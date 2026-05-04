Javier Tebas, Joan Laporta, Lamine Yamal
أحمد فرهود

لقب الدوري المسروق: برشلونة يرفض الاحتفال بالبطولة "رقم 30" ضد ريال مدريد.. والسر قد يكون في اللعب المالي النظيف ونيجريرا!

ملف تاريخي يُطارد برشلونة مع الاقتراب من لقب دوري 2025-2026..

بات العملاق الكتالوني برشلونة على أعتاب التتويج بلقب الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك.

برشلونة "متصدر" الدوري الإسباني حاليًا؛ يبتعد بفارق 11 نقطة كاملة عن العملاق العاصمي ريال مدريد "الوصيف"، قبل 4 جولات من النهاية.

وقد يحسم العملاق الكتالوني اللقب رسميًا؛ عندما يستضيف ريال مدريد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 35.

وقتها.. سيحتاج برشلونة إلى الفوز أو التعادل، للتتويج بالدوري "رقم 29" في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ مقتربًا خطوة جديدة من ريال مدريد، الذي يمتلك 36 لقبًا.

لكن في الواقع؛ فريق برشلونة الأول لكرة القدم كان بإمكانه الاحتفال باللقب "رقم 30" على أنقاض الميرينجي، وليس التاسع والعشرين فقط.

ونحن سنستعرض في السطور القادمة، قصة اللقب "غير المُحتسب" للعملاق الكتالوني، في مسابقة الدوري الإسباني؛ إلى جانب الأسباب التي قد تكون وراء عدم قتال إدارة برشلونة بشكلٍ كبير، لاسترجاعه..

    قصة لقب "الدوري المسروق" من نادي برشلونة

    في عام 1936.. اشتعلت "الحرب الأهلية" في إسبانيا؛ التي كانت منقسمة بين الجمهوريين والقوميين، في ذلك الوقت.

    وبسبب هذه الحرب، تم إيقاف الدوري الإسباني الرسمي "لا ليجا"؛ الأمر الذي رفضته المناطق التابعة لـ"الجمهوريين"، بشكلٍ رسمي.

    هذه المناطق قررت استمرار النشاط الرياضي، رغم "الحرب الأهلية" في البلاد؛ وذلك لسببين رئيسيين، هما:

    * أولًا: رفع الروح المعنوية.

    * ثانيًا: الحفاظ على الدخل المالي.

    لذلك.. تم إقامة دوري البحر المتوسط عام 1937، بمشاركة 8 أندية من أقليم كتالونيا وفالنسيا؛ حيث غابت فرق مدريد عن المسابقة، لأن العاصمة الإسبانية كانت تحت الحصار وقتها.

    المهم.. برشلونة نجح في التتويج باللقب رسميًا؛ بعدما حل في "المركز الأول" برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي إسبانيول "الوصيف".

    إلا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أقر - تحت حكم فرانكو وبعده -؛ أن جميع البطولات التي أُقيمت في المنطقة الجمهورية أثناء "الحرب الأهلية"، غير مُعترف بها رسميًا.

    وبالتالي لم يُحتسب لقب 1937، في سجلات العملاق الكتالوني - حتى يومنا هذا -؛ وهو ما جعل جمهور العملاق الكتالوني يطلقون عليه، اسم "الدوري المسروق".

    محاولات برشلونة للاعتراف بلقب "الدوري المسروق"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن العملاق الكتالوني برشلونة ومعه نادي ليفانتي، قاما ببعض المحاولات الرسمية؛ لإقناع المسؤولين الإسبان بالاعتراف ببطولات عام 1937، بشكلٍ رسمي.

    وقد يتساءل البعض؛ قائلين: "ما هي علاقة ليفانتي بموضوع تقريرنا؟!".

    الإجابة هُنا هي أن ليفانتي، توّج بلقب كأس إسبانيا الحرة عام 1937؛ والتي أُقيمت بنفس نظام دوري البحر المتوسط، الذي تحصل عليه برشلونة.

    أي أن بطولة كأس إسبانيا الحرة 1937؛ لُعِبت بمشاركة أندية المناطق الإسبانية التابعة لـ"الجمهوريين"، فقط.

