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أحمد فرهود

تصرف غير مقصود من برشلونة ولكن.. هكذا تحصُل على "سوبر رافينيا"!

فقرات ومقالات
برشلونة
رافينيا
هانسي فليك
خوليان ألفاريز
نيكو ويليامز
انتوني جوردون
الدوري الإسباني

واحد من أفضل نجوم العالم حاليًا..

لا تراهنوا على سقوط النجم البرازيلي رافينيا دياز أبدًا؛ فالسنوات القليلة الماضية أثبتت لنا بما لا يدع مجالًا للشك، أن من يفعل ذلك يخرج خاسرًا.

نعم.. رافينيا لم يكن يومًا من هؤلاء النجوم العظماء، حتى انتقل إلى العملاق الكتالوني برشلونة صيف 2022، قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي؛ وتحديدًا في عهد المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، وقتها.

وحتى في موسميه الأولين مع برشلونة، لم يقدّم النجم البرازيلي مستوياتٍ كبيرة؛ إلى أن جاء المدير الفني الألماني هانزي فليك، الذي أخرج "أفضل نسخة" من هذا اللاعب المخضرم.

لكن المثير في الأمر أنه وسط أفضل فترات رافينيا الكروية، واصل البعض التشكيك فيه باستمرار؛ ليرد اللاعب البالغ من العمر 29 سنة بقوة، داخل أرضية المستطيل الأخضر.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ "مفارقة" مثيرة للغاية عن رافينيا دياز، منذ الانضمام إلى صفوف برشلونة..

  • FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    رافينيا دياز.. معاناة في "الموسمين الأولين" مع برشلونة

    كما ذكرنا في بداية تقريرنا؛ النجم البرازيلي رافينيا دياز انضم إلى العملاق الكتالوني برشلونة صيف 2022، قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

    وعانى رافينيا من صعوبات كبيرة، خلال موسميه الأولين مع برشلونة، تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: استبداله باستمرار في مباريات برشلونة.

    * ثانيًا: عدم منحه الأهمية في القمم الكروية الكبيرة.

    كل ذلك جعل رافينيا يشعر بعدم التقدير من جهاز تشافي؛ حيث كان على وشك الرحيل صيف 2024، خاصة وسط تفاوض برشلونة مع الجناح الإسباني الشاب نيكو ويليامز.

    نعم عزيزي القارئ، نحن لن نكذب إذا قولنا إن قطاعًا كبيرًا من عشاق العملاق الكتالوني؛ كانوا يشعرون بحماسٍ منقطع النظير، لرحيل رافينيا وقدوم ويليامز بدلًا منه.

    السبب في ذلك بسيط، وهو علاقة الصداقة القوية بين ويليامز ويامال، وثنائيتهما المبهرة مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم أوروبا 2024؛ بالإضافة إلى معاناة رافينيا "الفنية والبدنية"، في موسميه الأولين مثلما ذكرنا.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

    أسباب انفجار رافينيا مع برشلونة موسم 2024-25!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نشير إلى أن الأمور تغيّرت تمامًا مع النجم البرازيلي رافينيا دياز بعد ذلك، في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة.

    التغيّر في مسيرة رافينيا مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ كان سببه أمرين مهمين للغاية، وهما:

    * أولًا: فشل صفقة التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب نيكو ويليامز، من النادي الباسكي أتلتيك بيلباو.

    * ثانيًا: إقالة برشلونة لمديره الفني الإسباني تشافي هيرنانديز صيف 2024، والتعاقد مع الألماني هانزي فليك بدلًا منه.

    ومنذ اليوم الأول له داخل برشلونة، أجرى فليك "مكالمة" مع رافينيا؛ حيث أعطاه الثقة الكاملة، مع التأكيد على أنه عنصر رئيس في مشروعه الرياضي.

    ومن هُنا.. قرر النجم البرازيلي الاستمرار مع برشلونة؛ بل وانفجر كرويًا بتقديم أفضل المستويات موسم 2024-2025، على النحو التالي:

    * مباريات: 57.

    * دقائق: 4.661.

    * مساهمات تهديفية: 60.

    * أهداف: 34.

    * تمريرات حاسمة: 26.

    هذا التألُق من رافينيا؛ قاد برشلونة للتتويج بالثلاثية المحلية في إسبانيا وقتها، وهي "الدوري، كأس الملك والسوبر".

