستطع تفعيل "بند شراء" النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، من نادي مانشستر يونايتد.

وقام برشلونة باستعارة راشفورد صيف عام 2024، ولمدة موسم رياضي واحد فقط، مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو؛ إلا أنه يحاول تقليل هذا المبلغ، وهو الأمر الذي يرفضه مانشستر يونايتد حتى الآن.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ الأسباب التي جعلت عبدالصمد الزلزولي يجذب أنظار برشلونة، بعد أن استغنى عنه النادي الكتالوني سابقًا..

    عبدالصمد الزلزولي يتخلص من "لعب الحواري"!

    إذا نظرنا إلى مباراة ريال بيتيس الإسباني ضد مستضيفه باناثينايكوس اليوناني، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026؛ سنعرف لماذا يجذب النجم المغربي عبدالصمد الزلولي، أنظار العملاق الكتالوني برشلونة.

    الزلزولي صُنِف عندما كان يلعب في صفوف برشلونة، على أنه "لاعب عشوائي"؛ يعتمد على الفرديات فقط، ولا يجيد الأمور التكتيكية.

    إلا أن النجم المغربي تحسن كثيرًا في هذا الجانب؛ وهو ما شاهدناه في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 عامة، وضد باناثينايكوس تحديدًا.

    ولم يسجل الزلزولي أي هدف، خلال مواجهة الفريق اليوناني؛ إلا أنه أظهر ما يبحث عنه برشلونة، على النحو التالي:

    * أولًا: جودة كبيرة في الدخول من الطرف للعمق.

    * ثانيًا: التوزيع السليم لاستخدام مهاراته الفردية أو اللعب الجماعي.

    * ثالثًا: التحرك الرائع خلف دفاعات المُنافس والتواجد كـ"رأس حربة" أحيانًا.

    وكل هذا لم يكن متوفرًا في الزلزولي، عندما استغنى عنه برشلونة نهائيًا صيف 2023؛ حيث كان يلعب بطريقة "الحواري" كما تسمى، بالإضافة إلى التزام الخط فقط.

    "الشخصية القيادية" بدأت تظهر في لعب عبدالصمد الزلزولي

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. نحن شاهدنا في مباراة ريال بيتيس الإسباني ضد مستضيفه باناثينايكوس اليوناني، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026؛ ما يُمكن تسميتها بـ"الشخصية القيادية" للنجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، طوال 68 دقيقة قبل استبداله.

    الزلزولي في مباراة ريال بيتيس وباناثينايكوس، مساء اليوم الخميس؛ كان يقوم بالآتي:

    * أولًا: بناء اللعب وتوجيه زملاءه؛ فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    * ثانيًا: مصدر الخطورة الأول في ريال بيتيس؛ سواء في الجناح أو صناعة اللعب وقلب الهجوم.

    وبعد استبداله في الدقيقة 68.. تراجع بيتيس بشكلٍ واضح؛ ونجح الفريق اليوناني في خطف هدف الفوز (1-0)، في الدقيقة 88.

    قد يكون عبدالصمد الزلزولي "البديل المثالي" لرافينيا!

    تألُق النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، في مباراة ريال بيتيس الإسباني ضد مستضيفه باناثينايكوس اليوناني، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026؛ هي بمثابة "الرسالة المبطنة" إلى العملاق الكتالوني برشلونة، باعتبار أنها الأولى بعد أخبار الاهتمام بضمه.

    ووجه الزلزولي "رسالة مبطنة" إلى برشلونة؛ مفاداها أنه من الممكن أن يكون "البديل المثالي" للنجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    والجميع يعلم أن رافينيا، ليس بـ"الجناح التقليدي" على الطرف الأيسر؛ بل هو يقوم بالآتي:

    * أولًا: الدخول إلى العمق كثيرًا؛ وفتح المساحات للظهير الأيسر.

    * ثانيًا: استغلال المساحات بين خطوط المنافسين؛ للتوغل أو التمرير للزميل.

    * ثالثًا: الضغط المتقدم على الخصم؛ مع تقديم المساعدات الدفاعية باستمرار.

    وبالفعل.. الزلزولي قام بكل ذلك ضد باناثينايكوس؛ بدرجة أننا شاهدناه يضغط ويقدم المساعدات الدفاعية، مثل رافينيا مع برشلونة.

    أرقام عبدالصمد الزلزولي في الموسم الحالي 2025-26

    أخيرًا.. يجب الإشارة سريعًا إلى الأرقام التي يحققها النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، مع الفريق الأندلسي ريال بيتيس، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 29.

    * دقائق: 2.042.

    * مساهمات تهديفية: 16.

    * أهداف: 9.

    * تمريرات حاسمة: 7.

    وهذه الأرقام تظهر التحسُن الكبير في الفاعلية التهديفية، وفي التمريرات الحاسمة للزلزولي؛ بالمقارنة مع المواسم الماضية.

    إلا أنه لا يزال على الزلزولي أن يتحسن أكثر، في هذا الجانب تحديدًا؛ ليزيد من حظوظ عودته إلى العملاق الكتالوني، إذا صدقت الأخبار.

