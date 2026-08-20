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أحمد فرهود

سمّوها صدفة أو ما تشاؤون!.. "مفارقات غريبة" تقود برشلونة لاعتلاء عرش دوري أبطال أوروبا 2027

فقرات ومقالات
برشلونة
هانسي فليك
بيب جوارديولا
رودري
إسبانيا
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
كأس العالم
فيران توريس

آخرها صفقة رودري..

بعيدًا عن ما يحدث في سوق الانتقالات "الساخن"، والحسابات التكتيكية "المُعقدة" للأجهزة الفنية؛ فكرة القدم تشهد مفارقات مثيرة دائمًا، تجعلنا ننظر إليها ونندهش.

وبما أن العملاق الكتالوني برشلونة، سيبدأ موسمه "الرسمي" 2026-2027، بعد 3 أيام من الآن تقريبًا؛ فلابد أن نتوقف عند مفارقة مثيرة للغاية، قد تسعد جماهير هذا الكيان الرياضي الكبير.

ويدخل برشلونة الموسم الجديد؛ بتطلعات الحفاظ على "المُنجزات المحلية" التي حققها في العام الرياضي الماضي، مع العودة لاعتلاء عرش القارة الأوروبية.

نعم.. برشلونة لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، منذ نسخة "2014-2015" مع المدير الفني الإسباني لويس إنريكي؛ وهي مدة طويلة جدًا لنادٍ بهذا الحجم، لا يقبل بغير "المركز الأول".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ المفارقة المثيرة التي تُبشر برشلونة وجماهيره باعتلاء منصة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027..

  • spain(C)Getty Images

    منتخب إسبانيا بطل "العالم وأوروبا"

    العملاق الكتالوني برشلونة توج بـ"اللقب الرابع" في تاريخه، بالمسابقة القارية الأغلى دوري أبطال أوروبا، وذلك في موسم 2010-2011؛ عندما كان المدرب الإسباني بيب جوارديولا، يتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

    وخاض برشلونة هذا الموسم وقتها؛ بعد تتويج منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم "مباشرة"، بلقب كأس العالم 2010.

    وأساسًا.. المنتخب الإسباني دخل مونديال 2010، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا على أراضيها؛ وهو بطلًا للقارة العجوز، بعدما تحصل على لقب كأس أمم أوروبا 2008.

    - إذًا.. ما هي المفارقة المثيرة هُنا؟!

    باختصار؛ برشلونة سيخوض موسم 2026-2027 بنفس سيناريو 2010-2011، على النحو التالي:

    * أولًا: منتخب إسبانيا توج بلقب كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: منتخب إسبانيا دخل مونديال 2026؛ وهو بطلًا لكأس أمم أوروبا 2024.

    وبالتالي.. يتمنى عشاق العملاق الكتالوني، أن تكتمل هذه المفارقة؛ وذلك بتتويج فريقهم الأول لكرة القدم، بلقب دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

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  • Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

    8 لاعبين "برشلونيين" في منتخب إسبانيا

    دائمًا ما يفتخر عاشق العملاق الكتالوني برشلونة؛ بأن ناديه هو "العنصر الرئيس" في إنجازات منتخب إسبانيا، سواء قاريًا أو على المستوى العالمي.

    نعم.. معظم نجوم إسبانيا الذين حققوا ثنائية كأس العالم "2010 و2026"، بالإضافة إلى الألقاب الثلاثة في أمم أوروبا "2008 و2012 و2024"؛ كانوا من صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    مثلًا إذا نظرنا إلى الكتيبة الإسبانية، التي توجت بمونديال "جنوب إفريقيا 2010"؛ سنجد أنها كانت تضم 8 نجوم برشلونيين، هم:

    * حراسة المرمى: فيكتور فالديس.

    * قلب الدفاع: كارليس بويول وجيرارد بيكيه.

    * وسط الميدان: أندريس إنييستا، تشافي هيرنانديز وسيرجيو بوسكيتس.

    * خط الهجوم: دافيد فيا وبيدرو رودريجيز.

    هؤلاء اللاعبين الثمانية، بمجرد انتهائهم من مهمتهم الوطنية، التي قادوا فيها إسبانيا للقب العالمي؛ عادوا إلى برشلونة وحققوا معه دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي 2010-2011.

    - إذًا.. ما هي المفارقة المثيرة هُنا؟!

    الغريب في الأمر أن 8 نجوم برشلونيين أيضًا، كانوا يتواجدون في قائمة منتخب إسبانيا ببطولة كأس العالم 2026؛ التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    نجوم برشلونة الثمانية؛ هم: "جوان جارسيا، باو كوبارسي، إريك جارسيا، بيدري جونزاليس، بابلو جافي، داني أولمو، لامين يامال وفيران توريس".

    وقاد هؤلاء اللاعبين المنتخب الإسباني، للتتويج بلقب كأس العالم 2026 رسميًا؛ على أمل أن تكون العودة إلى برشلونة على طريقة موسم 2010-2011، باقتناص دوري أبطال أوروبا.

  • FBL-WC2010-MATCH64-NED-ESP-TEAMAFP

    هدف النهائي بـ"قدم" لاعب برشلوني

    اسم أندريس إنييستا سيظل مُخلدًا في تاريخ كرة القدم الإسبانية؛ فبقدمي هذا اللاعب، تحصل المنتخب الوطني على أول لقب في بطولة كأس العالم.

    إنييستا أو "الرسام" كما يُلقب؛ سجل هدف إسبانيا الوحيد في شباك المنتخب الهولندي، ضمن منافسات نهائي كأس العالم 2010.

