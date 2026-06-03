تطور مفاجىء في الأحداث .. خطوة جديدة من الهلال تضع كانسيلو على أعتاب برشلونة

الدافع الرئيسي وراء هذه القصة الطويلة المتعلقة بالانتقال هو رفض كانسيلو العودة إلى الهلال. وعلى الرغم من التزاماته التعاقدية في الشرق الأوسط، يُقال إن المدافع غير راضٍ عن إدارة النادي.

وفي حديثه عن الفترة التي قضاها هناك، أعرب كانسيلو عن استيائه قائلاً: «في الهلال، للأسف، كان هناك أشخاص لم يقولوا لي الحقيقة. أخبروني أنني سأُدرج في قائمة الدوري السعودي، ثم عندما حان الوقت، لم يفعلوا ذلك. بعد ذلك، أكون دائمًا أنا من يترك انطباعًا سيئًا... لكن على الأقل أنا أفي بوعدي، ولن أستبدله بأي شيء. لطالما كنت على هذا النحو. أنا صريح ولا أحمل ضغينة تجاه أي شخص".

علاوة على ذلك، يُقال إن علاقته مع المدير الفني الحالي للهلال سيموني إنزاجي غير جيدة. هناك انعدام تام للتفاهم بين اللاعب والمدرب الإيطالي، مما يجعل العودة إلى الرياض مستحيلة عملياً بغض النظر عما إذا كان إنزاجي سيبقى في منصبه أم سيغادره. بالنسبة إلى كانسيلو، الأولوية الوحيدة هي مواصلة مسيرته في إسبانيا تحت قيادة هانزي فليك.