Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Andreas Schjelderup Raul Asencio GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

صفقة محتملة: قيم برشلونة الأخلاقية في مهب الريح.. سخروا من فضيحة راؤول أسينسيو فورطهم رافينيا مع "اسم مشبوه"

فقرات ومقالات
برشلونة
ريال مدريد
بنفيكا
رافينيا
أندرياس شجيلديروب
راؤول اسينسيو
الدوري الإسباني

برشلونة يواصل العمل استعدادًا للموسم الجديد..

بين جدران "لاماسيا"، حيث تُقدس القيم قبل المهارة؛ يجد العملاق الكتالوني برشلونة نفسه اليوم، أمام اختبار أخلاقي عسير.

برشلونة وضع أحد المواهب الشابة على رأس اهتماماته، في محاولة لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم "2026"؛ وهو النرويجي أندرياس شييلدروب، جناح أيسر نادي بنفيكا البرتغالي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ فإن إدارة بنفيكا مُنفتحة على بيع شييلدروب إلى برشلونة، في الصيف القادم.

وإذا تمت هذه الصفقة بالفعل؛ فإنها ستكون بمثابة الضربة القوية لقيم العملاق الكتالوني، والتي تم التغني بها ضد أحد نجوم الغريم التاريخي نادي ريال مدريد.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ سبب رغبة برشلونة في التعاقد مع شييلدروب، وكيف ستتحوّل الصفقة إلى ضربة مباشرة لقيم النادي المزعومة..

  RaphinhaGetty Images

    رافينيا السبب.. رغبة برشلونة القوية في التعاقد مع جناح أيسر

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن العملاق الكتالوني برشلونة، لم يكن يخطط للتعاقد مع جناح أيسر جديد، في الميركاتو الصيفي القادم "2026"؛ وذلك لوجود أولويات أخرى، على النحو التالي:

    * أولًا: تدعيم مركز قلب الدفاع.

    * ثانيًا: تدعيم مركز قلب الهجوم.

    * ثالثًا: تدعيم الظهيرين وخاصة الأيسر.

    وكان أفضل ما يُمكن أن يفعله برشلونة، بخصوص مركز الجناح الأيسر؛ هو تمديد استعارة النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، أو شراءه بشكلٍ نهائي.

    وتعاقد العملاق الكتالوني مع راشفورد، في الميركاتو الصيفي الماضي، من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

    إلا أن الإدارة البرشلونية ترى أن الـ30 مليونًا، مبلغًا كبيرًا في النجم الإنجليزي؛ لذلك تريد تقليل هذا السعر مقابل حسم الصفقة نهائيًا، أو تمديد الإعارة.

    ولم يكن برشلونة يشعر بضغط شراء ماركوس راشفورد، طوال الفترة الماضية؛ خاصة أن الجناح الأيسر ليس ضرورة مُلحة، كما ذكرنا.

    لكن.. تكرار إصابة النجم البرازيلي المُتألق رافينيا دياز، وغيابه عن أهم مباريات برشلونة في الموسم الحالي 2025-2026؛ جعل الإدارة تُفكر في أن التعاقد مع جناح أيسر جديد، أصبح من الأولويات وليس رفاهية.

    ولا يريد نادي برشلونة تكرار نفس المُعاناة، عند غياب رافينيا بسبب الإصابة؛ وذلك في الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

  Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    3 أسماء.. خيارات نادي برشلونة في مركز "الجناح الأيسر"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. وضع مجلس إدارة العملاق الكتالوني برشلونة، مجموعة من الأسماء في مركز الجناح الأيسر، للتعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو الصيفي القادم "2026"؛ حال التراجع عن ضم النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد نهائيًا، أو عدم تمديد استعارته.

    أبرز الأسماء التي وضعها برشلونة، لتدعيم مركز الجناح الأيسر؛ خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ هم:

    * أولًا: الجناح النرويجي أندرياس شييلدروب.

    * ثانيًا: الجناح الإسباني فيكتور مونيوز.

    * ثالثًا: الجناح الإسباني جان فيرجيلي.

