ليس برشلونة وريال مدريد فقط.. سوسييداد ينضم لكتيبة جلادي سيميوني طيلة 15 عامًا وعليهم شكر فليك فورًا!

تلقى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني صفعة جديدة ومؤلمة بخسارة لقب كأس ملك إسبانيا لعام 2026 أمام ريال سوسييداد في مباراة درامية امتدت حتى الركلات الترجيحية.

تعد هذه البطولة هي الثالثة التي تتبخر من يد الروخيبلانكوس هذا الموسم بعد ضياع السوبر الإسباني والابتعاد عن صراع الليجا بفارق كبير من النقاط مما جعل الموسم المحلي في مهب الريح.

ورغم أن الفريق لا يزال يمتلك بصيصًا من الأمل في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث ينتظره صدام في نصف النهائي إلا أن السقوط أمام سوسييداد كشف عن عجز فني واضح في إدارة المباريات الكبرى.

المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في وقتها الأصلي والإضافي شهدت تقلبات مثيرة لكنها انتهت بتكريس عقدة النهائيات مؤخرًا وتأكيد أن الهيبة الدفاعية التي بناها سيميوني على مدار 15 عامًا باتت جزءًا من الماضي الجميل الذي لم يعد يسمن ولا يغني من جوع في الحاضر.