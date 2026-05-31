Grafica CM Leao Milan corrucciato 2026 16.9
Stefano Silvestri

برشلونة خرج من الصورة والهلال حاضر .. وجهات لياو المحتملة عقب إعلانه الرحيل عن ميلان

أعلن المهاجم البرتغالي عن رغبته في تغيير فريقه بعد 7 سنوات: "لقد بذلت كل ما في وسعي"

واحد من جهة، وآخر من الجهة الأخرى. بعد سبع سنوات، يقترب الزواج من نهايته. ما لم تحدث مفاجآت، والتي ستكون صاخبة على أي حال، فإن العلاقة بين رافائيل لياو وميلان قد انتهت بالفعل.

هذه المرة لا شائعات، ولا همسات، ولا تسريبات. جاء الإعلان مباشرة من فم المهاجم البرتغالي، الذي أعلن دون مواربة لقناة SportTv البرتغالية عن رغبته في تغيير الفريق، وارتداء قميص مختلف عن القميص الأحمر والأسود لأول مرة منذ عام 2019.

نعم، ولكن ماذا سيكون وجهة لياو؟ أين سيلعب اللاعب السابق في سبورتينج وليل في الموسم المقبل؟ انتبهوا، لأن هناك بالفعل تحركات في هذا الاتجاه.

  • ليس في الدوري الإيطالي

    هناك أمر مؤكد: فحتى لو ترددت (بشكل خجول) في الآونة الأخيرة أنباء عن انتقاله إلى نابولي، فإن هذا السيناريو يصعب تحقيقه. ولو لمجرد أن رغبة لياو هي مغادرة ليس فقط ميلان، بل الدوري الإيطالي برمته.

    "أعتقد أن الجميع لديهم أحلام وتحديات يطمحون إليها،وأنا أطمح إلى مواجهة تحدٍ جديد في دوري جديد"، قال البرتغالي. "إذا حدث ذلك، سأكون سعيداً للغاية، ولكن أيضاً راضياً، لأنني سأكون قد أديت واجبي في ميلان".

    وقد أكد لياو هذا المفهوم بعد ذلك بوقت قصير، في حديثه مع قناة SportTv: "سأنتظر أفضل الفرص لمواصلة مسيرتي. آمل أن أتمكن من مواصلة اللعب في أحد الأندية الأوروبية الكبرى".

  • جلطة سراي في الصدارة

    يحتل جلطة سراي الصدارة. وهو نادٍ دأب في السنوات الأخيرة على ضم لاعبين معروفين من الدوري الإيطالي إلى صفوفه: من أوسيمن إلى إيكاردي، مروراً بتورييرا وميرتنس وغيرهم.

    وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" في الأيام الماضية عن اهتمام النادي التركي، الذي توج مؤخراً بطلاً للدوري المحلي. ويقال إن هناك عرضاً شخصيًا للاعب بقيمة 10 ملايين يورو في الموسم. وقد أكد فابريزيو رومانو اهتمام جلطة سراي باللاعب.

    وفيما يتعلق بتركيا أيضًا، فإن لياو يحظى بإعجاب فنربخشة أيضًا. لكن جلطة سراي يتفوق على منافسه في اسطنبول في السباق على اللاعب البرتغالي.

    الخيارات الأخرى

    ووفقًا لرومانو أيضًا، هناك تحركات بشأن ليو في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد صرح اللاعب نفسه، قبل بضعة أيام، صراحةً بإعجابه بالدوري الإنجليزي.

    "أتابع الدوري الإنجليزي الممتاز كثيراً. أحب مانشستر يونايتد لأن نجمي المفضل هو كريستيانو رونالدو. ولهذا السبب، عادةً ما أتابع مانشستر يونايتد"، قال لبرنامج فريد باكلي، مؤسس علامة Cernucci، مضيفاً بعد ذلك: "أحب آرسنال أيضاً".

    في المقابل، تم استبعاد الخيار الذي يقوده إلى إسبانيا، إلى برشلونة، تمامًا. فقد توصل الكتالونيون للتو إلى اتفاق مع نيوكاسل لضم أنتوني جوردون، وهو لاعب جناح هجومي مثل لياو، وبالتالي فإنهم مغطون بشكل كافٍ في هذا المركز، خاصةً مع وجود يامال ورافينيا.

    قد تعود الشائعات "المعتادة" السعودية إلى الواجهة. أي ما كان يمكن أن يصبح مصير لياو قبل عامين: كان الهلال قد حاول، وكان بإمكان ميلان جني 100 مليون، لكن في ذلك الوقت، في النهاية، لم يتم شيء.

  • كم سيحصل ميلان من عائدات بيع البرتغالي؟

    ومن بين المواضيع الأخرى التي ستُطرح للنقاش، المبلغ الذي قد يجنيه ميلان من بيع لياو. ولا، لن يصل المبلغ إلى 100 مليون يورو كما كان من الممكن أن يحدث في صيف عام 2024، عند انتقاله الذي لم يتم في النهاية إلى الهلال.

    ولن تصل المبالغ التي ستتدفق إلى خزائن الروسونيري إلى 175 مليون يورو: فهذا هو قيمة بند فسخ العقد الموجود في عقده، والذي يمكن للأندية الأوروبية الاستفادة منه خلال أول 15 يومًا من شهر يوليو. ولكن من الواضح أنه بعد موسم كهذا وانهيار قيمته السوقية، لن يستفيد أحد من هذا البند.

    إذن؟ إذن قد "يكتفي" ميلان بحوالي خمسين مليون يورو، إن لم يكن أقل. هذا هو الرقم الذي ظهر في الأيام الأخيرة، وهذا هو المبلغ الذي سيؤدي إلى رحيل لياو. الذي أصبح، اعتبارًا من اليوم، على بعد خطوة ونصف من مغادرة ميلانيلو وميلانو وإيطاليا.