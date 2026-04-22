أحمد فرهود

برشلونة فاز وخسر ضد سيلتا فيجو: لقطة مثيرة تفتح باب "مؤامرة تيباس".. وعفوًا يا هانزي فليك "أنت شريك في مصيبة لامين يامال"

3 نقاط تقرب برشلونة من لقب الدوري الإسباني.. ولكن!

في ليلة كان يُفترض أن تكون كرنفالًا لتعزيز "الصدارة"، والاقتراب خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإسباني 2025-2026؛ تحوّل ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، إلى ما يشبه المستشفى الميداني.

نعم.. برشلونة فاز (1-0) ضد نادي سيلتا فيجو، مساء يوم الأربعاء، في المباراة المقدمة من الجولة 33 بمسابقة الدوري الإسباني؛ ولكنه خرج خاسرًا عددًا من نجومه المهمين، مع بعض الأحداث المأساوية الأخرى.

الجوهرة الإسبانية لامين يامال، سجل هدف برشلونة الوحيد، في الدقيقة 40 من عمر المباراة؛ ولكنه تعرض لإصابة في نفس اللعبة، وسط تأكيدات إعلامية على انتهاء موسمه.

أيضًا.. أُصيب البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ مع معاناة أحد المشجعين من "سكتة قلبية"، قبل أن يتم إنقاذ حياته فيما بعد.

وبصفةٍ عامة.. ما جمل هذه الليلة الصعبة على البرشلونيين؛ هو الخروج بانتصار مهم للغاية، حافظ على فارق الـ9 نقاط مع نادي ريال مدريد "الوصيف".

ووصل العملاق الكتالوني إلى نقطته "رقم 82"، من 32 لقاءً في الدوري الإسباني؛ بينما يمتلك ريال مدريد 73 نقطة، قبل النهاية بـ6 مباريات فقط.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة "الصعب" على سيلتا فيجو..

    لقطة مثيرة للدهشة بعد تصريحات خافيير تيباس!

    قبل 24 ساعة تقريبًا.. خرج رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس، بتصريحات أثارت "غضب" جماهير برشلونة؛ حيث طالب فيها نادي ريال مدريد بالقتال على لقب الدوري المحلي والتركيز في الملعب، لأنه مقتنع بأن العملاق الكتالوني سيخسر النقاط في المباريات القادمة.

    تصريحات تيباس جاءت أساسًا، كرد على "شكوى" ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، من حكام الدوري الإسباني؛ إلا أنها فتحت باب "المؤامرة" ضد برشلونة، في الجولات القادمة.

    نعم.. الجمهور البرشلوني شعر بـ"الرعب"، من أن يكون هُناك تعمد لإسقاط فريقهم، في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري؛ لمساعدة ريال مدريد على التتويج باللقب، الذي خسره الموسم الرياضي الماضي أيضًا.

    وبالفعل.. جاءت مباراة سيلتا فيجو مساء يوم الأربعاء، والمقدمة من الجولة 33 بمسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لتثير جدلًا كبيرًا للغاية، بالتزامن مع تصريحات تيباس.

    برشلونة أنهى الشوط الأول متقدمًا (1-0)، بواسطة جوهرته الإسبانية لامين يامال، الذي خرج مصابًا في نفس اللعبة؛ قبل أن يُضاعف مواطنه فيران توريس، النتيجة.

    إلا أنه تم إلغاء هدف توريس، الذي تم تسجيله في الدقيقة 56، وذلك بحجة "التسلل"؛ حيث أثارت الصورة التلفزيونية التي تم عرضها، الدهشة.

    الآراء تضاربت بشأن هذه الصورة، حيث لم تظهر "التسلل" بشكلٍ واضح؛ لكن من حسن حظ برشلونة أنه خرج فائزًا، في النهاية.

  Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    دليل جديد على نهاية مسيرة ليفا وراشفورد مع برشلونة

    الآن.. لنتطرق إلى جزئية أخرى في مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي سيلتا فيجو، المقدمة من الجولة 33 بمسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ وهي خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

    مباراة سيلتا أثبتت أن برشلونة يخطط لـ"ثورة هجومية" كبيرة بالفعل، في الميركاتو الصيفي القادم، وأن مسيرة الثنائي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإنجليزي ماركوس راشفورد، قد انتهت مع الفريق الأول؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الاعتماد على متوسط الميدان بابلو جافي كـ"جناح أيسر" في التشكيل الأساسي؛ بدلًا من راشفورد.

