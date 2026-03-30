لهذا لن يطلبه برشلونة وريال مدريد لا يريد إستعادته.. قصة نجم الوسط الذي يناطح مبابي من الدرجة الثانية!





يعيش سيرخيو أريباس حالة من التوهج الفني جعلته يتخطى حدود التوقعات في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

لم تكن ثنائيته الأخيرة في مرمى رديف ريال سوسيداد مجرد إضافة لسجل فريقه بل كانت تأكيدًا على كونه اللاعب الأكثر حسمًا في المسابقة.

يتصدر أريباس قائمة الهدافين برصيد 20 هدفًا متفوقًا على مهاجمين صرحاء رغم أنه يشغل مركز صانع الألعاب المتقدم.

هذه الأرقام تضعه في مرتبة فريدة عالميًا إذ لا يتفوق عليه في المساهمات التهديفية المباشرة سوى هاري كين الذي سجل 31 هدفًا وصنع خمسة أهداف وإرلينج هالاند ومايكل أوليس.

هذا التميز الرقمي يطرح تساؤلاً جوهريًا حول سبب بقاء لاعب بهذا الحجم في الظل بعيدًا عن الأضواء المسلطة على نجوم الصف الأول في الليجا.