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

    بداية جنونية لرافينيا في 2026-27 بعد شائعات رحيله!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ النجم البرازيلي رافينيا دياز الذي عاش أفضل موسم في مسيرته "2024-2025"، تعرض لنكسة قوية في العام الرياضي التالي مباشرة.

    النكسة التي نقصدها هُنا، لم تكن لسوء مستوى أو أرقام رافينيا مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ بل جاءت لسببين رئيسيين، هما:

    * أولًا: معاناته البدنية، وإصاباته المستمرة طوال الموسم.

    * ثانيًا: غيابه عن أهم مباريات برشلونة، في موسم 2025-2026.

    وأدى غياب رافينيا؛ لخروج فريق برشلونة الأول لكرة القدم من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    وقتها.. تعالت الأصوات المطالبة ببيع رافينيا، في ظل معاناته البدنية المستمرة، وذلك قبل أن تنهار قيمته السوقية؛ وهي الشائعات التي بدأت تتغذى بالفعل صيف 2026، للتالي:

    - 1/ تعاقُد برشلونة مع الجناح الأيسر الإنجليزي أنتوني جوردون من النادي المحلي نيوكاسل يونايتد؛ وهو الذي يتمتع بخصائص مشابهة لرافينيا أساسًا.

    - 2/ قتال برشلونة طوال الميركاتو الصيفي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.

    المهم.. الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، لم يفكر أبدًا في الاستغناء عن رافينيا، بل اتخذ مجموعة من القرارات المهمة بخصوصه؛ ومنها منحه "شارة القيادة"، بالإضافة إلى تغيير مركزه إلى قلب الهجوم.

    ويبدو أنه كان لـ"شارة القيادة" والتحوّل إلى مركز قلب الهجوم، مفعول السحر على النجم البرازيلي؛ الذي يحقق أرقامًا جنونية في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بتسجيل 11 هدفًا وصناعة 3 آخرين خلال 7 مباريات رسمية.

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  • Raphinha (C)Getty Images

    كلمة أخيرة.. هكذا نحصل على نسخة "سوبر رافينيا" في برشلونة

    ما نريد قوله من كل ما سبق عزيزي القارئ؛ هو أن تصرف العملاق الكتالوني برشلونة غير المقصود، يخرج "أفضل نسخة" من النجم البرازيلي رافينيا دياز.

    هذا التصرف غير المقصود من برشلونة، والذي نقصده في حديثنا؛ يُمكن تلخيصه في نقطتين فقط لا غير، هما:

    * أولًا: التفاوض أو التعاقد مع لاعب في نفس مركز رافينيا؛ مثل الإسباني نيكو ويليامز صيف 2024، والإنجليزي أنتوني جوردون والأرجنتيني خوليان ألفاريز في الميركاتو الصيفي الأخير.

    * ثانيًا: الشائعات التي تصاحب تفاوض أو تعاقد برشلونة مع لاعبين في نفس مركز رافينيا؛ حيث يُقال بعدها مباشرة إن النجم البرازيلي المخضرم، سيكون هو الضحية.

    و"لماذا نقول تصرف غير مقصود تحديدًا؟!"؛ الإجابة هُنا تتمثّل في أن تحركات برشلونة السوقية قد لا يكون الهدف منها الاستغناء عن رافينيا، ولكنها تأتي في مرحلة شك يمر بها النجم البرازيلي بالفعل.

    ومهما كان هدف الإدارة البرشلونة؛ ففي كل مرة كان رافينيا يجد دعمًا هائلًا من المدير الفني الألماني هانزي فليك، مع توظيفه بما يخدم إمكاناته وزملائه فوق أرضية الملعب.

    ومثلما ذكر البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة؛ هُناك لاعبون يحتاجون إلى معاملة نفسية خاصة، ورافينيا واحدًا منهم بكل تأكيد.

    أي أن رافينيا يحتاج إلى تحديات جديدة، وأن يشعر بأهميته الكبيرة بشكلٍ مستمر؛ وهي الأمور التي يمنحها إياه فليك، مهما كانت تحركات برشلونة.

    وبالمقابل.. رافينيا دياز بمجرد أن يجد تحدٍ جديد، ويتحصل على التقدير الذي يستحقه في برشلونة؛ يرد بانفجاره فوق أرضية الملعب، من حيث الأداء والأرقام الخرافية.

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