    وحسب آخر التقارير؛ يحظى شييلدروب بإعجاب شديد من الإدارة الرياضية في نادي برشلونة، كما أن سعره قد لا يتخطى الـ30 مليون يورو.

    أما فيرجيلي فهو أحد أبناء برشلونة السابقين؛ حيث انتقل إلى نادي ريال مايوركا الإسباني صيف 2025، مع امتلاك العملاق الكتالوني نسبة من بطاقته.

    وكذلك مونيوز هو أحد أبناء برشلونة السابقين؛ ولكن مشكلته بأنه ذهب إلى الغريم التاريخي ريال مدريد، قبل الانضمام إلى نادي أوساساونا الإسباني.

    ولا يزال ريال مدريد يمتلك نسبة من بطاقة مونيوز؛ بالإضافة إلى أحقية إعادة الشراء، بمبلغ يُقال إنه يتراوح بين 9 و10 ملايين يورو.

  Andreas Schjelderup Benfica 2025-26Getty

    فضيحة أخلاقية.. أندرياس شييلدروب وقضية "المقطع الجنسي"

    الآن لنركز حديثنا على النجم النرويجي الشاب أندرياس شييلدروب، البالغ من العمر 21 سنة؛ والذي يُعد أقوى الأسماء التي تحظى بإعجاب العملاق الكتالوني برشلونة، في مركز الجناح الأيسر.

    شييلدروب تورط في فضيحة أخلاقية كبيرة؛ وذلك بعدما تم إدانته في قضية تتعلق بتداول "مقطع جنسي"، بشكلٍ غير قانوني.

    هذا المقطع مدته 27 ثانية، وهو لـ"قصر دون سن الـ18 عامًا"؛ حيث قام بمشاركة الفيديو مع 4 من أصدقائه، قبل أن يمسحه.

    واعترف النجم النرويجي الشاب بالواقعة؛ حيث أكد أنه تلقى الفيديو من أحد أصدقائه، وأعاد تداوله دون قصد أو معرفة لسن الأشخاص الذين يتواجدون فيه.

    وقدّم شييلدروب اعتذاره العلني؛ ليقوم القاضي بإصدار حكم ضده بالحبس 14 يومًا - مع إيقاف التنفيذ -، بشرط المُراقبة وعدم تكرار الواقعة مرة أخرى.

    أي أن أندرياس شييلدروب تم إدانته بالفعل؛ ولكنه لم يتعرض للسجن، بسبب الاعتذار العلني ورأفة القاضي والضحايا.

  Raul Asencio Real Madrid 2025Getty

    أسينسيو الدليل.. صفقة أندرياس شييلدروب ضربة لقيم برشلونة

    أخيرًا.. لنتحدث عن الضربة الأخلاقية التي ستوجه إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ حال التعاقد مع النجم النرويجي أندرياس شييلدروب، بعد إدانته في قضية "المقطع الجنسي".

    الأمر هُنا ليس له علاقة بشييلدروب نفسه؛ أكثر من أن إعلام وجماهير برشلونة أخذوا يهاجمون ويسخرون من راؤول أسينسيو، مدافع الغريم التاريخي نادي ريال مدريد.

    أسينسيو يخوض معركة قانونية حاليًا، شبيهة جدًا بقضية شييلدروب؛ وهي مُتعلقة بتداول "مقطع جنسي" لفتاتين، إحداهما لم تتجاوز سن الـ18.

    ورغم اعتذار نجم الميرينجي عن الواقعة، وتأكيده على مسح الفيديو فورًا؛ إلا أن المشكلة التي يواجهها حاليًا، هي أن الفتاة القاصر مُتمسكة بحقها القانوني ضده.

    وكما ذكرنا.. استغل الإعلام البرشلوني وعشاق هذا النادي، واقعة أسينسيو الجنسية؛ للتشكيك في بيئة ريال مدريد الأخلاقية، خاصة أن هذا اللاعب من أبناء الميرينجي.

    لذا السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "هل يضم برشلونة لاعب تورط في فضيحة أخلاقية شبيهة بواقعة راؤول أسينسيو؟!".