فيلم رعب ضد راسينج: برشلونة يعيش رفاهية مع هانزي فليك.. و"السذاجة والإصابات المضحكة" الخطر الأكبر!

في الليلة التي يلعب فيها العملاق الكتالوني برشلونة؛ لا داعي أن تذهب عزيزي القارئ إلى السينما، أو تبحث عن فيلم تشويقي ما في منزلك.

هذه حقيقة وليست مبالغة؛ فنحن نشاهد تشويق ومتعة غير مسبوقة في عالم كرة القدم، خلال مباريات برشلونة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

آخر حلقات المتعة الكروية، في مسلسل برشلونة ومديره الفني الألماني هانزي فليك؛ كانت ضد نادي راسينج سانتاندير مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

فريق برشلونة الأول لكرة القدم فاز (7-2) ضد راسينج سانتاندير؛ ليصل إلى نقطته الثامنة عشر في 6 مباريات، منفردًا بـ"صدارة" جدول الترتيب.

سباعية برشلونة في شباك راسينج؛ جاءت بواسطة "رافينيا دياز (3 أهداف)، جواو كانسيلو، جابرييل جيسوس، لامين يامال وأسيير فيلاليبري بـ(الخطأ في مرماه)"، في الدقائق 8 و25 و36 و42 و67 و79 و89 تواليًا.

أما ثنائية الضيوف في مباراة ليلة الأربعاء، التي أُقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بإقليم كتالونيا؛ فسجلها كل من ماجويتي جاي وياسر زبيري، في الدقيقتين 30 و65.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة الكاسح ضد راسينج..