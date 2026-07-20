ارتبط ببرشلونة وريال مدريد.. الهلال يخطط للتعاقد مع نجم إنتر بطلب من سيموني إنزاجي

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، عن اهتمام نادي الهلال؛ بالتعاقد مع النجم الإيطالي أليساندرو باستوني، مدافع العملاق المحلي إنتر.

دي مارزيو أكد عبر موقعه الرسمي، أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم؛ هو من طلب التعاقد مع باستوني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار دي مارزيو إلى أن إنزاجي، يعرف إمكانات باستوني جيدًا؛ بعدما أشرف على تدريبه في صفوف إنتر، في الفترة من 2021 إلى 2025.