    * ثانيًا: رغم إصابة الجوهرة الإسبانية لامين يامال في الشوط الأول وضعف الفاعلية الهجومية؛ إلا أن راشفورد لم ينزل أرضية الملعب سوى في الدقيقة 73.

    * ثالثًا: عدم إقحام ليفاندوفسكي طوال المباراة؛ ليكمل الـ90 دقيقة على "دكة البدلاء".

    ولا يوجد دليل أكثر من هذا، على أن مسيرة الثنائي شارفت على النهاية؛ فعندما لا يعتمد عليهما المدير الفني الألماني هانزي فليك في ظل إصابة يامال والبرازيلي رافينيا دياز، فهذا يعني أنه لم يعد يثق فيهما كثيرًا.

  Raphinha Lamine Yamal Barcelona 2025-26

    البعض قد يستفيد من "مصائب" لامين يامال ورافينيا دياز

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ لنركز الآن على "الإصابات" التي ضربت العملاق الكتالوني برشلونة، في الفترة الأخيرة.

    وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إصابة الجوهرة الإسبانية لامين يامال؛ هي عبارة عن "تمزق" في العضلة الخلفية، ما يعني انتهاء موسمه مع برشلونة.

    أما النجم البرازيلي رافينيا دياز؛ فمن غير الواضح موعد عودته للملاعب حتى الآن، وهل سيلحق بـ"كلاسيكو الأرض" ضد ريال مدريد أم لا.

    وسيستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد، يوم 10 مايو القادم، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    وهُنا سيجد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، نفسه في ورطة حقيقية؛ رغم أن البعض قد يستفيد من هذه الإصابات، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: السويدي روني برداغجي؛ الذي عانى من تهميش كبير، بسبب لعبه في نفس مركز يامال.

    * ثانيًا: بعض مواهب برشلونة أمثال توني فيرنانديز؛ الذي كان ينضم لقائمة برشلونة في بداية الموسم الحالي، قبل تهميشه.

    وقد يثبت نجم شاب آخر نفسه أمام فليك، في الجولات القادمة من مسابقة الدوري الإسباني، وذلك بعد الإصابات الصادمة في صفوف الفريق الأول؛ وبالتالي.. يكون هُناك ضوء في آخر النفق المظلم، كما يُقال.

  FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRID

    هانزي فليك شريك في "مصيبة" لامين يامال!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن ننهي تقريرنا، بدون الحديث عن تحمُل المدير الفني الألماني هانزي فليك والجوهرة الإسبانية لامين يامال نفسه؛ مسؤولية الإصابة التي تعرض لها الأخير، في مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد سيلتا فيجو.

    وتحدثنا كثيرًا في تقارير سابقة، عن أمرين في غاية الأهمية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إشراك فليك ليامال في جميع المباريات، حتى أمام فرق الدرجات الأدنى ببطولة كأس الملك؛ مع تركه في كثير من اللقاءات المحسومة الأخرى، والتي كان يتقدم فيها برشلونة بنتيجة مريحة.

    * ثانيًا: اعتراض يامال نفسه؛ وذلك عندما يتم استبداله في بعض المباريات، مع رغبته في إكمال الـ90 دقيقة.

    ومع ضغط المباريات؛ من الطبيعي أن يصرخ جسد يامال ويقول "كفى"، ليُعاني من هذا التمزق.

    والمشكلة أن فليك لم يتعلم من أخطائه؛ حيث فعل هذا الأمر مع كثير من اللاعبين، مثل بيدري جونزاليس وإريك جارسيا وغيرهما.

    وتعرض بيدري للإصابة في وقتٍ سابق، بسبب هذا الأمر؛ بينما أصبحنا نرى جارسيا يرتكب عديد الأخطاء - بالمقارنة مع بداية الموسم -، لمعاناته من الإرهاق المتزايد.

    وسيكون لزامًا على فليك الآن، أن يُدير فارق الـ9 نقاط بين برشلونة وريال مدريد "الوصيف"، في ظل غياب يامال ورافينيا؛ ليضمن عدم هروب لقب الدوري الإسباني 2025-2026 منه، في الجولات الأخيرة.