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أحمد فرهود

برشلونة لن يتحمل موسمين بدون مهاجم.. "فلماذا لا يُنفذ خطة عضة سواريز مع جونيور كروبي؟"

فقرات ومقالات
برشلونة
E. Kroupi
خوليان ألفاريز
لويس سواريز
روبرت ليفاندوفسكي
أتلتيكو مدريد
ليفربول
بورنموث
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

حلقة جديدة من "دراما" ميركاتو برشلونة..

مع كل ميركاتو صيفي؛ يعيش عشاق العملاق الكتالوني برشلونة، ما يشبه "الدراما التليفزيونية المُعقدة".

نعم.. أغلب صفقات برشلونة في التاريخ الحديث، تشهد "شدًا وجذبًا" بين جميع الأطراف؛ فبعضها يُحسم في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، وأخرى تفشل بعد استنزاف وقتٍ وجهدٍ كبيرين.

ورغم أن أمور العملاق الكتالوني تحسنت نسبيًا، في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بحسم صفقتي الإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم أديمي، بسرعة كبيرة للغاية؛ إلا أن هُناك بعض الملفات الأخرى المُعقدة، وعلى رأسها "المهاجم رقم 9".

برشلونة وضع التعاقد مع "مهاجم رقم 9"، على رأس أولوياته في الصيف الحالي؛ لتعويض النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي رحل عن الفريق بنهاية عقده في 30 يونيو 2026.

والجميع يعلم ما يدور في الملف - سالف الذكر -، داخل البيت الكتالوني؛ بداية من محاولة التعاقد مع النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، وصولًا إلى التعقيدات التي وضعها ناديه الإسباني أتلتيكو مدريد.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، زاوية أخرى عن ملف "المهاجم رقم 9"، داخل نادي برشلونة..

  • Julian AlvarezGetty Images

    خوليان ألفاريز "الخطة أ وب".. ولكن!

    حاليًا.. لا يرى العملاق الكتالوني برشلونة، بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك، أي مهاجم يُناسب الفريق الأول لكرة القدم؛ باستثناء الأرجنتيني خوليان ألفاريز، نجم نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد.

    فليك يعتقد أن ألفاريز، يلبي كل الشروط التي يريديها في المهاجم الجديد؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: امتلاكه خبرة كبيرة؛ سواء في الملاعب الإسبانية أو الأوروبية.

    * ثانيًا: ليس مهاجم تقليدي؛ حيث يتحرك بين العمق والأطراف ويخلق المساحات.

    * ثالثًا: من أكثر المهاجمين ضغطًا على لاعبي الخصم؛ حيث لا يكل ولا يمل من ذلك.

    وبناءً على ما سبق؛ أخبر فليك الإدارة البرشلونية، بأن ألفاريز هو الخطة "أ وب" بالنسبة له.

    لكن المشكلة الكبيرة؛ هي أن أتلتيكو مدريد يرفض التفاوض مع العملاق الكتالوني - حتى الآن -، رافضًا فكرة التخلي عن المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 26 سنة.

    ولا يزال برشلونة يثق في تراجع نادي العاصمة الإسبانية، عن موقفه المُتعنت في الصفقة؛ إلا أنه تحسبًا لكل السيناريوهات، حدد المدير الرياضي البرتغالي ديكو بعض الأسماء البديلة.

    على رأس هذه الأسماء البديلة؛ البرازيلي جواو بيدرو "تشيلسي الإنجليزي"، والفرنسي إيلي جونيور كروبي "بورنموث الإنجليزي".

    ويُعد بيدرو خيارًا مُناسبًا لفليك وديكو، لكن تشيلسي يرفض الاستماع حتى لعرض برشلونة؛ بينما لا يزال بورنموث متمسكًا بكروبي، مع تأكيدات إعلامية على أن عرضًا مغريًا للغاية قد يغيّر من موقفه.

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  • Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images

    تحفظُات برشلونة على صفقة جونيور كروبي

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن النجم الفرنسي إيلي جونيور كروبي، الذي يحظى بإعجابٍ كبير للغاية من العملاق الكتالوني برشلونة.

    نعم.. كروبي يحظى بإعجابٍ كبير من برشلونة، وتم وضعه كـ"بديل محتمل" إذا فشلت صفقة النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز؛ إلا أن هُناك تحفظات رغم ذلك بشأن التعاقد معه، وهي:

    * أولًا: خبرة اللاعب القليلة؛ خاصة على مستوى البطولات القارية.

    * ثانيًا: قيمة الصفقة المبالغ فيها؛ بالنسبة للاعب لم يتألق سوى في موسم واحد فقط.

    بمعنى.. لا خلاف داخل برشلونة على موهبة كروبي، وقيمته الفنية الكبيرة؛ إلا أن الإدارة ترى أن دفع "120 أو 130 مليون يورو" في لاعب يبلغ من العمر 20 سنة ولم يتألق سوى في موسم واحد، هو أمر خطير للغاية.

    ويتذكر البرشلونيون ما حدث مع الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تم التعاقد معه في نفس السن تقريبًا صيف عام 2017، قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 105 ملايين يورو بالإضافة إلى 40 متغيّرات؛ حيث رغم موهبته الفنية الكبيرة، لم يحتمل الضغوطات التي تعرض لها وقتها.

    لذا.. صفقة كروبي إذا كانت بسعرٍ جيد، يتناسب مع سن اللاعب وظهوره حديثًا على الساحة الكروية؛ لم يكن برشلونة ليتردد في حسمها، بأسرع وقتٍ ممكن.

