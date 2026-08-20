قرار نهائي من برشلونة في صفقة خوليان ألفاريز .. والأنظار تتجه نحو ثنائي فياريال

أوقف برشلونة مساعيه للتعاقد مع خوليان ألفاريز بعد أن رفض أتلتيكو مدريد عرضًا بقيمة 100 مليون يورو للمهاجم الأرجنتيني.
ويبحث المدير الرياضي ديكو والمدرب هانزي فليك الآن عن أهداف بديلة لتعويض روبرت ليفاندوفسكي قبل إغلاق سوق الانتقالات.
أوقف برشلونة مساعيه للتعاقد مع خوليان ألفاريز بعد أن رفض أتلتيكو مدريد عرضًا بقيمة 100 مليون يورو للمهاجم الأرجنتيني.
ويبحث المدير الرياضي ديكو والمدرب هانزي فليك الآن عن أهداف بديلة لتعويض روبرت ليفاندوفسكي قبل إغلاق سوق الانتقالات.
أوقف برشلونة محاولاته للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد ألفاريز قبل إغلاق سوق الانتقالات. وقد تقبّل النادي الكتالوني أن الصفقة لن تتحقق هذا الشهر دون تطوّر مفاجئ وجذري في اللحظات الأخيرة.
وكان ألفاريز الهدف الأول لبرشلونة لإعادة بناء خط هجومه عقب رحيل ليفاندوفسكي وفيران توريس.
لكن أتلتيكو مدريد لا يزال متمسكًا برفضه بيع الدولي الأرجنتيني، رغم أنه رفض بالفعل عرضًا بقيمة 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني) في وقت سابق من هذا الصيف.
وعلى الرغم من أن ألفاريز أعرب علنًا عن رغبته في تغيير الأجواء، إلا أن موقف أتلتيكو المتعنت أجبر المدير الرياضي ديكو على البحث عن بدائل.
ولم يستبعد برشلونة تمامًا العودة للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، لكن يجري الآن تقييم خيارات بديلة بشكل جاد.
لا يزال فليك مصمّمًا على ضمّ مهاجم صريح في قلب الهجوم لاستكمال تشكيلته. وبينما أقرّ ديكو باستمرار عملية البحث، اعترف بأنّ العثور على خليفة مناسب لليفاندوفسكي يمثّل تحدّيًا هائلًا أمام الإدارة.
وقال فليك يوم الأربعاء، وفقًا لما نقلته ESPN: "نحن نبحث عن ذلك اللاعب [مهاجم] وديكو يقوم بعمل رائع".
وأضاف ديكو: "لقد فقدنا لاعبين في خط الهجوم، ليفي وفيران. أعتقد أنّ لدينا حلولًا لتعويض فيران بالصفقات التي أبرمناها. أمّا تعويض روبرت فهو أصعب بكثير. من الصعب حقًا تعويض لاعب مثله.
"لدينا بعض الحلول الداخلية، لكن علينا أن نبحث [عمّا هو متاح]. هناك الكثير من الضجيج. أعتقد أنّ هناك المزيد من الحركة، ولا نزال نعمل بجدّ".
وفي حال عدم التعاقد مع مهاجم جديد، يعتقد بعض المسؤولين في النادي أن التعديلات التكتيكية الداخلية ستكون كافية. فبإمكان فليك الدفع برافينيا أو كريم أديمي أو أنتوني جوردون أو لامين يامال في مركز المهاجم الصريح، بينما يوفر فيرمين لوبيز وداني أولمو خيارات للعب كمهاجم وهمي.
المهاجم الصريح الوحيد في قائمة برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم هو الدولي المصري حمزة عبد الكريم البالغ من العمر 18 عاماً.
وقد سجّل هذا اللاعب الشاب في مرمى الأهلي خلال الفوز في كأس خوان غامبر يوم الأربعاء، ليرفع رصيده في فترة الإعداد إلى أربعة أهداف.
وفي معرض إشادته باللاعب الشاب، قال فليك: «حمزة مهاجم جيد. يمكننا أن نلاحظ ذلك من خلال طريقة تعامله مع الكرات العرضية. واليوم رأيته أيضاً يحافظ على الكرة بشكل مميز، وهذا أمر جيد. هذا ما أريد أن أراه منه.»
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يدرس ديكو قائمة واسعة من البدائل المحتملة في السوق مع اقتراب موعد إغلاق الميركاتو. فقد فشلت المحاولات السابقة لضم جواو بيدرو وجونيور كروبي، فيما اعتُبر التعاقد مع لاوتارو مارتينيز ولويس سواريز وبنجامين شيشكو أمراً مستحيلاً من الناحية المالية.
يخضع ثنائي فياريال، جورج ميكاوتادزه وأيوزي بيريز، للدراسة، حيث أُعجب محللو النادي بشكل خاص بالبيانات الأساسية لميكاوتادزه وأدائه في إسبانيا.
يواصل برشلونة نشاطه في السوق بعد تأكيد ضم رودري كصفقته الصيفية الرابعة إلى جانب جوردون وأديمي وجيسي بيسيو.
ومع اقتراب انضمام جواو كانسيلو أيضاً هذا الأسبوع، سيواصل ديكو العمل خلف الكواليس لإتمام إضافة هجومية أخيرة.