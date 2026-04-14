الخسائر قد تزداد: تصريحات السرقة تورط برشلونة.. رافينيا يكرر سيناريو نيمار بعد الوداع الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد!

أشعل النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، جدلًا كبيرًا؛ وذلك بعد توديع الفريق الأول لكرة القدم، مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي، من دور ربع النهائي؛ رغم فوزه إيابًا (2-1) على نادي أتلتيكو مدريد، بملعب "الرياض ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية.

وخسر العملاق الكتالوني (0-2) على أرضية ميدانه "سبوتيفاي كامب نو"، في لقاء الذهاب ضد أتلتيكو مدريد؛ وهو ما كان سببًا في توديعه البطولة الأوروبية، للعام الحادي عشر تواليًا.

وأساسًا.. رافينيا غاب عن مباراتي أتلتيكو "ذهابًا وإيابًا"؛ بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده البرازيل، في توقف مارس الماضي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أثار النجم البرازيلي الجدل بعد قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى الثمن الغالي الذي قد يدفعه نتيجة لذلك..