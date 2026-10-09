من برشلونة إلى صغير مدريد: "لا ليجا" تحارب التلاعب في صفقتي جواو فيليكس وداني كارباخال.. لكن أين الإنسانية؟

كما تمتعنا كرة القدم دائمًا، وتُنسينا هموم العالم خلال الـ90 دقيقة من عمر المباراة؛ فإن لها جانبًا مظلمًا أيضًا، قد يظهر في بعض القوانين المشددة.

نعم؛ أحيانًا تحرم بعض القوانين عشاق الساحرة المستديرة، من رؤية نجوم اعتادوا على مداعبة الكرة فوق أرضية المستطيل الأخضر.

من بين هؤلاء النجوم؛ القائد الإسباني المخضرم داني كارباخال، الظهير الأيمن السابق للعملاق العاصمي الكبير ريال مدريد.

كارباخال البالغ من العمر 34 سنة، رحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف 2026؛ حيث كان قريبًا جدًا من ارتداء قميص نادي خيتافي الإسباني، خلال الأيام القليلة الماضية.

لكن.. قوانين الرابطة الإسبانية، وقفت كـ"حائط صد" أمام عودة كارباخال إلى الملاعب مجددًا؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..