    الهدف جاء في الدقيقة 116، أي الـ11 من عمر "الشوط الإضافي الثاني"؛ حيث كانت المباراة النهائية بين إسبانيا وهولندا في طريقها إلى "ركلات الجزاء"، وقتها.

    ولسنا في حاجة للقول، إن إنييستا كان يلعب في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة آنذاك؛ بل أنه أحد الأساطير الخالدة، في تاريخ هذا الكيان الرياض الكبير.

    - إذًا.. ما هي المفارقة المثيرة هُنا؟!

    الأمر المُشابه الآن الذي سنتحدث عنه؛ هو أن منتخب إسبانيا توج بلقب كأس العالم 2026، بالفوز (1-0) أيضًا.

    فوز المنتخب الإسباني وقتها، جاء ضد نظيره الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي؛ وبقدم النجم فيران توريس في الدقيقة 106، أي الأولى من عمر "الشوط الإضافي الثاني".

    وتوريس خاض كأس العالم 2026، وهو لاعبًا في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة؛ قبل أن ينتقل في الأيام القليلة الماضية، إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

    لكن المفارقة التي نتحدث عنها هُنا بصفةٍ عامة؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط، وهي:

    * أولًا: تتويج إسبانيا بلقبي كأس العالم 2010 و2026؛ جاء بهدف نظيف.

    * ثانيًا: هدف إسبانيا الوحيد سواء في نهائي كأس العالم 2010 و2026؛ جاء في الشوط الإضافي الثاني.

    * ثالثًا: هدف إسبانيا الوحيد سواء في نهائي كأس العالم 2010 و2026؛ جاء بواسطة لاعب برشلوني.

    ويُمني البرشلوني أن تكتمل هذه المفارقة؛ بعودة الفريق الكتالوني للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2026-2027، مثلما حدث في موسم 2010-2011 بعد المونديال "مباشرة".

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  • rodri(C)Getty Images

    تشابُهات ميركاتو برشلونة الصيفي

    في صيف عام 2010؛ تخلى العملاق الكتالوني برشلونة عن واحد من أهم المهاجمين في تاريخ كرة القدم، وهو الفرنسي تييري هنري.

    هنري ودع فريق برشلونة الأول لكرة القدم وقتها؛ ليذهب إلى الملاعب الأمريكية، وتحديدًا نادي نيويورك رد بول.

    وبالمقابل.. حسم برشلونة صفقة إسبانية كبيرة للغاية؛ وذلك بالتعاقد مع المهاجم دافيد فيا، قادمًا من صفوف النادي المحلي فالنسيا.

    وجاء حسم صفقة فيا قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2010، حيث لعب دورًا كبيرًا في تتويج منتخب إسبانيا باللقب؛ ثم عاد اللاعب وقاد العملاق الكتالوني بعدها "مباشرة"، للحصول على دوري أبطال أوروبا.

    - إذًا.. ما هي المفارقة المثيرة هُنا؟!

    لنحوّل أنظارنا الآن عزيزي القارئ، إلى ميركاتو برشلونة الصيفي في 2026؛ حيث سنُشاهد صفقتين مشابهتين تمامًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: برشلونة ودع واحد من أهم المهاجمين في تاريخ كرة القدم، وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ الذي انتقل إلى الدوري الأمريكي، من بوابة نادي شيكاغو فاير.

    * ثانيًا: برشلونة حسم صفقة إسبانية من العيار الثقيل؛ وذلك بالتعاقد مع متوسط الميدان رودري هيرنانديز، من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    الاختلاف الوحيد؛ هو أن رودري انضم إلى العملاق الكتالوني بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026 "مباشرة"، عكس فيا الذي كان قبل انطلاق نسخة 2010.

    والآن.. يُمني البرشلونيون النفس باكتمال هذه المفارقة؛ بتتويج فريقهم بلقب دوري أبطال أوروبا 2026-2027، مثلما حدث في موسم 2010-2011.

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    3 مفارقات "متنوعة" تُبشر البرشلونيين

    "هل تعتقد عزيزي القارئ أن المفارقات المثيرة انتهت عند ما سبق؟!"؛ الإجابة إذا كنت تظن ذلك، فإنك مخطئ مع الأسف.

    هُناك مفارقات أخرى بين موسمي 2010-2011 و2026-2027؛ قد تجعل جمهور العملاق الكتالوني يأمل في استعادة عرش دوري أبطال أوروبا، من جديد.

    وقبل الحديث عن هذه المفارقات؛ هيا بنا نستعرض بعض النقاط السريعة عن موسم 2010-2011، الذي توج فيه برشلونة باللقب الأوروبي.

    * أولًا: برشلونة توج بلقب دوري أبطال أوروبا 2011، في عام فردي.

    * ثانيًا: برشلونة توج بلقب دوري أبطال أوروبا 2011، في الموسم الثالث للمدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

    * ثالثًا: برشلونة توج بلقب أبطال أوروبا 2011، بعد السيطرة على الدوري الإسباني "موسمين متتاليين".

    ولتنظر الآن عزيزي القارئ، إلى موسم 2026-2027؛ فهو الثالث للمدير الفني الألماني هانزي فليك مع برشلونة، ويأتي بعد السيطرة على لقب الدوري الإسباني "موسمين متتاليين".

    كما أن نهاية الموسم أو حصاد الألقاب، سيكون في عام فردي "2027"؛ وهو ما يجعل جمهور برشلونة يأمل أن تكتمل هذه المفارقات، بالحصول على دوري أبطال أوروبا.

    * ملحوظة: جوارديولا قاد برشلونة للقب دوري أبطال أوروبا أيضًا، في موسمه الأول مع الفريق "2008-2009".

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