علي رفعت

لهذا لن يطلبه برشلونة وريال مدريد لا يريد إستعادته.. قصة نجم الوسط الذي يناطح مبابي من الدرجة الثانية!

سيرجيو أريباس
نجم الملكي السابق يحقق أرقامًا مذهلة ولكن..

تتصدر أخبار سيرخيو أريباس لاعب فريق ألميريا العناوين الرياضية في إسبانيا بعد تحقيقه أرقامًا تهديفية مذهلة تضعه في منافسة مباشرة مع كبار نجوم القارة الأوروبية.

نجح اللاعب الشاب في تسجيل 20 هدفًا وصناعة سبعة أهداف خلال الموسم الحالي ليصل إلى 27 مساهمة تهديفية متساويًا مع الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في صدارة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في الملاعب الإسبانية. 

يأتي هذا التألق في وقت يسعى فيه ألميريا للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة معتمدًا بشكل كلي على قدرات خريج أكاديمية ريال مدريد الذي بات حديث الساعة في ظل غياب العروض من قطبي الكرة الإسبانية رغم انفجار موهبته وتفوقه رقميًا على أسماء رنانة في الدوريات الخمسة الكبرى.


  • صدمة الأرقام وتحدي الكبار


    يعيش سيرخيو أريباس حالة من التوهج الفني جعلته يتخطى حدود التوقعات في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

    لم تكن ثنائيته الأخيرة في مرمى رديف ريال سوسيداد مجرد إضافة لسجل فريقه بل كانت تأكيدًا على كونه اللاعب الأكثر حسمًا في المسابقة.

    يتصدر أريباس قائمة الهدافين برصيد 20 هدفًا متفوقًا على مهاجمين صرحاء رغم أنه يشغل مركز صانع الألعاب المتقدم.

    هذه الأرقام تضعه في مرتبة فريدة عالميًا إذ لا يتفوق عليه في المساهمات التهديفية المباشرة سوى هاري كين الذي سجل 31 هدفًا وصنع خمسة أهداف وإرلينج هالاند ومايكل أوليس.

    هذا التميز الرقمي يطرح تساؤلاً جوهريًا حول سبب بقاء لاعب بهذا الحجم في الظل بعيدًا عن الأضواء المسلطة على نجوم الصف الأول في الليجا.


    حسابات الربح والخسارة في مدريد


    يمتلك ريال مدريد 50 بالمئة من حقوق بيع أريباس وهو بند وضعه النادي الملكي عند رحيل اللاعب إلى ألميريا مقابل ثمانية ملايين يورو.

    ورغم أن النادي يراقب تطوره إلا أن فكرة إستعادته تبدو مستبعدة في الوقت الحالي لأسباب استراتيجية وفنية.

    يعاني خط وسط الفريق الملكي من تخمة من النجوم والمواهب الشابة التي تكلف النادي مبالغ طائلة مما يجعل عودة أريباس بمثابة عبء إضافي على قائمة الفريق التي تبحث عن التوازن أكثر من البحث عن الإبداع الفردي.

    يرى القائمون على الإدارة الرياضية في مدريد أن الاستفادة المالية من إعادة بيع اللاعب مستقبلاً إلى نادٍ خارجي ستكون أكثر جدوى من ضمه للفريق الذي يعتمد حاليًا على أسلوب لعب لا يوفر المساحة الكافية لصانع ألعاب تقليدي يحتاج للحرية الكاملة في التحرك.


  • فوارق الهوية وعوائق كامب نو


    أما في برشلونة فإن الموقف يبدو أكثر تعقيدًا رغم حاجة الفريق الكتالوني المستمرة لمواهب خلاقة في وسط الملعب، تمنع الجذور المدريدية للاعب أي تقارب محتمل حيث يعتبر أريباس أحد أبناء مدرسة ريال مدريد الأوفياء الذين ترعرعوا على قيم النادي الملكي.

    هذا بجوار أن اللاعب يلقى انتقادات حادة فيما يتعلق بطريقة لعبه وغيابه الكبير عن الأدوار الدفاعية، وهي رفاهية لا تبدو ممكنة بالنسبة للاعب في برشلونة فليك حاليًا، في ظل خط الدفاع المرتفع والضغط الدائم على الخصوم.

    بالإضافة إلى ذلك يعيش برشلونة أزمة مالية خانقة تمنعه من الدخول في مزايدات على لاعب يمتلك غريمه التقليدي نصف حقوقه المالية مما يعني أن أي مبلغ سيدفعه برشلونة سيذهب نصفه مباشرة إلى خزينة ريال مدريد.

    هذا العائق الاقتصادي بالإضافة إلى تفضيل برشلونة للاعبي أكاديمية لاماسيا يجعل من صفقة أريباس أمرًا بعيد المنال مهما بلغت أرقامه من جودة وتميز.


  • معضلة المركز رقم عشرة في الكرة الحديثة


    يواجه أريباس تحديًا فنيًا يتعلق بمركزه المفضل في الملعب حيث يميل للعب كصانع ألعاب حر وهو المركز الذي بدأ يختفي تدريجيًا في الخطط التكتيكية الحديثة لكبار مدربي أوروبا.

    تعتمد الفرق الكبرى الآن على لاعبي وسط بقدرات بدنية هائلة وأدوار دفاعية معقدة وهو الجانب الذي لا يزال أريباس يحتاج لتطويره بشكل أكبر.

    يرى المحللون أن تألقه في ألميريا يعود إلى منح المدرب روبي له كامل الصلاحيات الهجومية وإعفائه من المهام الدفاعية الشاقة وهو أمر من الصعب تحقيقه في منظومة لويس إنريكي في باريس سان جيرمان أو هانز فليك في برشلونة.

    هذا الاختلاف التكتيكي هو السبب الرئيسي في تردد أندية القمة في تقديم عروض رسمية له رغم تفوقه الكاسح على مستوى الأهداف والتمريرات الحاسمة.


  • بيت القصيد


    تظل قصة سيرخيو أريباس مثالاً حيًا على صراع الموهبة مع الحسابات التجارية والتكتيكية في عالم كرة القدم المعاصر.

    تفوقه على كبار المهاجمين في القارة من داخل دوري الدرجة الثانية يؤكد أن الجودة لا ترتبط دائمًا بمستوى المسابقة بقدر ما ترتبط بشخصية اللاعب وقدرته على الحسم.

    ومع استمرار تجاهل القطبين برشلونة وريال مدريد لموهبته يظل السؤال قائمًا حول هوية النادي الشجاع الذي سيقرر كسر القواعد والتعاقد مع لاعب يناطح مبابي تهديفيًا وهو لا يزال يبحث عن مقعد في دوري الأضواء.