  • FC BarcelonaGetty Images

    برشلونة لن يحتمل موسمين "بدون مهاجم"!

    بعد ما ذكرناه في السطور الماضية؛ سيتساءل عشاق العملاق الكتالوني برشلونة الآن، قائلين: "ما الحل إذًا؟".

    الإجابة على هذا السؤال مُعقدة للغاية؛ حل فشل برشلونة في التعاقد مع الأسماء الهجومية التي وضعها على رأس قائمته، وفي مقدمتهم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

    هُنا.. سيكون أمام برشلونة حلين لا ثالث لهما؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اللجوء إلى خيارات أقل جودة؛ مثل الكوسوفي فيسنيك أسلاني أو الصربي دوشان فلاهوفيتش.

    * ثانيًا: الاكتفاء بما هو موجود في الفريق؛ مثل الإسباني فيران توريس أو حتى الاعتماد على الألماني كريم أديمي كـ"مهاجم 9 وهمي".

    لكن الإشكالية ليست هُنا؛ بل أن العملاق البرشلوني قد يعتمد على هذين الحلين لمدة موسمين، وليس عام رياضي واحد فقط.

    "ما معنى ذلك؟!".. المقصود هو أن برشلونة سيضطر لمغادرة ملعبه "سبوتيفاي كامب نو"، في الموسم الرياضي ما بعد القادم 2027-2028، بسبب تركيب السقف؛ وهو ما سيؤدي إلى خروج النادي من قاعدة "1:1" في اللعب المالي النظيف، حسب كافة المصادر.

    بالتالي.. لن يتمكن برشلونة من التعاقد مع صفقات كبيرة، في الميركاتو الصيفي لعام 2027؛ فحتى لو وافق أتلتيكو مدريد الإسباني وقتها على بيع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، لن يكون بمقدور برشلونة دفع 100 مليون يورو مثلًا وتسجيله في قائمته.

    أي أن الصيف الحالي مفصليًا، لحل أزمة "المهاجم رقم 9"؛ وإلا قد يضطر فريق برشلونة الأول لكرة القدم للعب موسمين كاملين، بعجز في هذا المركز.

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  • Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    لماذا لا يُفعل برشلونة خطة "عضة سواريز"؟

    الآن.. لنختم تقريرنا بطرح تساؤل مثير للنقاش؛ وهو: "لماذا لا يُفعل العملاق الكتالوني برشلونة خطة (عضة سواريز)؟!".

    ونحن نتذكر أن برشلونة، لعب موسم 2013-2014 دون "مهاجم رقم 9"؛ وذلك تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني تاتا مارتينو، وقتها.

    وعندما استلم الإسباني لويس إنريكي، القيادة الفنية للعملاق الكتالوني، صيف عام 2014؛ كان أولى طلباته من مجلس الإدارة، التعاقد مع "مهاجم رقم 9".

    ووضعت الإدارة البرشلونية آنذاك، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز على رأس أولوياتها؛ إلا أن مطالب نادي ليفربول الإنجليزي المالية، كادت تعرقل الصفقة.

    والمثير في الأمر أنه بنفس الصيف؛ قام سواريز بتصرفه الشهير والذي لا يُنسى، عندما "عض" المدافع الإيطالي جورجيو كيليني.

    نعم.. سواريز قام بعض كيليني، خلال مباراة منتخبي أوروجواي وإيطاليا، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2014.

    والبعض توقع أن برشلونة سينسحب من الصفقة، في ذلك الوقت؛ إلا أن إدارة العملاق الكتالوني واصلت محاولتها، على النحو التالي:

    * أولًا: استغلال واقعة "العضة" الشهيرة؛ في محاولة لإقناع ليفربول بتخفيض سعر الصفقة.

    * ثانيًا: اتخاذ المخاطرة بانتظار سواريز؛ وذلك حتى انتهاء فترة عقوبته الطويلة.

    ولا ننسى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر قرارًا بإيقاف سواريز عن ممارسة أي نشاط رياضي، لمدة 4 أشهر كاملة؛ بسبب "عضته" للمدافع الإيطالي، في بطولة كأس العالم 2014.

    وبالفعل.. نجحت خطة برشلونة، حيث حسم الصفقة مقابل 81.7 مليون يورو؛ بينما لم يُشارك اللاعب في مباريات الفريق الكتالوني، إلا في أواخر أكتوبر - بعد انتهاء إيقافه -.

    وحديثنا هذا يقودنا إلى النجم الفرنسي إيلي جونيور كروبي، الذي تعرض لإصابة مفاجئة في القدم، خضع على إثرها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 إلى 4 أشهر.

    وكما ذكرنا.. تحفظات برشلونة في صفقة كروبي، متعلقة بقيمة الصفقة المُبالغ فيها، وليس إمكانات اللاعب الفنية أو موهبته؛ لذا لنتساءل: "هل من الممكن أن يستغل العملاق الكتالوني إصابته لمحاولة تقليل سعره؟!".

    بمعنى.. برشلونة إذا تعقدت كل السُبل أمامه، من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، أو أي خيار آخر بديل، من الممكن أن يأخُذ المغامرة بالتعاقد مع كروبي، وانتظار عودته للملاعب في نوفمبر القادم، على غرار ما حدث مع سواريز؛ بشرط أن يوافق ناديه الإنجليزي بورنموث، على تخفيض قيمة الصفقة بعد إصابته.

    هذا سيكون أفضل لبرشلونة بالطبع، من البقاء موسمين بدون مهاجم؛ لكن يبقى أن اسم وقيمة وخبرة سواريز وقتها تسمح بالمغامرة، أكثر من كروبي بالطبع.