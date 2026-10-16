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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki
ترجمه

"كنت أعلم أنني سأرحل عن برشلونة" .. رافينيا يوضح علاقته القوية مع فليك

رافينيا
برشلونة
هانسي فليك
الدوري الإسباني

رافينيا من أعمدة برشلونة الحالية مع المدرب الألماني

كشف نجم برشلونة رافينيا عن مفاجأة مذهلة، بإقراره أنه كان قد قرر بالفعل مغادرة النادي قبل أن يُغيّر وصول هانزي فليك كل شيء.

وكان الجناح البرازيلي قد ارتبط بقوة بالرحيل عن كامب نو خلال صيف 2024، لكن حديثًا صريحًا من القلب إلى القلب مع المدرب الذي كان قد تم تعيينه حديثًا أقنعه بالبقاء والقتال من أجل مكانه.

  • تغيير في الموقف في كامب نو

    كان الدولي البرازيلي يواجه مستقبلاً غامضاً في كتالونيا قبل تعيين فليك عام 2024. فقد أحاطت التكهنات بالجناح في ظل تراجع مكانته داخل الفريق. لكن اجتماعاً حاسماً مع المدرب الألماني القادم غيّر مسار مسيرته بشكل كامل.

    وبدلاً من حزم حقائبه، بقي رافينيا في إسبانيا وتحوّل إلى عنصر حيوي في صفوف البلوجرانا، حيث قاد الفريق نحو التتويج بلقب الدوري المحلي في موسم 2024-2025. وسجّل المهاجم البرازيلي رقماً مذهلاً بلغ 34 هدفاً و26 تمريرة حاسمة في 57 مباراة خلال ذلك الموسم.

    وأتبع رافينيا ذلك الموسم المتميز بلقب آخر في الدوري في موسم 2025-2026. وعلى الرغم من صراعه مع مشاكل بدنية، فقد قدّم حصيلة محترمة للغاية بلغت 21 هدفاً وثماني تمريرات حاسمة في 33 مباراة، ما برّر تماماً تدخل مدربه المبكر ومنحه مكاناً ضمن مجموعة قادة النادي.


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    «كنت أعلم أنني سأرحل»

    وتحدث المهاجم بصراحة عن قرب رحيله، موضحًا إلى أي مدى اقترب من إتمام انتقاله. فقد منحه حديث صريح مع مدربه الجديد الطمأنينة التي كان يحتاجها بالضبط ليجدد ارتباطه بالعملاق الكتالوني.

    وقال رافينيا في مقابلة مع الجارديان: "في ذهني، كنت أعلم أنني سأرحل. كان الأمر منتهيًا [ذهنيًا]، هذه هي الحقيقة. كنت في البرازيل واتصل فليك. قال لي تعال لتتحدث معه قبل اتخاذ القرار النهائي. التقيت به وقال إنه يثق بي، وأنني سأكون مهمًا، وأن أسلوب لعب الفريق سيكون مناسبًا لي. في لحظة كهذه، كلمات قليلة قد تغيّرك. شعرت بقدر كبير من الثقة فيّ. منحني الثقة لألعب كرتي. وضعت فكرة في رأسي: امنح كل شيء، حياتك، بغض النظر عن اللحظة الشخصية التي تعيشها".

    وتابع رافينيا: "العلاقة بين المدرب واللاعب هي الأهم في كرة القدم. من اللحظة التي وصل فيها [فليك]، كان بإمكاننا التحدث معه في أي شيء، وأي شيء يعني أي شيء. في تلك المرة، رأيته مطأطئ الرأس. في البداية، لم أفهم السبب حقًا. سألته ما الخطب. قال إنه يشعر أن الفريق لم يكن يلعب بشكل جيد. على حد ما أتذكر، قلت له إن الأمر على ما هو عليه، لقد فزنا وسنلعب بشكل جيد مرة أخرى. أفضّل ألف مرة أن أفوز مع أداء سيئ على أن أخسر مع أداء جيد. افُز بالمباريات، وستأتي الثقة ويأتي الأداء".

    وأكد الجناح الأثر العميق لذلك الدعم من المدرب على ثقته بنفسه بشكل عام، مضيفًا: "قلت دائمًا وسأقول دائمًا إنه غيّر عقليتي، وغيّرني كشخص."



  • التقدّم لتولّي دور قيادي

    عودة رافينيا القوية لا تتوقف عند تحسّن مستواه داخل الملعب، إذ مثّل اختياره قائداً للفريق بتصويت من زملائه في غرفة تغيير الملابس محطة شخصية بارزة في مسيرته. هذا التعبير عن الثقة المطلقة من جانب رفاقه غيّر نظرته إلى قيمته داخل الفريق.

    وقال: «عندما رأيت أن الناس صوّتوا لي، كان الأمر كأن مفتاحاً قد أُضيء، تغيّر في طريقة التفكير. لقد رأى الناس فيّ شيئاً لم أكن أدرك وجوده، وهذا غيّرني. قبل أن أصبح قائداً، لم أكن أعرف إلى أي مدى سيعجبني الأمر. تحمّل هذه المسؤولية غيّر عقليتي أيضاً وساعدني. لم أتصوّر يوماً أنني سأستمتع إلى هذا الحد بكوني قائداً لبرشلونة. تشعر بأن لك أهمية. إنه شرف كبير، والأمر ليس مجرد ارتداء شارة القيادة. أنا أتحدث أقل من معظم القادة، لكنني أعرف أن الناس يراقبون. إنهم يقولون في أنفسهم: ‹إذا كان هذا الرجل يجري بكل هذه القوة، فعليّ أن أحذو حذوه›. إذا تحدثت كثيراً ثم لم تفعل ما يجب عليك فعله، فلن يستمع إليك أحد».


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    التجهيز للعودة إلى الليجا

    بعد أن أغلق الباب بحزم أمام كل الحديث عن الرحيل، يركز رافينيا الآن على المهام المحلية بعد غياب قصير بسبب الإصابة. فقد تعرض المهاجم لمشكلة في الفخذ أثناء تمثيله البرازيل في أستراليا في 29 سبتمبر، ما أجبره على الغياب عن المواجهتين الأخيرتين أمام خيتافي وجلطة سراي.

    وقبل هذه الانتكاسة، كان قد استهل الموسم الحالي بداية قوية للغاية، حيث سجل رافينيا 14 هدفًا في ثماني مباريات فقط بجميع المسابقات، ليعادل إنجازًا مرموقًا في تاريخ النادي لم يحققه من قبل سوى ليونيل ميسي ورونالدو.

    والآن، أكمل اللاعب تدريبات جزئية مع الفريق الأول، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا بدنيًا للانضمام إلى قائمة المسافرين لمواجهة ريال بيتيس يوم السبت في الدوري الإسباني، وهو ما يمنح دفعة في الوقت المناسب لخيارات فليك الهجومية في ظل سعي الفريق للحفاظ على زخمه.

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