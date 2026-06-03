تطور مفاجىء في الأحداث .. خطوة جديدة من الهلال تضع كانسيلو على أعتاب برشلونة

تلقى نادي برشلونة دفعة قوية في سعيه للتعاقد بشكل نهائي مع جواو كانسيلو، حيث أفادت التقارير بأن نادي الهلال قد خفف من مطالبه المالية.
وقد أوضح اللاعب الدولي البرتغالي أنه لا ينوي العودة إلى دوري روشن السعودي بعد فترة إعارة ناجحة قضاها في كاتالونيا.
تلقى نادي برشلونة دفعة قوية في سعيه للتعاقد بشكل نهائي مع جواو كانسيلو، حيث أفادت التقارير بأن نادي الهلال قد خفف من مطالبه المالية.
وقد أوضح اللاعب الدولي البرتغالي أنه لا ينوي العودة إلى دوري روشن السعودي بعد فترة إعارة ناجحة قضاها في كاتالونيا.
تلقّت آمال برشلونة في الاحتفاظ بخدمات كانسيلو بشكل دائم دفعة قوية مع تقدم المفاوضات مع نادي الهلال.
وكان النادي السعودي قد حدد في السابق سعرًا قدره 15 مليون يورو للمدافع، لكن تقريرًا نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» يشير إلى أن النادي مستعد الآن لتخفيض هذا المبلغ.
ويأتي هذا التغيير في الموقف بعد حوار مستمر بين الناديين، ساهم بشكل كبير في تيسيره الوكيل الكبير جورج مينديش.
وقد أعرب المدافع البالغ من العمر 32 عاماً صراحةً عن رغبته في البقاء في كامب نو، حيث أصبح عنصراً أساسياً في آلة البلوجرانا. وتشير مصادر قريبة من المفاوضات إلى أن النادي السعودي لم يعد يغلق الباب أمام رحيل اللاعب، وتخلى عن تقييمه الصارم، مما يفتح الباب أمام النادي الكتالوني للتوصل إلى صفقة أكثر معقولية للحصول على الظهير المتعدد المواهب.
الدافع الرئيسي وراء هذه القصة الطويلة المتعلقة بالانتقال هو رفض كانسيلو العودة إلى الهلال. وعلى الرغم من التزاماته التعاقدية في الشرق الأوسط، يُقال إن المدافع غير راضٍ عن إدارة النادي.
وفي حديثه عن الفترة التي قضاها هناك، أعرب كانسيلو عن استيائه قائلاً: «في الهلال، للأسف، كان هناك أشخاص لم يقولوا لي الحقيقة. أخبروني أنني سأُدرج في قائمة الدوري السعودي، ثم عندما حان الوقت، لم يفعلوا ذلك. بعد ذلك، أكون دائمًا أنا من يترك انطباعًا سيئًا... لكن على الأقل أنا أفي بوعدي، ولن أستبدله بأي شيء. لطالما كنت على هذا النحو. أنا صريح ولا أحمل ضغينة تجاه أي شخص".
علاوة على ذلك، يُقال إن علاقته مع المدير الفني الحالي للهلال سيموني إنزاجي غير جيدة. هناك انعدام تام للتفاهم بين اللاعب والمدرب الإيطالي، مما يجعل العودة إلى الرياض مستحيلة عملياً بغض النظر عما إذا كان إنزاجي سيبقى في منصبه أم سيغادره. بالنسبة إلى كانسيلو، الأولوية الوحيدة هي مواصلة مسيرته في إسبانيا تحت قيادة هانزي فليك.
إن عزم كانسيلو على البقاء في برشلونة يغذيه موسم تاريخي ساعد فيه النادي على حصد لقب الدوري التاسع والعشرين. وبحصوله على اللقب، أصبح أول لاعب كرة قدم على الإطلاق يفوز بألقاب الدوري في أربعة من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. ويضم سجله الآن ألقابًا محلية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني، والدوري الإسباني.
في حين تظل صفقة كانسيلو أولوية، فإن مينديش يتولى عدة ملفات أخرى بارزة في كامب نو. كما يبحث الوكيل مستقبل مارك كاسادو، الذي قد يتجه إلى الهلال نظراً لعدم اندماجه في خطط فليك طويلة المدى. بالإضافة إلى ذلك، قد يعرض مينديش داروين نونيز كبديل منخفض التكلفة لخط هجوم البلوجرانا، وإن كان الكثير يعتمد على قدرة النادي على التعاقد مع الهدف الرئيسي خوليان ألفاريز.
ومن المثير للاهتمام أن برشلونة يبحث أيضًا في السوق عن تعزيزات دفاعية بخلاف كانسيلو. فقد ظهرت تقارير تفيد بأن خريج لا ماسيا السابق مارك كوكوريلا مستعد لمغادرة تشيلسي والعودة إلى إسبانيا، حيث يراقب برشلونة الظهير الأيسر عن كثب. في حين أن كانسيلو هو ظهير أيمن بطبيعته، إلا أن اللاعب البرتغالي المعار قضى الجزء الأكبر من موسم 2025-26 يلعب على الجانب الأيسر من خط الدفاع. إن إضافة لاعب متخصص آخر مثل كوكوريلا إلى تشكيلة تضم بالفعل أليخاندرو بالدي سيجعل البلوجرانا يعانون من فائض كبير في هذا الجانب.