    لذلك.. تعاون برشلونة وليفانتي لتحقيق نفس الهدف؛ حيث يُمكن تلخيص هذا الأمر في نقطتين، هما:

    * عام 2009: قدّم برشلونة وليفانتي طلبًا رسميًا إلى الاتحاد المحلي لكرة القدم، لإقرار بطولات عام 1937، مستندان على اعتراف البرلمان الإسباني بلقبي الكأس ودوري البحر المتوسط؛ إلا أن محاولتهما باءت بالفشل.

    * عام 2023: حدث انفراج جزئي، حيث اعترف الاتحاد الإسباني باللقب الذي حققه ليفانتي في بطولة الكأس عام 1937؛ ولكنه رفض إقرار دوري البحر المتوسط، الذي توّج به برشلونة.

    وبرر الاتحاد الإسباني الاعتراف بلقب الكأس، باعتباره بطولة مجمعة قصيرة؛ عكس مسابقة الدوري، التي تعتمد على الانتظامية.

    "عوائق" تمنع برشلونة من القتال على دوري 1937

    بعد ما استعرضناه في السطور الماضية؛ يبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن: "لماذا لا نسمع عن قتال العملاق الكتالوني برشلونة بكل قوته للاعتراف بلقب (دوري 1937) رغم إقرار (كأس ليفانتي)".

    الحقيقة هي أن برشلونة لم يغلق هذا الملف أبدًا؛ بل لا يزال يحاول إقناع المسؤولين في إسبانيا، للاعتراف بلقب دوري البحر المتوسط 1937.

    لكن.. محاولات العملاق الكتالوني لا تتجاوز كونها "قتال أوراق" و"اجتماعات مغلقة"؛ أكثر من أنها تحرك قانوني، أو حرب محاكم كما يُقال.

    والسبب في عدم تصعيد برشلونة لهذه المعركة، قد يكون عائدًا للآتي:

    * أولًا: هذه المعركة سياسية في المقام الأول؛ حيث تعود إلى واحدة من أصعب الفترات في تاريخ إسبانيا، لذلك تواجه عوائق تتعلق بجذور البلاد نفسها.

    * ثانيًا: معارك برشلونة مع الاتحاد الإسباني والرابطة المحترفة؛ والتي كان لها الأولوية، في السنوات القليلة الماضية.

    نعم.. برشلونة عاش سنوات من التوتر مع الرابطة الإسبانية المحترفة تحديدًا؛ خاصة فيما يتعلق بقضايا اللعب المالي النظيف "1:1"، وتسجيل لاعبيه.

    وعملت إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا، طوال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، على تحسين العلاقات مع الرابطة الإسبانية بقيادة خافيير تيباس، وإيجاد حلول "ودية" لتسهيل تسجيل اللاعبين، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

    ولا ننسى أن برشلونة عانى من أزمة مالية خانقة، طوال السنوات القليلة الماضية؛ وذلك في أعقاب تفشي فيروس "كورونا"، عام 2020.

    كلمة أخيرة.. "نيجريرا" عائق آخر ضد برشلونة ولكن!

    أخيرًا.. لا يجب التغافل عن أن العملاق الكتالوني برشلونة، يحارب على جبهة خطيرة أخرى غير اللعب المالي النظيف؛ وهي إثبات براءته في قضية "نيجريرا".

    ويواجه برشلونة اتهامات خطيرة؛ تتمثّل في شراء حكام الدوري الإسباني خلال الفترة من 2000 إلى 2018، وتحديدًا في فترة نائب رئيس لجنة الحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

    ويؤكد برشلونة أنه تعاقد مع شركات مستقلة - تابعة لنيجريرا ونجله -؛ من أجل الحصول على استشارات خاصة بالتعامل مع الحكام وغيرها، وليس شراءهم.

    وحتى الآن لم يتم إثبات أي تهمة ضد برشلونة؛ إلا أن العملاق العاصمي ريال مدريد دخل كطرف في القضية، حيث يحاول إطالتها حتى إيجاد دليل ضد العملاق الكتالوني.

    وما نريد قوله هُنا؛ هو أن إدارة النادي البرشلوني الكبير ربما لا تريد الدخول في حرب جديدة، إلى أن تنتهي قضية "نيجريرا".

    وقتها.. قد يفتح برشلونة ملف ما عُرِف باسم "الدوري المسروق" بقوة؛ في محاولة لرفع رصيده من الألقاب إلى "الرقم 30"، والاقتراب خطوة أخرى من الغريم التاريخي ريال مدريد.

