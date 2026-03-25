نجم برشلونة يجاور زيزو وإمام عاشور؟ .. هفوة "سوشيال" تضع كاسادو في حسابات الأهلي

خلال الأيام الماضية، زعمت أكثر من صحيفة إسبانية على رأسها "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" اهتمام نادي الأهلي السعودي بالتعاقد مع مارك كاسادو في الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ22 عامًا مرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى نهاية يونيو 2028، ناهيك عن تضمنه شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو، وهو ما يعقد مهمة التفاوض معه.

في الإطار نفسه، أكدت "موندو ديبورتيفو" أن كاسادو يصب تركيزه حاليًا على حصد الألقاب مع برشلونة، لذا قرر تأجيل البت في أي عروض رسمية حتى نهاية الموسم، لتقييم مستقبله.