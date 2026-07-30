برشلونة لن يتحمل موسمين بدون مهاجم.. "فلماذا لا يُنفذ خطة عضة سواريز مع جونيور كروبي؟"

مع كل ميركاتو صيفي؛ يعيش عشاق العملاق الكتالوني برشلونة، ما يشبه "الدراما التليفزيونية المُعقدة".

نعم.. أغلب صفقات برشلونة في التاريخ الحديث، تشهد "شدًا وجذبًا" بين جميع الأطراف؛ فبعضها يُحسم في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، وأخرى تفشل بعد استنزاف وقتٍ وجهدٍ كبيرين.

ورغم أن أمور العملاق الكتالوني تحسنت نسبيًا، في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بحسم صفقتي الإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم أديمي، بسرعة كبيرة للغاية؛ إلا أن هُناك بعض الملفات الأخرى المُعقدة، وعلى رأسها "المهاجم رقم 9".

برشلونة وضع التعاقد مع "مهاجم رقم 9"، على رأس أولوياته في الصيف الحالي؛ لتعويض النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي رحل عن الفريق بنهاية عقده في 30 يونيو 2026.

والجميع يعلم ما يدور في الملف - سالف الذكر -، داخل البيت الكتالوني؛ بداية من محاولة التعاقد مع النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، وصولًا إلى التعقيدات التي وضعها ناديه الإسباني أتلتيكو مدريد.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، زاوية أخرى عن ملف "المهاجم رقم 9"، داخل نادي برشلونة..