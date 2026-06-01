برشلونة بإمكانه الرد الآن: عندما تحوّلت "أريكة والد دين هاوسن" إلى لعنة على ريال مدريد وكأس العالم 2026 أكبر دليل

قبل 10 أيام من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ كشفت جميع المنتخبات عن قوائمها، التي تضم 26 لاعبًا لكل منها.

وبعد الكشف عن قوائم المنتخبات، في مونديال القارة الأمريكية؛ اتضح أن العملاق الإسباني ريال مدريد من أكثر الأندية الأوروبية الكبيرة، التي دفعت ثمن موسم 2025-2026 غاليًا.

نعم.. ريال مدريد مر بموسم سيئ للغاية في 2025-2026؛ سواء على مستوى الأداء الفني "جماعيًا وفرديًا"، أو لعنة الإصابات.

كل ذلك دفع الأجهزة الفنية المختلفة؛ لاستبعاد أكثر من لاعب مدريدي كبير، من بطولة كأس العالم 2026.

وقتها.. تذكرنا المنشور الشهير لوالد دين هاوسن، قلب دفاع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ وهو ما يُمكن أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

    نجوم ريال مدريد "المستبعيدن" من كأس العالم 2026

    كما ذكرنا.. سيغيب أكثر من نجم كبير في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، عن بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    استبعاد نجوم ريال مدريد من البطولة العالمية؛ جاء لأسباب فنية أو للإصابة، وذلك على النحو التالي:

    * فنيًا: غياب جميع النجوم الإسبان؛ إلى جانب الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد، متوسط الميدان الفرنسي إدواردو كامافينجا والأرجنتيني فرانكو ماتانتونو.

    * إصابة: غياب الثنائي البرازيلي إيدير ميليتاو ورودريجو جوس؛ بالإضافة إلى الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، رغم أنه لا يُشارك مع منتخبه منذ فترة أساسًا.

    المهم.. الكثير من الأسماء المدريدية، التي كان من المنتظر تواجدها مع منتخبات بلادها، في بطولة كأس العالم 2026؛ ستشاهد هذا الحدث الكبير، عبر شاشات التلفزيون.

    دين هاوسن.. تطلعات ريال مدريد الكبيرة تنهار

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نركز على الإسباني الشاب دين هاوسن، قلب دفاع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    ريال مدريد تعاقد مع هاوسن، في الميركاتو الصيفي الماضي "2025"، قادمًا من نادي بورنموث الإنجليزي؛ في صفقة قدرت قيمتها بـ62.5 مليون يورو، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2030.

    ووضع المدريديون تطلعات كبيرة على هاوسن، من أجل معالجة أزمة الخط الخلفي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: صغير في السن "21 عامًا"؛ حيث لديّه هامشًا كبيرًا للتطور.

    * ثانيًا: مدافع يجيد بناء اللعب بشكلٍ ممتاز؛ وذلك من الخلف إلى الأمام.

    * ثالثًا: لاعب يجيد التمركز الجيد فوق المستطيل الأخضر؛ مع اللعب في خطة الثلاثي والرباعي الدفاعي.

    وبالفعل.. قدّم هاوسن الكثير من المباريات الجيدة بقميص الميرينجي، في بداية موسم 2025-2026؛ ما جعله مدافعًا "أساسيًا" مع منتخب إسبانيا، خلال الفترة الماضية.

    لكن كل شيء تغيّر في الربع الأخير من الموسم؛ حيث أصبح هاوسن لا يُشارك بانتظام مع نادي ريال مدريد، مع استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني في كأس العالم 2026.

    أي أن مدافع ريال مدريد الشاب؛ سيضطر لمشاهدة مونديال القارة الأمريكية، من على "الأريكة" في منزله.

    أريكة والد هاوسن.. لعنة أصابت اللاعب وريال مدريد

    لم ينتهِ الأمر هُنا؛ حيث سنواصل حديثنا الآن عن النجم الإسباني الشاب دين هاوسن، قلب دفاع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    وإذا عُدنا بالذاكرة إلى الوراء، وتحديدًا صيف عام 2025؛ سنرى أن والد هاوسن تعمد السخرية من عديد الأندية، خاصة العملاق الكتالوني برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي.

    والد المدافع الإسباني الشاب نشر صورة وقتها، عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"؛ تُشير إلى مواجهة ريال مدريد ضد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

    بينما تضمنت نفس الصورة؛ شعار برشلونة وهو يواجه "الأريكة"، ومانشستر سيتي وهو يلعب ضد شاشة التلفزيون.

    والمقصد من ذلك؛ هو أن نجوم برشلونة يشاهدون بطولة كأس العالم للأندية من "الأريكة"، بعد فشل الفريق في التأهُل إلى هذه المسابقة وقتها.

    أما فيما يتعلق بالسيتزنس ونادي أتلتيكو مدريد؛ فوالد هاوسن سخر منهما بعد خروجهما مبكرًا من كأس العالم للأندية، وذلك بالإشارة إلى أنهما سيشاهدان باقي منافسات البطولة أمام شاشة التلفزيون.

    إلا أن ما حدث بعد ذلك؛ كان بمثابة الإحراج الكبير لوالد دين هاوسن، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: خروج ريال مدريد من كأس العالم للأندية 2025؛ بخسارة قاسية (0-4) ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف النهائي.

    * ثانيًا: توديع ريال مدريد موسم 2025-2026 بأسوأ طريقة ممكنة؛ وذلك بفشل الفريق في تحقيق أي لقب، سواء محليًا أو خارجيًا.

    * ثالثًا: غياب دين هاوسن وكثير من نجوم ريال مدريد، عن بطولة كأس العالم للمنتخبات 2026، بشكلٍ رسمي.

    كلمة أخيرة.. بإمكان نادي برشلونة الرد الآن

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن المتغيّرات في عالم الساحرة المستديرة، سريعة للغاية.

    نعم.. النادي أو اللاعب أو أي شخص في المنظومة؛ من الممكن أن يسخر من المنافس في يومٍ ما، لكنها ترتد عليه في وقتٍ آخر.

    هذا ما حدث مع والد الإسباني الشاب دين هاوسن، قلب دفاع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ حيث أنه في عام واحد فقط، تحوّلت سخريته ضد أندية برشلونة ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد على نجله وريال مدريد.

    العملاق الكتالوني برشلونة تحديدًا، بإمكانة السخرية الآن من والد هاوسن؛ خاصة أن الفريق واصل تألُقه محليًا في 2025-2026، مع مشاركة أغلبية نجومه في بطولة كأس العالم رسميًا.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة هل سيستطيع هاوسن ونادي ريال مدريد تصحيح أوضاعهما في موسم 2026-2027، أم ستتواصل المأساة.